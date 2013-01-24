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ساعة مزودة براديو رقمي يمكن ضبطه

AJ3115/05
  • ابدأ يومك بالطريقة التي تحبها! ابدأ يومك بالطريقة التي تحبها! ابدأ يومك بالطريقة التي تحبها!
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    ساعة مزودة براديو رقمي يمكن ضبطه

    AJ3115/05

    ابدأ يومك بالطريقة التي تحبها!

    تتميّز الساعة الأنيقة هذه المزوّدة براديو من Philips بشكلها الرائع، كما أنها توقظك من نومك في الموعد المحدد. تأتي مزوّدة براديو FM مضمّن، وتتيح لك الاختيار بين الاستيقاظ على صوت محطة الراديو المفضّلة لديك أو على صوت صفارة المنبّه. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    ساعة مزودة براديو رقمي يمكن ضبطه

    ابدأ يومك بالطريقة التي تحبها!

    تتميّز الساعة الأنيقة هذه المزوّدة براديو من Philips بشكلها الرائع، كما أنها توقظك من نومك في الموعد المحدد. تأتي مزوّدة براديو FM مضمّن، وتتيح لك الاختيار بين الاستيقاظ على صوت محطة الراديو المفضّلة لديك أو على صوت صفارة المنبّه. إكتشف كلّ المميزات

    ابدأ يومك بالطريقة التي تحبها!

    تتميّز الساعة الأنيقة هذه المزوّدة براديو من Philips بشكلها الرائع، كما أنها توقظك من نومك في الموعد المحدد. تأتي مزوّدة براديو FM مضمّن، وتتيح لك الاختيار بين الاستيقاظ على صوت محطة الراديو المفضّلة لديك أو على صوت صفارة المنبّه. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    ساعة مزودة براديو رقمي يمكن ضبطه

    ابدأ يومك بالطريقة التي تحبها!

    تتميّز الساعة الأنيقة هذه المزوّدة براديو من Philips بشكلها الرائع، كما أنها توقظك من نومك في الموعد المحدد. تأتي مزوّدة براديو FM مضمّن، وتتيح لك الاختيار بين الاستيقاظ على صوت محطة الراديو المفضّلة لديك أو على صوت صفارة المنبّه. إكتشف كلّ المميزات

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      ابدأ يومك بالطريقة التي تحبها!

      استيقظ على موسيقى الراديو أو صافرة المنبه

      • FM، توليف رقمي
      • منبه مزدوج
      • طاقة احتياطية للساعة والمنبه
      استيقظ على أنغام محطة الراديو المفضلة لديك أو صافرة المنبه

      استيقظ على أنغام محطة الراديو المفضلة لديك أو صافرة المنبه

      استيقظ على صوت محطة الراديو المفضلة لديك أو على صافرة المنبه، ما عليك سوى ضبط المنبه في ساعة Philips المزودة براديو لإيقاظك على صوت محطة الراديو التي استمعت إليها في آخر مرة أو اختيار الاستيقاظ على صوت الصافرة. وعندما يحين وقت الاستيقاظ، سيتم التشغيل التلقائي لراديو ساعة Philips على هذه المحطة أو سيتم تشغيل صوت الصافرة.

      موالفة راديو FM الرقمي باستخدام الإعدادات المسبقة

      موالفة راديو FM الرقمي باستخدام الإعدادات المسبقة

      يوفر راديو FM الرقمي المزيد من خيارات الموسيقى لمجموعة الموسيقى المشغلة بواسطة نظام صوت Philips. ما عليك سوى توليف المحطة التي ترغب في ضبطها بشكل مسبق والضغط باستمرار فوق زر الإعداد المسبق لتذكر التردد. ومع إمكانية تخزين المحطات التي تم ضبطها بشكل مسبق، تستطيع الوصول بسرعة إلى محطة الراديو المفضلة لديك من دون الحاجة إلى ضبط الترددات يدويًا في كل مرة.

