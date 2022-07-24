مصطلحات البحث

AR
EN
1

LED

تلفزيون MiniLED بنظام Android ودقة 4K UHD

55PML9507/56
  • شاهد المزيد. اشعر بالمزيد. شاهد المزيد. اشعر بالمزيد. شاهد المزيد. اشعر بالمزيد.
    -{discount-value}

    LED تلفزيون MiniLED بنظام Android ودقة 4K UHD

    55PML9507/56

    شاهد المزيد. اشعر بالمزيد.

    مزيد من الواقعية والتفاصيل والاستجابة، كل ذلك مع تلفزيون MiniLED من Philips! مع أفضل صورة LED وAmbilight، سيبدو كل ما تشاهده أو تلعبه مبهرًا. استمتع بألعاب سلسة جدًا وصوت استثنائي أيضًا. إكتشف كلّ المميزات

    LED تلفزيون MiniLED بنظام Android ودقة 4K UHD

    شاهد المزيد. اشعر بالمزيد.

    مزيد من الواقعية والتفاصيل والاستجابة، كل ذلك مع تلفزيون MiniLED من Philips! مع أفضل صورة LED وAmbilight، سيبدو كل ما تشاهده أو تلعبه مبهرًا. استمتع بألعاب سلسة جدًا وصوت استثنائي أيضًا. إكتشف كلّ المميزات

    شاهد المزيد. اشعر بالمزيد.

    مزيد من الواقعية والتفاصيل والاستجابة، كل ذلك مع تلفزيون MiniLED من Philips! مع أفضل صورة LED وAmbilight، سيبدو كل ما تشاهده أو تلعبه مبهرًا. استمتع بألعاب سلسة جدًا وصوت استثنائي أيضًا. إكتشف كلّ المميزات

    LED تلفزيون MiniLED بنظام Android ودقة 4K UHD

    شاهد المزيد. اشعر بالمزيد.

    مزيد من الواقعية والتفاصيل والاستجابة، كل ذلك مع تلفزيون MiniLED من Philips! مع أفضل صورة LED وAmbilight، سيبدو كل ما تشاهده أو تلعبه مبهرًا. استمتع بألعاب سلسة جدًا وصوت استثنائي أيضًا. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل دقة 4K Ultra HD

      شاهد المزيد. اشعر بالمزيد.

      تلفزيون MiniLED بنظام Android ودقة 4K UHD

      • P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
      • صوت من Dolby Atmos
      • تلفزيون Ambilight من 4 جوانب
      • 139 سم (55 بوصة)، تلفزيون Android
      تجربة غامرة أكثر من أي وقت مضى. Ambilight من 4 جوانب.

      تجربة غامرة أكثر من أي وقت مضى. Ambilight من 4 جوانب.

      بفضل Ambilight، ستصبح تجربة مشاهدة تلفزيون MiniLED من Philips المذهلة أفضل بعد. تتوهّج أضواء LED من كل جوانب التلفزيون الأربعة وتغيّر الألوان بتزامن مثالي مع ألوان الأحداث على الشاشة أو مع الموسيقى التي تسمعها. إنها ميزة دافئة وغامرة لدرجة أنك لن تصدق أنك كنت تشاهد التلفزيون من دونها.

      بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده ستكون الصورة حقيقية جدًا. محرك P5 بالذكاء الاصطناعي.

      بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده ستكون الصورة حقيقية جدًا. محرك P5 بالذكاء الاصطناعي.

      يوفر معالج P5 من Philips بالذكاء الاصطناعي صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر أنه يمكن الدخول إليها. تعالج خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتعلّم المعمق صورًا بطريقة مشابهة لدماغ الإنسان. بغضّ النظر عن المحتوى الذي تشاهد، ستحصل على تفاصيل تنبض بالحياة وتباين ولون غني وحركة سلسة.

      سطوع يضاهي الشاشة الكبيرة. تلفزيون Mini LED.

      سطوع يضاهي الشاشة الكبيرة. تلفزيون Mini LED.

      يدعم تلفزيون MiniLED من Philips كل تنسيقات HDR الرئيسية ويقدم لك صورة مبهرة بالفعل على الشاشة الكبيرة، مع تدرجات غنية من اللون الأسود وألوان واقعية. بالإضافة إلى ذلك، يتم خفت ضوء مئات مناطق الإضاءة الخلفية الذكية أو زيادة سطوعها بشكل ومستقل لتمكين تباين فائق الوضوح وعمق حقيقي.

