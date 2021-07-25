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OLED4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

55OLED706/56

صور تنبض بالحياة. إضاءة سحرية.

بغض النظر عمّا تحبّه، سيتحوّل إلى محتوى ينبض بالحياة بفضل تلفزيون OLED هذا. مزيج يجمع ما بين الصور الواقعية والرائعة والغنية بالتفاصيل وميزة Ambilight الفريدة من Philips لتتحوّل الليلة المخصصة لمشاهدة الأفلام إلى فيلم ضخم بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، سنتنقل إلى عالم جديد كليًا في كل جلسة لعب.

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4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

صور تنبض بالحياة. إضاءة سحرية.

  • P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي

  • صوت من Dolby Atmos

  • تلفزيون Ambilight من 3 جوانب

  • 139 سم (55 بوصة)، تلفزيون Android

The one مع Ambilight السحرية. فقط من Philips.

The one مع Ambilight السحرية. فقط من Philips.

مع Ambilight من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.

بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده ستكون الصورة حقيقية جدًا. محرك P5 بالذكاء الاصطناعي.

بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده ستكون الصورة حقيقية جدًا. محرك P5 بالذكاء الاصطناعي.

يوفر معالج P5 من Philips بالذكاء الاصطناعي صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر أنه يمكن الدخول إليها. تعالج خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتعلّم المعمق صورًا بطريقة مشابهة لدماغ الإنسان. بغضّ النظر عن المحتوى الذي تشاهد، ستحصل على تفاصيل تنبض بالحياة وتباين ولون غني وحركة سلسة.

صور نابضة بالحياة. تلفزيون OLED من Philips.

صور نابضة بالحياة. تلفزيون OLED من Philips.

بفضل تلفزيون OLED من Philips، ستحصل على زاوية مشاهدة أوسع وصورة تنبض بالحياة بشكل فريد. تدرجات أعمق للون الأسود . ألوان أكثر واقعية. تفاصيل مستنسخة بدقة في الظلال والمناطق المشرقة. دعم كل تنسيقات HDR الرئيسية. ستشعر بالقوة الكاملة لكل مشهد.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.

  3. يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.

  4. يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.

  5. تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.

  6. يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.

  7. يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O ‎ أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.

  8. يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com

  9. إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.

  10. حجم الذاكرة (Flash) : ‏32 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة (مسبقًا) مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)