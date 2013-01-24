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4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

65OLED804/56
  • 4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android 4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android 4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android
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    4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

    65OLED804/56

    4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

    ألوان غنية وطبيعية. تفاصيل رائعة في المشاهد الساطعة والداكنة. يمنح تلفزيون OLED من Philips بدقة 4K عمقًا وحركة سلسلة شبيهة بالواقع في كل المحتويات التي تحبها، بدءًا من مسلسلات HDR القصيرة ووصولاً إلى الرياضة. بالإضافة إلى ذلك، يكمّل Ambilight الصورة بجمالية مطلقة. إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

    4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

    ألوان غنية وطبيعية. تفاصيل رائعة في المشاهد الساطعة والداكنة. يمنح تلفزيون OLED من Philips بدقة 4K عمقًا وحركة سلسلة شبيهة بالواقع في كل المحتويات التي تحبها، بدءًا من مسلسلات HDR القصيرة ووصولاً إلى الرياضة. بالإضافة إلى ذلك، يكمّل Ambilight الصورة بجمالية مطلقة. إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

    ألوان غنية وطبيعية. تفاصيل رائعة في المشاهد الساطعة والداكنة. يمنح تلفزيون OLED من Philips بدقة 4K عمقًا وحركة سلسلة شبيهة بالواقع في كل المحتويات التي تحبها، بدءًا من مسلسلات HDR القصيرة ووصولاً إلى الرياضة. بالإضافة إلى ذلك، يكمّل Ambilight الصورة بجمالية مطلقة. إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

    4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

    ألوان غنية وطبيعية. تفاصيل رائعة في المشاهد الساطعة والداكنة. يمنح تلفزيون OLED من Philips بدقة 4K عمقًا وحركة سلسلة شبيهة بالواقع في كل المحتويات التي تحبها، بدءًا من مسلسلات HDR القصيرة ووصولاً إلى الرياضة. بالإضافة إلى ذلك، يكمّل Ambilight الصورة بجمالية مطلقة. إكتشف كلّ المميزات

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      4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

      مع Ambilight‏ من 3 جوانب

      • تلفزيون Ambilight حجم 164 سم (65 بوصة)
      • HDR 10+/ WCG 99%
      • محرك P5 Pro Perfect Picture
      Ambilight. ارتقِ بالمشاعر إلى خارج حدود الشاشة.

      Ambilight. ارتقِ بالمشاعر إلى خارج حدود الشاشة.

      مع Ambilight من Philips، ستنغمس أكثر في الأفلام والألعاب. كذلك، سيصاحب الموسيقى عرض ضوئي وستبدو شاشتك أكبر مما هي عليه. تقوم أضواء LED الذكية الموجودة حول حواف التلفزيون بإرسال الألوان المعروضة على الشاشة وعرضها على الحائط وفي الغرفة في الوقت الحقيقي. فتحصل بالتالي على إضاءة محيطة مثالية وعلى سبب إضافي لتعشق تلفزيونك.

      تلفزيون OLED بدقة 4K UHD. اختبر محتويات تنبض بالحياة.

      تلفزيون OLED بدقة 4K UHD. اختبر محتويات تنبض بالحياة.

      مع تلفزيون OLED من Philips، ستشعر بأن كل المشاهد حقيقية لدرجة مدهشة. يمكن إطفاء ضوء كل بكسل أو خفته بصورة فردية، والنتيجة هي درجات أغنى من اللون الأسود وألوان زاهية وتباين مذهل. حتى التفاصيل في الظلال والمناطق المشرقة تتم إعادة إنتاجها بدقة. ستحصل أيضًا على زاوية عرض أعرض، وبفضل محرك المعالجة من Philips، ستحصل على حركة سلسة وجميلة.

      Dolby Vision وDolby Atmos. صوت وصورة بجودة سينمائية.

      Dolby Vision وDolby Atmos. صوت وصورة بجودة سينمائية.

      يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيتميّز بصوت وصورة حقيقيين إلى حد مذهل. فسواء أكنت تشاهد أحدث مسلسل يتم بثه، أم مجموعة أقراص Blu-Ray، ستستمتع بالتباين والسطوع والألوان التي تعكس نوايا المخرج الأساسية. ويمكنك أن تسمع صوتًا واسعًا بكل تفاصيله وبنقاء وعمق.

      HDR10+‎. شاهد المزيد مما أراده المخرج.

      HDR10+‎. شاهد المزيد مما أراده المخرج.

      بفضل تلفزيون Philips مزوّد بميزة HDR10+‎، تصبح جودة الصور غامرة وأكثر واقعية بعد. فتمكّن بيانات التعريف الديناميكية التلفزيون من ضبط مستويات السطوع من إطار إلى آخر. ستبدو الألوان حقيقية، بدءًا من صور السماء المشمسة ووصولاً إلى المعابد المضاءة بالشموع، مع الحفاظ على التفاصيل الأصلية وتوفير مستوى تباين مثالي.

