الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

OLED+

تلفزيون Android بدقة 4K UHD. صوت Bowers&Wilkins

55OLED935/56
  • صورة مذهلة. صوت سينمائي. صورة مذهلة. صوت سينمائي. صورة مذهلة. صوت سينمائي.
    -{discount-value}

    OLED+ تلفزيون Android بدقة 4K UHD. صوت Bowers&Wilkins

    55OLED935/56

    صورة مذهلة. صوت سينمائي.

    شاهد أفلامك على التلفزيون الذي تستحقّه. يتميّز تلفزيون OLED+‎ المذهل هذا من Philips بمكبرات صوت توجّه الصوت إلى الأعلى من Bowers & Wilkins وبأحدث معالجة للصور P5 مع الذكاء الاصطناعي. احصل على صور شبيهة بالواقع وصوت استثنائي مع حوار واضح جدًا. إكتشف كلّ المميزات

    OLED+ تلفزيون Android بدقة 4K UHD. صوت Bowers&Wilkins

    صورة مذهلة. صوت سينمائي.

    شاهد أفلامك على التلفزيون الذي تستحقّه. يتميّز تلفزيون OLED+‎ المذهل هذا من Philips بمكبرات صوت توجّه الصوت إلى الأعلى من Bowers & Wilkins وبأحدث معالجة للصور P5 مع الذكاء الاصطناعي. احصل على صور شبيهة بالواقع وصوت استثنائي مع حوار واضح جدًا. إكتشف كلّ المميزات

    صورة مذهلة. صوت سينمائي.

    شاهد أفلامك على التلفزيون الذي تستحقّه. يتميّز تلفزيون OLED+‎ المذهل هذا من Philips بمكبرات صوت توجّه الصوت إلى الأعلى من Bowers & Wilkins وبأحدث معالجة للصور P5 مع الذكاء الاصطناعي. احصل على صور شبيهة بالواقع وصوت استثنائي مع حوار واضح جدًا. إكتشف كلّ المميزات

    OLED+ تلفزيون Android بدقة 4K UHD. صوت Bowers&Wilkins

    صورة مذهلة. صوت سينمائي.

    شاهد أفلامك على التلفزيون الذي تستحقّه. يتميّز تلفزيون OLED+‎ المذهل هذا من Philips بمكبرات صوت توجّه الصوت إلى الأعلى من Bowers & Wilkins وبأحدث معالجة للصور P5 مع الذكاء الاصطناعي. احصل على صور شبيهة بالواقع وصوت استثنائي مع حوار واضح جدًا. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل OLED+‎

      صورة مذهلة. صوت سينمائي.

      4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

      • محرك الصور المزدوج P5 بالذكاء الاصطناعي
      • صوت من توقيع Bowers & Wilkins
      • Ambilight‏ من 4 جوانب
      • 139 سم (55 بوصة)، تلفزيون Android
      محرك P5 بالذكاء الاصطناعي. صورة واقعية للغاية، بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده.

      محرك P5 بالذكاء الاصطناعي. صورة واقعية للغاية، بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده.

      احصل على صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر أنه يمكن الدخول إليها بفضل معالج P5 من Philips المزوّد بمحرك صور مزدوج بالذكاء الاصطناعي. تعالج خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتعلّم المعمق الصور بطريقة مشابهة لدماغ الإنسان. بغضّ النظر عن المحتوى الذي تشاهده، ستحصل على تفاصيل تنبض بالحياة وتباين ولون غني وحركة سلسة.

      صوت غامر. مزيج بين Bowers & Wilkins وDolby.

      صوت غامر. مزيج بين Bowers & Wilkins وDolby.

      تصميم مكبر صوت حصري من توقيع مهندسي الصوت الأسطوريين Bowers & Wilkins، لتزويدك بأداء استثنائي وشبيه بالواقع. تتميّز مكبرات الصوت بأنها توجّه الصوت إلى الأعلى، وتسمح لك بالاستفادة من Dolby Atmos إلى أقصى حد. يحافظ التويتر المركزي على نقاوة الحوار بغض النظر عن مستوى الدراما.

