إزالة الغازات الضارة مثل الفورمالديهايد والأمونيا (NH3) وكبريتيد الهيدروجين (H2S) والمركبات العضوية المتطايرة (TVOC)

تم تحديث نظام التنقية بطبقة كربون نشط معالج خصيصًا، لتفتيت الفورمالديهايد ليحوّله إلى مواد غير مضرّة في غضون 0,1 ثانية. يزيل 99,9% من الفورمالديهايد بمعدل مرتفع من تسليم الهواء النظيف الذي يبلغ 335 م3/الساعة (6)، مما يتجاوز قدرة الحلول غير المُعالجة بعشر مرات. يزيل أيضًا الغازات الضارة بفعالية مثل الأمونيا (NH3) وكبريتيد الهيدروجين (H2S) والمركبات العضوية المتطايرة (TVOC)، المسؤولة عن الروائح الكريهة كرائحة الحيوانات الأليفة ورائحة المراحيض والروائح البشرية.