      متجر Google Play ومعرض تطبيقات Philips. المزيد من المحتويات التي ستحبّها.

      متجر Google Play ومعرض تطبيقات Philips. المزيد من المحتويات التي ستحبّها.

      تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play ومعرض تطبيقات Philips. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي ستحبّها.

      مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.

      مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.

      تحكّم بتلفزيون Android TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتوى والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google، مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.

      مستوى جديد من الواقعية في جودة الصور.

      ارتقِ بالتجربة البصرية إلى مستوى جديد بفضل محرك P5 Pro Perfect Picture من Philips مع معالج جودة الصور من الجيل الجديد كليًا. شاهد المحتويات على أجهزة تلفزيون OLED التي نقدّمها بأدق تدرجات اللون الأسود، وبألوان زاهية، وبألوان البشرة الطبيعية الأكثر واقعية، وبحركة سلسة إلى حد مذهل. أصبح بإمكانك الآن رؤية أدق التفاصيل مع تأثير عمق أكبر، وأداء صور واضح وأدق في الوقت نفسه. ينقلك تلفزيون OLED من Philips الذي نقدّمه إلى عصر جديد من الواقعية في جودة الصور.

      المواصفات التقنية

      • Ambilight

        إصدار Ambilight
        من 3 جوانب
        ميزات Ambilight
        • Ambilight+Hue مضمّن
        • موسيقى Ambilight
        • وضع الألعاب
        • تأقلم مع لون الجدار
        • وضع ضوء الاسترخاء

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD، ‏OLED
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        محرك Pixel
        محرك P5 Pro Perfect Picture
        تحسين الصورة
        • Ultra Resolution
        • Micro Dimming Perfect
        • سلسلة ألوان واسعة بنسبة 99% DCI/P3
        • Dolby Vision
        • HDR10+‎
        • الحركة المثالية الطبيعية

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        • دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • دعم HDR‏، HDR10+/ HLG
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        • دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • دعم HDR‏، HDR10+/ HLG

      • تلفزيون Android

        نظام التشغيل
        Android TV™ 9 (Pie)‎
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • أفلام Google play*
        • موسيقى Google play*
        • بحث في Google
        • YouTube
        حجم الذاكرة (Flash)
        16 غيغابايت*

      • ميزات Smart TV

        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        • معالج توصيل الأجهزة
        سهولة الاستخدام
        • زر القائمة الذكية الشامل
        • دليل المستخدم على الشاشة
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • تكبير/تصغير، تمديد
        • شاشة عريضة
        تطبيق TV Remote app من Philips*
        • التطبيقات
        • القنوات
        • التحكم
        • دليل التلفزيون
        تفاعل المستخدم
        SimplyShare

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        دعم HEVC
        نعم
        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        تلتيكست
        1000 صفحة تشعبية

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        عدد USB
        2
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1
        اتصالات لاسلكية
        • Bluetooth 4.2
        • Wi-Fi 802.11ac‏، 2x2، نطاق مزدوج
        توصيلات أخرى
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • دخل الصوت يسار/يمين
        • خرج سماعة الرأس
        ميزات HDMI
        • 4K
        • قناة إرجاع الصوت
        • دعم HDMI ALLM (HDMI2.1)‎
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        HDCP 2.2
        نعم، على كل HDMI

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • VP9
        • HEVC‏ (H.265)
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.SMI
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • صورة بنطاق 360 درجة
        • HEIF

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220 - 240 فولط، 50/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • مستشعر الضوء
        • كتم صوت الصورة (للراديو)
        • وضع Eco

      • الصوت

        الصوت
        • قوة الإخراج: 50 واط (RMS)
        • قناة 2.1
        برنامج ترميز
        • AC-4
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital MS12 V2.3
        • DTS-HD(M6)‎
        تكوين مكبر الصوت
        مكبر صوت بتردد متوسط-مرتفع عدد 2 بقوة 10 واط، ومضخم صوت مضمن بقوة 30 واط
        تحسين الصوت
        • معادل صوت بـ 5 نطاقات
        • صوت بالذكاء الاصطناعي
        • حوار واضح
        • Dolby Atmos
        • تحسين الجهير من Dolby
        • ضبط مستوى الصوت من Dolby
        • الوضع الليلي

      • الأبعاد

        عرض العلبة
        1660,0  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        1002,0  ملليمترًا
        عمق العلبة
        174  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1448,7  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        829,7  ملليمترًا
        تعيين العمق
        49.3  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1448,7  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        843,2  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        280,0  ملليمترًا
        وزن المنتج
        27.9  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        28.5  كلغ
        الوزن مع التغليف
        36,2  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        ‎300 x 300 مم

      • الملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • كبل توصيل مقبس صغير بإدخال L/R
        • كبل توصيل مقبس صغير بـ YPbPr
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع (x1)
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA

      • تلفزيون ذكي

        تطبيقات SmartTV*
        Netflix

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          • تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.