      سحر Ambilight. حصريًا من Philips.

      سحر Ambilight. حصريًا من Philips.

      مع Ambilight من 4 جوانب من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.

      تلفزيون OLED+‎ من Philips مع HDR. الفرق واضح جدًا.

      تلفزيون OLED+‎ من Philips مع HDR. الفرق واضح جدًا.

      يتوافق تلفزيون OLED+‎ من Philips بدقة 4K UHD مع كل تنسيقات HDR الأساسية، سواء أكنت تشاهد مسلسلاً رائجًا أم أحدث لعبة فيديو، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية، والحركة سلسة بشكل رائع.

      Dolby Vision وDolby Atmos. صوت وصورة بجودة سينمائية.

      Dolby Vision وDolby Atmos. صوت وصورة بجودة سينمائية.

      يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيتميّز بصوت وصورة حقيقيين إلى حد مذهل. فسواء أكنت تشاهد أحدث مسلسل يتم بثه، أم مجموعة أقراص Blu-Ray، ستستمتع بالتباين والسطوع والألوان التي تعكس نوايا المخرج الأساسية. ويمكنك أن تسمع صوتًا واسعًا بكل تفاصيله وبنقاء وعمق.

      تحكّم صوتي. Google Assistant مضمّن. يعمل مع Alexa.

      تحكّم صوتي. Google Assistant مضمّن. يعمل مع Alexa.

      استخدم صوتك للتحكّم بتلفزيون Philips الذي يعمل بنظام Android. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو العثور على المحتويات والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك للتلفزيون. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية والمتوافقة مع مساعد Google، مثل خفت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة. فقد ولّت أيام البحث عن جهاز التحكّم عن بُعد بالتلفزيون، وأصبح بإمكانك استخدام صوتك للتحكّم بالتلفزيون الذكي من Philips بواسطة الأجهزة الممكّنة لاستخدام Alexa، مثل Amazon Echo. شغّل التلفزيون أو غيّر القناة أو بدّل إلى وحدة التحكّم بالألعاب والمزيد غير ذلك مع Alexa.

      DTS Play-Fi. صوت متعدد الغرف.

      DTS Play-Fi. صوت متعدد الغرف.

      يأتي تلفزيون Philips مزوّدًا بـ DTS Play-Fi لتوصيل مكبرات الصوت المتوافقة في أي غرفة. هل لديك مكبرات صوت لاسلكية في المطبخ؟ استمع إلى الأفلام أثناء تحضير وجبة خفيفة، أو تابع التعليق الرياضي أثناء تحضير مشروب للجميع.

      تلفزيون ذكي بكل بساطة بنظام Android.

      تلفزيون ذكي بكل بساطة بنظام Android.

      يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.

      نظام الصوت 3.1.2. مكبرات صوت توجّه الصوت إلى الأعلى لـ Dolby Atmos.

      نظام الصوت 3.1.2. مكبرات صوت توجّه الصوت إلى الأعلى لـ Dolby Atmos.

      قماش Kvadrat الخاص بمكبرات الصوت. جهاز تحكّم عن بُعد مكسو بجلد Muirhead من الجهة الخلفية.

      تُحدث المواد الفاخرة كل الفرق في تلفزيون Philips. يتيح قماش Kvadrat الخاص بمكبرات الصوت والمصنوع من مزيج الصوف اختراقَ الصوت، ليتدفق الصوت بحرية في أرجاء الغرفة. تم استصدار جلد Muirhead بطريقة مسؤولة، أما المفاتيح التي تتميّز بإضاءة خلفية فتضيف لمسة متطورة إلى جهاز التحكّم عن بُعد.

