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1000i Series

منقي الهواء

AC1215/90
  • تنقية الهواء في أقل من 11 دقيقة (1) تنقية الهواء في أقل من 11 دقيقة (1) تنقية الهواء في أقل من 11 دقيقة (1)
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    Airmid
  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    1000i Series منقي الهواء

    AC1215/90

    تنقية الهواء في أقل من 11 دقيقة (1)

    بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 270 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات

    1000i Series منقي الهواء

    تنقية الهواء في أقل من 11 دقيقة (1)

    بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 270 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات

    تنقية الهواء في أقل من 11 دقيقة (1)

    بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 270 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات

    1000i Series منقي الهواء

    تنقية الهواء في أقل من 11 دقيقة (1)

    بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 270 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل منقي الهواء

      تنقية الهواء في أقل من 11 دقيقة (1)

      إزالة 99,9% من الفيروسات ومسببات الحساسية والملوّثات (2، 3، 4)

      • تنقية الغرف بحجم يصل إلى 63 م²
      • معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 270 م³/الساعة
      • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
      تنقية سريعة تناسب الغرف بحجم يصل إلى 63 م²

      تنقية سريعة تناسب الغرف بحجم يصل إلى 63 م²

      إن توزيع تدفق الهواء القوي يغطي الغرف التي يصل حجمها إلى 63 م² بفعالية ويوزّع الهواء النظيف في كل ركن من الغرفة. يسمح ذلك بتحسين الأداء ليصل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) إلى 270 م³/الساعة، أي أن الجهاز ينظف 20 م² في أقل من 11 دقيقة. (1)

      يلتقط فلتر HEPA ‏99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون

      يلتقط فلتر HEPA ‏99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون

      بفضل التنقية الثلاثية المراحل التي تضم فلتر NanoProtect HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، يمكن التقاط 99,97% من الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (4)، لحمايتك من جسيمات PM2.5 والبكتيريا وغبار الطلع والغبار ووبر الحيوانات الأليفة وغيرها من الملوثات. منتج حائز شهادة المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية.

      إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء

      إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء

      التقاط الرذاذ بما في ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختباره بشكلٍ منفصل من قبل airmid health-group للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجود في الهواء (3). وتم اختبار فعاليته ضد فيروس كورونا (5).

      مستشعرات ذكية لتنقية هواء ذكية

      مستشعرات ذكية لتنقية هواء ذكية

      تفحص المستشعرات الهواء 1000 مرة في الثانية لاكتشاف الجسيمات الصغيرة جدًا. وتُبلغك بجودة الهواء في الوقت الحقيقة ثم تختار بذكاء السرعة المناسبة لمنزلك (في الوضع التلقائي).

      تم اختباره بدقة لجودة يمكنك الوثوق بها

      تم اختباره بدقة لجودة يمكنك الوثوق بها

      تخضع أجهزة تنقية الهواء من Philips إلى 170 اختبار كشف إجباري وصارم قبل إخراجها من المصنع. تخضع أيضًا لاختبارات صارمة متعلّقة بالمتانة والعمر الافتراضي، لتشغيل مستمر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

      وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

      وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

      في وضع النوم، يتم خفت أضواء الشاشة، ويعمل جهاز تنقية الهواء بهدوء تام تقريبًا لتزويدك بهواء نظيف أثناء النوم.

      عرض جودة الهواء

      عرض جودة الهواء

      يمكنك الاطّلاع على جودة الهواء في منزلك في الوقت الحقيقي بلمح البصر. تعرض الشاشة مستوى مسببات الحساسية وPM2.5 مع حلقة ألوان بديهية.

      الوضع التلقائي و5 مستويات سرعة يدوية

      الوضع التلقائي و5 مستويات سرعة يدوية

      شغّل منتجك في الوضع التلقائي الذكي أو اختر من 5 مستويات سرعة: وضع النوم وسرعة1 وسرعة2 وسرعة 3 والسرعة القصوى، لتحكّم كامل بتدفق الهواء ومستوى الصوت.

      تحكم ذكي بالضوء

      يمكن إطفاء مؤشر جودة الهواء والضوء على واجهة المستخدم و/أو خفته لتفادي الإزعاج الناتج من الضوء.

