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تم إيقافه
65OLED936/56
رائع من حيث الصورة والصوت.
تلفزيون سترغب كل أريكة بالجلوس مقابله. انغمس في الألوان السوداء الداكنة ولون OLED الغني، والوضوح التام الذي يوفّره الصوت من Bowers & Wilkins. استمتع أيضًا بإضاءة Ambilight التي تملأ الغرفة بالحماس من أجواء المحتوى الذي تشاهده أو تلعبه.
صوت من توقيع Bowers & Wilkins
تلفزيون Ambilight من 4 جوانب
محرك الصور المزدوج P5 بالذكاء الاصطناعي
164 سم (65 بوصة)، تلفزيون Android
اسمع صوت مطاردة السيارات والهمسات والموسيقى. يقدّم لك صوت Bowers & Wilkins الحصري أداءً شبيهًا بالواقع لكل المحتويات التي تشاهدها. أما التصميم المميّز الذي يضع التويتر في الجهة العلوية فيحافظ على الحوار خالٍ من الشوائب. كذلك، تسمح لك مكبرات الصوت التي توجّه الصوت إلى الأعلى بالاستفادة إلى أقصى حد من نظام Dolby Atmos الغامر.
مع Ambilight من 4 جوانب من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.
يوفر المعالج المزدوج مع ميزة الذكاء الاصطناعي صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر أن بإمكانك الدخول إليها. تعالج خوارزمية التعلّم المعمق الصور بطريقة مشابهة لدماغ الإنسان. بغضّ النظر عن المحتوى الذي تشاهده، ستحصل على تباين وتفاصيل شبيهة بالواقع ولون غني وحركة سلسة.
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
إن Amazon وAlexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. أو للشركات التابعة لها. يتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.
يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com
حجم الذاكرة (Flash) : 32 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة (مسبقًا) مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)
إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.