تنقية الهواء في أقل من 11 دقيقة (1)
بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 270 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنقية الهواء في أقل من 11 دقيقة (1)
بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 270 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات
تنقية الهواء في أقل من 11 دقيقة (1)
بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 270 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنقية الهواء في أقل من 11 دقيقة (1)
بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 270 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات
إن توزيع تدفق الهواء القوي يغطي الغرف التي يصل حجمها إلى 63 م² بفعالية ويوزّع الهواء النظيف في كل ركن من الغرفة. يسمح ذلك بتحسين الأداء ليصل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) إلى 270 م³/الساعة، أي أن الجهاز ينظف 20 م² في أقل من 11 دقيقة. (1)
بفضل التنقية الثلاثية المراحل التي تضم فلتر NanoProtect HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، يمكن التقاط 99,97% من الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (4)، لحمايتك من جسيمات PM2.5 والبكتيريا وغبار الطلع والغبار ووبر الحيوانات الأليفة وغيرها من الملوثات. منتج حائز شهادة المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية.
التقاط الرذاذ بما في ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختباره بشكلٍ منفصل من قبل airmid health-group للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجود في الهواء (3). وتم اختبار فعاليته ضد فيروس كورونا (5).
تفحص المستشعرات الهواء 1000 مرة في الثانية لاكتشاف الجسيمات الصغيرة جدًا. وتُبلغك بجودة الهواء في الوقت الحقيقة ثم تختار بذكاء السرعة المناسبة لمنزلك (في الوضع التلقائي).
تخضع أجهزة تنقية الهواء من Philips إلى 170 اختبار كشف إجباري وصارم قبل إخراجها من المصنع. تخضع أيضًا لاختبارات صارمة متعلّقة بالمتانة والعمر الافتراضي، لتشغيل مستمر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
في وضع النوم، يتم خفت أضواء الشاشة، ويعمل جهاز تنقية الهواء بهدوء تام تقريبًا لتزويدك بهواء نظيف أثناء النوم.
يمكنك الاطّلاع على جودة الهواء في منزلك في الوقت الحقيقي بلمح البصر. تعرض الشاشة مستوى مسببات الحساسية وPM2.5 مع حلقة ألوان بديهية.
شغّل منتجك في الوضع التلقائي الذكي أو اختر من 5 مستويات سرعة: وضع النوم وسرعة1 وسرعة2 وسرعة 3 والسرعة القصوى، لتحكّم كامل بتدفق الهواء ومستوى الصوت.
يمكن إطفاء مؤشر جودة الهواء والضوء على واجهة المستخدم و/أو خفته لتفادي الإزعاج الناتج من الضوء.
بفضل تصميم جهاز تنقية الهواء الموفر لاستهلاك الطاقة، يمكن تشغيل الجهاز على طاقة قصوى تبلغ 50 واط، أي ما يعادل الطاقة التي تستخدمها لمبة قياسية.
يحسب جهاز تنقية الهواء عمر الفلتر بدقة بالاستناد إلى مستوى التلوث ووقت التشغيل. ويُبلغك عندما تحتاج إلى استبدال الفلتر، لصيانة سهلة.
Performance
مدى الاستفادة
موفرة للطاقة
الوزن والأبعاد
الصيانة