      استهلاك طاقة منخفض

      بفضل تصميم جهاز تنقية الهواء الموفر لاستهلاك الطاقة، يمكن تشغيل الجهاز على طاقة قصوى تبلغ 50 واط، أي ما يعادل الطاقة التي تستخدمها لمبة قياسية.

      مؤشر الفلتر الذكي

      يحسب جهاز تنقية الهواء عمر الفلتر بدقة بالاستناد إلى مستوى التلوث ووقت التشغيل. ويُبلغك عندما تحتاج إلى استبدال الفلتر، لصيانة سهلة.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        معدل تسليم الهواء النظيف (الجسيمات، معيار GB/T)
        270  م³/س
        حجم الغرفة (NRCC)
        لغاية 63 م²
        مستشعر (ات) جودة الهواء
        جسيمات PM2.5
        تصفية
        فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي
        تنقية الجسيمات
        99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
        تنقية مسببات الحساسية
        99,99%
        تنقية الفيروسات والرذاذ
        99,9%

      • مدى الاستفادة

        الحد الأدنى لمستوى الصوت (وضع النوم)
        32  ديسيبل
        الحد الأعلى لمستوى الصوت (السرعة القصوى)
        60  ديسيبل
        الوضع التلقائي
        نعم
        وضع السكون
        نعم
        إعدادات السرعة اليدوية
        5 (وضع النوم، السرعة 1، السرعة 2، السرعة 3، السرعة القصوى)
        معلومات حول جودة الهواء
        حلقة ألوان، ملاحظات رقمية
        إضاءة محيطة تلقائية
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار

      • موفرة للطاقة

        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        50  واط
        استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
        <0.5  واط
        فولتية
        220-240  فولت

      • الوزن والأبعاد

        الوزن
        5.3  كلغ
        الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع)
        325 * 210 * 543
        اللون (الألوان)
        باللون الأبيض

      • الصيانة

        فلتر HEPA بديل
        فلتر HEPA FY1410 -‏ 24 شهرًا
        فلتر AC بديل
        فلتر AC FY1413 -‏ 12 شهرًا
        الخدمة
        ضمان عالمي لمدة سنتين

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          • (1)من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، إنه وقت افتراضي لعملية تنظيف لمرة واحدة محتسب عبر قسم معدل تسليم الهواء النظيف الذي يبلغ 190 م³/الساعة على حجم الغرفة الذي يبلغ 49 م³ (افتراضًا أن حجم الغرفة يبلغ 20 م² في المساحة الأرضية و2,4 م في الارتفاع).
          • (2) تم الاختبار على وسط الفلتر لمعرفة الفعالية عبر تمريرة واحدة بتدفق هواء بمعدل 5,33 سم/الثانية، من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية./من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم الاختبار وفقًا للمعيار JISB 9908-2011
          • (3) تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Health group Ltd.‎ في حجرة اختبار بحجم يبلغ 28,5 م³ وملوّثة بفيروس الإنفلونزا من النوع "أ" (H1N1) المنقول في الهواء.
          • لا يوفر جهاز تنقية الهواء بحد ذاته الحماية من فيروس كوفيد-19، ولكن يمكن أن يكون جزءًا من خطة حماية نفسك وعائلتك (وكالة حماية البيئة الأمريكية)
          • (4)اختبار معدل تقليل البكتيريا في مختبر خارجي، داخل حجرة اختبار ملوّثة برذاذات فيروس كورونا (فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي) المتعلّق بالطيور، مع فلتر HEPA NanoProtect من Philips.
          • (5)يستند العمر الموصى به لاستخدام الجهاز إلى عملية حسابية نظرية لمتوسط القيم السنوية للجسيمات الضارة في الهواء الخارجي للمنطقة واستخدام جهاز تنقية الهواء بشكل يومي لمدة 16 ساعة في الوضع التلقائي.
          • (6)يستند العمر الموصى به لاستخدام الجهاز إلى عملية حسابية نظرية لمتوسط القيم السنوية للجسيمات الضارة في الهواء الخارجي للمنطقة واستخدام جهاز تنقية الهواء بشكل يومي لمدة 16 ساعة في الوضع التلقائي.