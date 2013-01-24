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SpeedPro

مكنسة كهربائية لاسلكية مع عصا

FC6724/61
  • سرعة. وصول فعّال حتى إلى أصعب الأماكن سرعة. وصول فعّال حتى إلى أصعب الأماكن سرعة. وصول فعّال حتى إلى أصعب الأماكن
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    SpeedPro مكنسة كهربائية لاسلكية مع عصا

    FC6724/61

    سرعة. وصول فعّال حتى إلى أصعب الأماكن

    تقدّم المكنسة الكهربائية اللاسلكية الجديدة SpeedPro عملية تنظيف سريعة مع وصول فعال. فهي مزوّدة بفوهة شفط من 180 درجة لالتقاط الغبار بدقة تامة، حتى في أصعب الأماكن، أي بالقرب من الجدران والأثاث وفي الزوايا. إكتشف كلّ المميزات

    SpeedPro مكنسة كهربائية لاسلكية مع عصا

    سرعة. وصول فعّال حتى إلى أصعب الأماكن

    تقدّم المكنسة الكهربائية اللاسلكية الجديدة SpeedPro عملية تنظيف سريعة مع وصول فعال. فهي مزوّدة بفوهة شفط من 180 درجة لالتقاط الغبار بدقة تامة، حتى في أصعب الأماكن، أي بالقرب من الجدران والأثاث وفي الزوايا. إكتشف كلّ المميزات

    سرعة. وصول فعّال حتى إلى أصعب الأماكن

    تقدّم المكنسة الكهربائية اللاسلكية الجديدة SpeedPro عملية تنظيف سريعة مع وصول فعال. فهي مزوّدة بفوهة شفط من 180 درجة لالتقاط الغبار بدقة تامة، حتى في أصعب الأماكن، أي بالقرب من الجدران والأثاث وفي الزوايا. إكتشف كلّ المميزات

    SpeedPro مكنسة كهربائية لاسلكية مع عصا

    سرعة. وصول فعّال حتى إلى أصعب الأماكن

    تقدّم المكنسة الكهربائية اللاسلكية الجديدة SpeedPro عملية تنظيف سريعة مع وصول فعال. فهي مزوّدة بفوهة شفط من 180 درجة لالتقاط الغبار بدقة تامة، حتى في أصعب الأماكن، أي بالقرب من الجدران والأثاث وفي الزوايا. إكتشف كلّ المميزات

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      سرعة. وصول فعّال حتى إلى أصعب الأماكن

      • فوهة شفط من 180 درجة
      • 21,6 فولت، لغاية 40 دقيقة
      • 2 في 1: مكنسة وأداة محمولة باليد
      قوة تنظيف تدوم لغاية 40 دقيقة مع بطاريات ليثيوم أيون بقوة 21,6 فولت

      قوة تنظيف تدوم لغاية 40 دقيقة مع بطاريات ليثيوم أيون بقوة 21,6 فولت

      تتميّز بطاريات الليثيوم أيون العالية الأداء بقوة 21,6 فولت، لتوفير وقت تشغيل يصل إلى 40 دقيقة في الوضع العادي و20 دقيقة في وضع السرعة القصوى قبل إعادة شحنها.

      وحدة محمولة باليد وأداة للتشققات وفرشاة مضمّنة

      وحدة محمولة باليد وأداة للتشققات وفرشاة مضمّنة

      تتميّز الملحقات بأنها سهلة الاستخدام بكبسة زر واحدة. يمكنك استخدام SpeedPro كجهازَين في جهاز واحد بفضل الوحدة المحمولة باليد والقابلة للفك. أما ملحق الفرشاة فهو مضمّن في الأنبوب ليكون دائمًا في متناول يديك لتنظيف الأسقف والرفوف.

      تم تصميم محرك PowerBlade لسرعة هواء مرتفعة

      تم تصميم محرك PowerBlade لسرعة هواء مرتفعة

      تم تصميم محرك PowerBlade لسرعة هواء مرتفعة لإتاحة الالتقاط الفعال والدقيق من الفوهة.

      تحافظ تقنية PowerCyclone 7 على أداء فعال لمدة أطول

      تحافظ تقنية PowerCyclone 7 على أداء فعال لمدة أطول

      تقوم تقنية PowerCyclone 7 فورًا بفصل الغبار عن الهواء للحفاظ على الأداء الفعال لمدة أطول.

      يضمن الفلتر القابل للغسل الحصول على سرعة هواء عالية لمدة أطول*

      يضمن الفلتر القابل للغسل الحصول على سرعة هواء عالية لمدة أطول*

      يلتقط نظام الفلتر ما يصل إلى 99% من غبار الطلع وجراثيم العفن مع إعادة الهواء النظيف إلى المحرك لضمان الحصول على سرعة هواء عالية وأداء يدوم لفترة أطول.

      وصول سريع إلى كل الأماكن، حتى تحت الأثاث المنخفض

      وصول سريع إلى كل الأماكن، حتى تحت الأثاث المنخفض

      تتميّز SpeedPro بمرونتها وسهولة تحريكها. تتوفّر حاوية الغبار في الجهة العليا، مما يسمح باستخدامها بزاوية أكثر انخفاضًا وحتى بشكل مسطّح بالكامل للوصول إلى ما تحت الأثاث المنخفض.

      تصميم فريد لحاوية الغبار، لإفراغها من دون انتشار الغبار في الهواء

      تصميم فريد لحاوية الغبار، لإفراغها من دون انتشار الغبار في الهواء

      يسهل فك حاوية الغبار الخاصة بالمكنسة الكهربائية وإفراغها بطريقة صحية من دون التسبب بانتشار الغبار في الهواء.

      إعدادا سرعة يناسبان أنواع الأوساخ والأرضيات المختلفة

      إعدادا سرعة يناسبان أنواع الأوساخ والأرضيات المختلفة

      إعدادا سرعة يناسبان أنواع الأوساخ والأرضيات المختلفة.

      تلتقط ما يصل إلى 98% من الغبار والأوساخ في كل تمريرة

      تلتقط ما يصل إلى 98% من الغبار والأوساخ في كل تمريرة

      تم تصميم فوهة الشفط من 180 درجة لالتقاط دقيق وفعال لما يصل إلى 98% من الغبار والأوساخ في كل تمريرة وعلى كل أنواع الأرضيات، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        نوع البطارية
        ليثيوم-أيون
        فولتية البطارية
        21.6  فولت
        وقت الشحن
        5  ساعة (ساعات)
        وقت التشغيل
        40  دقيقة (دقائق)
        وقت التشغيل (في وضع السرعة القصوى)
        20  دقيقة (دقائق)
        مستوى قوة الصوت
        80  ديسيبل
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        لغاية 800  ل/د

      • مدى الاستفادة

        مقبض الحمل
        أعلى
        نوع العجلات
        مطاط

      • التصميم

        ميزات التصميم
        2‏-في-1
        اللون
        أزرق رويال داكن

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        0.4  لتر
        مرشح المحرك
        فلتر قابل للغسل*

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • محوّل طاقة التيار المتردد
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فرشاة مضمّنة
        • قاعدة إرساء مثبّتة في الحائط
        فوهة عادية
        فوهة شفط من 180 درجة

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        2.48  كلغ

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          • اغسل الفلتر باستخدام يديك فقط كل أسبوعين للحصول على أداء مثالي. اعصر حتى تصبح المياه نظيفة. دعه يجف لمدة 24 ساعة قبل إعادة استخدامه.