      المواصفات التقنية

      • Ambilight

        إصدار Ambilight
        4 جوانب
        ميزات Ambilight
        • Ambilight+Hue مضمّن
        • موسيقى Ambilight
        • وضع الألعاب
        • تأقلم مع لون الجدار
        • وضع ضوء الاسترخاء
        • AmbiSleep
        • منبّه شروق الشمس

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD، ‏OLED
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        محرك Pixel
        P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
        تحسين الصورة
        • Ultra Resolution
        • سلسلة ألوان واسعة بنسبة 99% DCI/P3
        • Dolby Vision
        • الحركة المثالية الطبيعية
        • دقة فائقة

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        • دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • دعم HDR‏، HDR10+/ HLG
        • دعم HDR‏، HDR10/ HLG
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        • دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • دعم HDR
        • HDR10/HLG ‏(معيار Hybrid Log Gamma)
        • HDR10+/Dolby Vision

      • تلفزيون Android

        نظام التشغيل
        Android TV™ 9 (Pie)‎
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • أفلام Google play*
        • موسيقى Google play*
        • بحث في Google
        • YouTube
        • BBC iplayer
        • Netflix
        • Amazon Prime Video
        حجم الذاكرة (Flash)
        16 غيغابايت*

      • ميزات Smart TV

        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج توصيل الأجهزة
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        سهولة الاستخدام
        • زر القائمة الذكية الشامل
        • دليل المستخدم على الشاشة
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • تكبير/تصغير، تمديد
        • شاشة عريضة
        جهاز تحكم عن بُعد
        • مع صوت
        • مع ضوء المفاتيح
        تفاعل المستخدم
        SimplyShare
        المساعد الصوتي*
        • مساعد Google مضمّن
        • جهاز تحكّم عن بُعد مع ميكروفون
        • إمكانية التشغيل مع Alexa

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        دعم HEVC
        نعم
        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        تلتيكست
        1000 صفحة تشعبية

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        عدد USB
        2
        اتصالات لاسلكية
        • Bluetooth 4.2
        • Wi-Fi 802.11ac‏، 2x2، نطاق مزدوج
        توصيلات أخرى
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • خرج سماعة الرأس
        ميزات HDMI
        • 4K
        • قناة إرجاع الصوت
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        HDCP 2.3
        نعم، على كل HDMI

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • VP9
        • HEVC‏ (H.265)
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.SMI
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • صورة بنطاق 360 درجة
        • HEIF

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220 - 240 فولط، 50/60 هرتز
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,3 واط
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • مستشعر الضوء
        • كتم صوت الصورة (للراديو)
        • وضع Eco

      • الصوت

        الصوت
        • صوت من توقيع Bowers & Wilkins
        • قناة 3.1.2
        • قوة الإخراج: 70 واط (RMS)
        برنامج ترميز
        • AC-4
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital MS12 V2.3
        • DTS-HD(M6)‎
        تكوين مكبر الصوت
        10 واط (عدد 2)، 5 واط (عدد 1)، مضخم صوت قوة 20 واط، ارتفاع 12,5 واط (عدد 2)
        تحسين الصوت
        • معادل صوت بـ 5 نطاقات
        • صوت بالذكاء الاصطناعي
        • حوار واضح
        • Dolby Atmos
        • تحسين الجهير من Dolby
        • ضبط مستوى الصوت من Dolby
        • الوضع الليلي
        • ضبط مستوى الصوت التلقائي
        • تحسين الجهير

      • الأبعاد

        عرض العلبة
        1400,0  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        953,0  ملليمترًا
        عمق العلبة
        174,0  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1227.8  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        705.6  ملليمترًا
        تعيين العمق
        49.3  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1227.8  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        805,5  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        260,7  ملليمترًا
        وزن المنتج
        21,0  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        28,1  كلغ
        الوزن مع التغليف
        32.7  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        ‎300 x 300 مم

      • الملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع (x1)
        • حامل مع حل صوتي
        • بطاريتان AAA
        • جهاز تحكم عن بُعد

      • بطاقة الطاقة للاتحاد الأوروبي

        تقنية الشاشة المستخدمة
        OLED

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.
          • *حجم الذاكرة (Flash) : ‏16 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة مسبقًا مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)
          • إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.