      استيقاظ لطيف لتجربة إيقاظ مريحة

      استيقاظ لطيف لتجربة إيقاظ مريحة

      ابدأ يومك بالاستيقاظ بلطف على صوت منبه يتصاعد مستوى صوته تدريجياً. تتميز أصوات المنبه العادية الذي تم إعداد مستوى الصوت فيه مسبقاً بكونها إما منخفضة جداً بدرجة غير كافية لإيقاظك أو مرتفعة ومزعجة جداً لدرجة أنك ستستيقظ مرعوباً. اختر أن تستيقظ إما على صوت موسيقاك أو محطة الراديو المفضلة لديك أو صفارة المنبه. يرتفع مستوى صوت منبه الاستيقاظ اللطيف تدريجياً من الانخفاض الشديد إلى الارتفاع المعقول لإيقاظك بلطف.

      إعادة التنبيه لغفوة إضافية

      إعادة التنبيه لغفوة إضافية

      للتغلب على النوم، تتضمن ساعة Philips المزودة براديو ميزة الغفوة. فإذا رن المنبه ووجدت أنك لا تزال ترغب في متابعة النوم قليلًا، فما عليك سوى الضغط على زر "إعادة التنبيه" مرة واحدة والعودة إلى النوم. سيرن المنبه مرة أخرى بعد مرور تسع دقائق. ويمكنك متابعة الضغط على زر "تكرار التنبيه" كل تسع دقائق إلى أن تقوم بإيقاف تشغيل المنبه تمامًا.

      مؤقت نوم حتى يغلبك النعاس على ألحان موسيقاك المفضلة

      مؤقت نوم حتى يغلبك النعاس على ألحان موسيقاك المفضلة

      يسمح لك مؤقت النوم بتحديد المدة التي ترغب في خلالها في الاستماع إلى الموسيقى أو محطة الراديو التي تختارها قبل أن يغلبك النعاس. ما عليك سوى تعيين حد زمني (حتى ساعة) واختيار محطة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها حالما يغلبك النعاس. سيستمر تشغيل مجموعة الراديو من Philips طوال الفترة المحددة وبعد ذلك سيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا والانتقال إلى وضع توفير استهلاك الطاقة والاستعداد الصامت. بفضل مؤقت النوم يمكنك النوم على ألحان موسيقى مشغل الأغاني المفضل على الراديو، مما يوفر عليك محاولة التغلب على الأرق أو القلق بشأن الطاقة المهدورة.

      منبه مزدوج لإيقاظك أنت وزوجتك في أوقات مختلفة

      منبه مزدوج لإيقاظك أنت وزوجتك في أوقات مختلفة

      يأتي نظام صوت Philips مزودًا بتوقيتين للمنبه. عين واحدًا لإيقاظك والآخر لإيقاظ زوجتك.

      شاشة عرض كبيرة لتسهيل المشاهدة

      تمكّنك الشاشة الكبيرة من سهولة قراءة المحتوى الموجود على الشاشة. ويمكنك الآن قراءة الوقت والمنبه بسهولة، حتى من على مسافة. إنها مثالية لكبار السن ومن يعاني مشاكل في الرؤية.

      المواصفات التقنية

      • الراحة

        التنبيهات
        • منبه الراديو
        • صافرة المنبه
        • إعادة تعيين منبه لمدة 24 ساعة
        • إعادة التنبيه (غفوة)
        الساعة
        • رقمي
        • موقت النوم
        نوع شاشة العرض
        شاشة عرض LED

      • الصوت

        نظام الصوت
        أحادي
        قوة الإخراج (RMS)
        200 ميللي واط
        التحكم في مستوى الصوت
        رقمي

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        هوائي
        هوائي FM
        نطاقات جهاز الموالفة
        FM

      • الملحقات

        غير ذلك
        دليل المستخدم
        الكفالة
        شهادة الضمان

      • الأبعاد

        أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
        137 x‏ 58 x‏ 164
        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        130 x‏ 46 x‏ 130  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        0.34  كلغ
        وزن المنتج
        0.25  كلغ
        نوع العلبة
        D-box

      • الطاقة

        نوع البطارية
        AA
        فولتية البطارية
        3  فولت
        عدد البطاريات
        2
        نوع الطاقة
        إدخال التيار المتردد

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • دليل المستخدم
      • شهادة الضمان

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