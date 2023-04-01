جهاز تنقية الهواء المتكامل الأقوى والأذكى لدينا
يقوم جهاز تنقية الهواء بتنظيف الهواء بدقة وتدفئة الغرفة وتبريدها عند الحاجة. ويقوم بإزالة 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها ويعدّل أداءه القوي تلقائيًا بحسب احتياجاتك. هواء نقي ودافئ طوال السنة، مع القدرة على التكيّف بحسب احتياجاتك إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهاز تنقية الهواء المتكامل الأقوى والأذكى لدينا
يقوم جهاز تنقية الهواء بتنظيف الهواء بدقة وتدفئة الغرفة وتبريدها عند الحاجة. ويقوم بإزالة 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها ويعدّل أداءه القوي تلقائيًا بحسب احتياجاتك. هواء نقي ودافئ طوال السنة، مع القدرة على التكيّف بحسب احتياجاتك إكتشف كلّ المميزات
جهاز تنقية الهواء المتكامل الأقوى والأذكى لدينا
يقوم جهاز تنقية الهواء بتنظيف الهواء بدقة وتدفئة الغرفة وتبريدها عند الحاجة. ويقوم بإزالة 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها ويعدّل أداءه القوي تلقائيًا بحسب احتياجاتك. هواء نقي ودافئ طوال السنة، مع القدرة على التكيّف بحسب احتياجاتك إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهاز تنقية الهواء المتكامل الأقوى والأذكى لدينا
يقوم جهاز تنقية الهواء بتنظيف الهواء بدقة وتدفئة الغرفة وتبريدها عند الحاجة. ويقوم بإزالة 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها ويعدّل أداءه القوي تلقائيًا بحسب احتياجاتك. هواء نقي ودافئ طوال السنة، مع القدرة على التكيّف بحسب احتياجاتك إكتشف كلّ المميزات
يقوم بتوزيع تدفق الهواء النظيف القوي على كل ركن من أركان الغرفة في معدل أعلى من تسليم الهواء النظيف (CADR) بمعدل 270 م3/الساعة(1)، فينقي بعناية الغرف الكبيرة بمساحة تصل إلى 70 م2(2) لحمايتك من البكتيريا والفيروسات وغبار الطلع والغبار وزغب الحيوانات الأليفة وعث الغبار والغازات الضارة والروائح الكريهة والملوثات الأخرى.
تتميز أجهزة تنقية الهواء من Philips بأنها الوحيدة المزودة بتنقية NanoProtect HEPA، وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لإزالة 99.97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون(3). لا تلتقط تقنية NanoProtect HEPA الملوثات فحسب، بل تستخدم أيضًا شحنة الكهرباء الاستاتيكية لجذب الملوثات، مما يؤدي إلى تنقية كمية هواء أكبر بمرتَين مقارنة بتصفية HEPA H13 التقليدية مع توفير طاقة أعلى(4).
يبرد الجو مع تدفق هواء قوي ونظيف يمنحك شعورًا طبيعيًا ومريحًا. يصل الهواء إل كل زوايا الغرفة بفضل دوران تدفق الهواء القابل للتعديل لغاية 350 درجة. وبفضل التصميم الخالي من الشفرات، لا يُخرج الجهاز تدفقات قوية من الهواء، ما يوفّر تدفق هواء ثابتًا يحاكي هواء المروحة لغاية 1579 م3/الساعة، قبل للتخصيص بالكامل مع 10 سرعات لملاءمة احتياجاتك.
تسخين آمن ومريح حتى تبقى دافئًا ومرتاحًا أثناء الأيام الباردة. بفضل تقنية سيراميك PTC القوية، يسخن الهواء في 3 ثوانٍ لتدفئتك على الفور. اضبط درجة الحرارة المستهدفة (1-37 درجة مئوية) وخصّص مستوى التدفئة مع 10 سرعات تسخين أو استخدم الوضع التلقائي لتسخين الغرفة بكفاءة مع خوارزمية توفير الطاقة.