      تصميم متميز. جاهز للمستقبل.

      تصميم متميز. جاهز للمستقبل.

      يتميّز التلفزيون بإطار ألومينيوم رفيع جدًا وحامل من المعدن المصقول لمظهر أنيق جدًا. كذلك، يأتي جهاز التحكّم عن بُعد مزينًا بلمسات من جلد Muirhead الناعم والمستصدَر بطريقة مستدامة، ويضيء عند حمله. أما العلبة والنشرات المضمّنة فيها فمصنوعة من الورق والكرتون المُعاد تدويره.

      استمتع بتقنية IMAX في منزلك. معتمد من IMAX Enhanced.

      استمتع بتقنية IMAX في منزلك. معتمد من IMAX Enhanced.

      أهلاً بك في هوليوود! يسمح لك تلفزيون MniLED من Philips اختبار الأثر الكامل للأفلام المصنوعة خصيصًا لمشاهدتها في صالات سينما IMAX. انغمس في المشاهد مع عرض أكبر، وشاهد المزيد من التفاصيل في كل مشهد. اضِف ميزة Ambilight إلى كل ذلك، وستحصل أمسية لمشاهدة الأفلام لا مثيل لها.

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

      بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.

      النظام المنزلي اللاسلكي من Philips المشغّل بواسطة DTS Play-Fi

      النظام المنزلي اللاسلكي من Philips المشغّل بواسطة DTS Play-Fi

      يسمح لك النظام المنزلي اللاسلكي من Philips المشغّل بواسطة DTS Play-Fi بالاتصال بمكبرات الصوت العمودية المتوافقة ومكبرات الصوت اللاسلكية في كل أنحاء منزلك في غضون ثوانٍ. استمع إلى الأفلام في المطبخ وشغّل الموسيقى في أي مكان. يمكنك حتى ابتكار نظام صوت محيط بميزة المسرح المنزلي باستخدام تلفزيون Philips كمكبر صوت مركزي.

      ألعاب مبهرة. 120 هرتز. معدل تحديث متغير (VRR) وFreesync.

      ألعاب مبهرة. 120 هرتز. معدل تحديث متغير (VRR) وFreesync.

      العب بدون قيود. يسمح لك تلفزيون Philips الممكّن لاستخدام HDMI 2.1 بالاستفادة إلى أقصى حد من معدّات الجيل التالي بفضل اللعب العالي الاستجابة والرسومات السلسة جدًا. تمكّن من القفز أو الدوران في مساحة ضيّقة أو الانحراف عبر المنعطفات بشكل مثالي، فيما يعزز وضع الألعاب مع ميزة Ambilight الأجواء الحماسية.

      ذكاء بكل بساطة. تلفزيون بنظام Android.

      ذكاء بكل بساطة. تلفزيون بنظام Android.

      يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.

      التحكّم الصوتي. مساعد Google Assistant. إمكانية التشغيل مع Alexa.

      التحكّم الصوتي. مساعد Google Assistant. إمكانية التشغيل مع Alexa.

      اضغط على زر في جهاز التحكّم عن بُعد للتحدث إلى مساعد Google Assistant. تحكّم بالتلفزيون أو الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google Assistant بصوتك. أو اطلب من Alexa التحكّم بالتلفزيون عبر الأجهزة التي تدعم ميزة Alexa.

      صورة HDR تنبض بالحياة. تلفزيون Philips بدقة 4K UHD.

      صورة HDR تنبض بالحياة. تلفزيون Philips بدقة 4K UHD.

      يتوافق تلفزيون Philips بدقة 4K UHD مع كل تنسيقات HDR الأساسية، بما فيها Dolby Vision. سواء أكنت تشاهد مسلسلاً رائجًا أم أحدث لعبة فيديو، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية.

