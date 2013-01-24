دقة قصوى مع تقنية SteelPrecision الفريدة

تتميّز BT9000 Prestige بتقنية SteelPrecision الجديدة كليًا والتي تتألّف من مشط معدني مضمّن وأداة قص قوية. وبخلاف المشط البلاستيكي، لا ينحني هذا النظام بغض النظر عن قوة الضغط التي تتم ممارستها. بالتالي، تزوّدك BT9000 Prestige دائمًا بنتائج التشذيب الأدق والأكثر تساويًا على الإطلاق*.