مشغّل بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي (AI). يقوم جهاز تنقية الهواء بتنظيف الهواء وتدفئة الغرفة وتبريدها عند الحاجة. لا تقوم التقنية لتكيفية الذاتية من Philips مع الذكاء الاصطناعي باكتشاف جودة الهواء فحسب، بل تحلل أيضًا عادات الاستخدام لديك لتخصيص أداء التنقية وتحافظ في الوقت نفسه على مستويات الضجيج واستهلاك الطاقة عند أدنى حد ممكن(9).
تقوم أجهزة الاستشعار الذكية AeraSense بمسح الهواء باستمرار وتقديم معلومات عنه في الوقت الحقيقي. وهي تتفاعل على الفور مع أي زيادة في مستوى التلوث لتحسين جودة الهواء. راجع الشاشة الرقمية أو التطبيق الخاص بأجهزة تنقية الهواء لتتبع الملوثات الدقيقة للغاية (PM2.5)، والمواد المسببة للحساسية، والغازات (المركبات العضوية المتطايرة والروائح)، ودرجة الحرارة والرطوبة.
في وضع السكون، يكون الجهاز أكثر هدوءًا من الهمس مع مستوى ضوضاء يبلغ 19 ديسيبل(أ)(5) فقط. يكتشف مستشعر الضوء الخاص به متى حلّ الظلام، ويطفئ الأضواء تلقائيًا. في الوضع التلقائي، يحافظ الجهاز على مستويات الضوضاء عند الحد الأدنى لأنه يتعلم متى عليه أن يعمل ومتى عليه أن يكون هادئًا.
بفضل تصميمه الموفر للطاقة، يستخدم الجهاز 40 واط لتنقية الهواء(10)، أي أقل من المصباح الكهربائي التقليدي. وفي الوضع التلقائي، يعمل المحرك فقط عند وطالا تدعو الحاجة، مما يمدد فترة استخدام الفلتر ويوفّر الطاقة في الوقت نفسه.
يوفر تطبيق Air+ تجربة ذكية تضمن لك تنفس هواء نظيف وصحي. يتعقّب الجهاز جودة الهواء في الداخل والخارج في الوقت الحقيقي ويسمح لك بالتحكم بالجهاز سواء أكنت في المنزل أم خارجه، بفضل التحكم الرقمي عن بعد، وأداة جدولة ذكية وميزات لا تتطلّب استخدام اليدَين عبر Alexa وGoogle Home (6).
تتيح لك تقنية التدفق المزدوج ضبط الجهاز ليناسب احتياجات الراحة الخاصة بك. قم بإعداده لتوفير تدفق هواء مباشر لتبريد جو الغرفة أو تسخينه عند الحاجة، أو تدفق هواء منتشر لتدوير الهواء بالشكل الأمثل. وهي قابلة للتخصيص بالكامل مع 10 مستويات سرعة، وأوضاع السرعة القصوى والنوم والتلقائي
لا شيء يمرّ عبر VitaShield، باستثناء الهواء النظيف والنقي. تلتقط تقنية VitaShield الرذاذات والجراثيم والجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون، أي الأصغر من أصغر فيروس معروف. تم اختباره بشكلٍ منفصل من قبل airmid healthgroup للتأكد من قدرته على إزالة فيروس H1N1 من الهواء. تم اختباره أيضًا للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من فيروس HCov-E229(7).
عند اختيار Philips، أنت تختار علامة تجارية موثوق بها تتمتع بأكثر من 80 عامًا من الخبرة والابتكار في مجال العناية بالهواء والتقنيات المرتبطة بالصحة. تخضع أجهزة تنقية الهواء من Philips لـ 170 اختبارًا إلزاميًا وصارمًا قبل إطلاقها من المصنع. إن جهاز تنقية الهواء هذا معتمد من قبل المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية.
الأداء
التنقية
الوظائف
إمكانية الاستخدام
أجهزة الاستشعار والشاشة
الأوضاع
توفير استهلاك الطاقة
إمكانية الاتصال
الوزن والأبعاد
الصيانة
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