      المواصفات التقنية

      • Ambilight

        إصدار Ambilight
        4 جوانب
        ميزات Ambilight
        • موسيقى Ambilight
        • وضع الألعاب
        • تأقلم مع لون الجدار
        • وضع ضوء الاسترخاء
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • Ambilight Aurora
        • Ambilight Bootup Animation

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        معدل التحديث الأصلي
        120  هرتز
        محرك الصورة
        P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
        تحسين الصورة
        • سلسلة ألوان واسعة بنسبة 95% DCI/P3
        • Dolby Vision
        • الحركة المثالية الطبيعية
        • Micro Dimming Premium
        • الذكاء الاصطناعي. وضع PQ
        • جاهز لاستخدام CalMAN
        • HDR10+‎
        • وضع IMAX enhanced
        • وضع صانع الأفلام

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على HDMI1/2
        • دعم HDMI2.1‎.
        • دعم HDR‏، HDR10/ HLG
        • HDR10+/Dolby Vision
        • لغاية 4K UHD على 120 هرتز
        إدخالات كمبيوتر على HDMI3/4
        • دعم HDMI2.0‎.
        • لغاية 4K UHD على 60 هرتز
        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI1/2
        • دعم HDMI2.1
        • دعم HDR‏، HDR10/ HLG
        • HDR10+/Dolby Vision
        • لغاية 4K UHD على 120 هرتز
        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI3/4
        • دعم HDMI2.0‎.
        • لغاية 4K UHD على 60 هرتز

      • تلفزيون Android

        نظام التشغيل
        Android TV™ 11 (R)
        حجم الذاكرة (Flash)
        32 جيجابايت*
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • أفلام Google play*
        • بحث في Google
        • YouTube
        • Netflix
        • Amazon Prime Video
        • Disney+‎
        • Spotify
        • Apple TV
        • YouTube Music

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • ميزات Smart TV

        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        جهاز تحكم عن بُعد
        مع صوت
        المساعد الصوتي*
        • مساعد Google مضمّن
        • جهاز تحكّم عن بُعد مع ميكروفون
        • إمكانية التشغيل مع Alexa

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        تلتيكست
        1000 صفحة تشعبية
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        دعم HEVC
        نعم

      • الطاقة

        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        مأخذ كهربائي رئيسي
        220 - 240 فولط، 50/60 هرتز
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • مستشعر الضوء
        • كتم صوت الصورة (للراديو)
        • وضع Eco

      • الصوت

        الصوت
        • قناة 2.1
        • قوة الإخراج: 70 واط (RMS)
        برنامج ترميز
        • DTS-HD(M6)‎
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital MS12 V2.5
        تكوين مكبر الصوت
        مكبر صوت بتردد متوسط-مرتفع عدد 4 قوة 10 واط، مضخم صوت قوة 30 واط
        تحسين الصوت
        • صوت بالذكاء الاصطناعي
        • حوار واضح
        • تحسين الجهير من Dolby
        • ضبط مستوى الصوت من Dolby
        • الوضع الليلي
        • Dolby Atmos
        • ذكاء اصطناعي EQ
        • DTS Play-Fi
        • تخصيص الصوت Mimi
        • معايرة الغرفة

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        عدد USB
        3
        الاتصال اللاسلكي
        • Wi-Fi 802.11ac‏، 2x2، نطاق مزدوج
        • Bluetooth 5.0
        ميزات HDMI
        • 4K
        • قناة إرجاع الصوت
        HDMI ARC
        نعم لكل المنافذ
        ميزات HDMI 2.1
        • eARC على HDMI 2
        • دعم eARC/‏VRR/‏ALLM
        • FreeSync Premium Pro
        • VRR على HDMI 1/2
        HDCP 2.3
        نعم، على كل HDMI
        توصيلات أخرى
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • خرج سماعة الرأس
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • HEVC‏ (H.265)
        • VP9
        • AV1
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.SMI
        • ‎.ASS
        • ‎.SSA
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        • FLAC
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • صورة بنطاق 360 درجة
        • HEIF

      • الأبعاد

        عرض العلبة
        1360,0  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        840,0  ملليمترًا
        عمق العلبة
        160.0  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1231,4  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        712,0  ملليمترًا
        تعيين العمق
        86,1  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1231,4  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        732,0  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        254,0  ملليمترًا
        وزن المنتج
        19.3  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        19.7  كلغ
        الوزن مع التغليف
        24  كلغ
        أبعاد أداة التركيب على الحائط
        300 x ‏200 مم

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • بطاريتان AAA

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • بطاريتان AAA

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O ‎ أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
          • يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
          • إن Amazon وAlexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو للشركات التابعة لها. يتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.
          • يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com
          • يجب توفر اشتراك في Disney+‎. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com‏(c)‏ 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+‎ بلغات وبلدان محددة.
          • إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.
          • حجم الذاكرة (Flash) : ‏32 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة (مسبقًا) مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2022. كل الحقوق محفوظة.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.