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Performer Compact

مكنسة كهربائية مع كيس

FC8385/02
2 الجوائز
  • أداء كامل وقوة شفط عالية. أداء كامل وقوة شفط عالية. أداء كامل وقوة شفط عالية.
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    Performer Compact مكنسة كهربائية مع كيس

    FC8385/02
    2 الجوائز

    أداء كامل وقوة شفط عالية.

    تقدّم المكنسة الكهربائية Performer Compact الجديدة من Philips أداء تنظيف استثنائيًا بأقل مجهود. وتحافظ تقنية AirflowMax على قوة الشفط مرتفعة لمدة أطول. أما فوهة ExtraClean فتزيل الغبار بفعالية عن كل الأرضيات. إكتشف كلّ المميزات

    Performer Compact مكنسة كهربائية مع كيس

    أداء كامل وقوة شفط عالية.

    تقدّم المكنسة الكهربائية Performer Compact الجديدة من Philips أداء تنظيف استثنائيًا بأقل مجهود. وتحافظ تقنية AirflowMax على قوة الشفط مرتفعة لمدة أطول. أما فوهة ExtraClean فتزيل الغبار بفعالية عن كل الأرضيات. إكتشف كلّ المميزات

    أداء كامل وقوة شفط عالية.

    تقدّم المكنسة الكهربائية Performer Compact الجديدة من Philips أداء تنظيف استثنائيًا بأقل مجهود. وتحافظ تقنية AirflowMax على قوة الشفط مرتفعة لمدة أطول. أما فوهة ExtraClean فتزيل الغبار بفعالية عن كل الأرضيات. إكتشف كلّ المميزات

    Performer Compact مكنسة كهربائية مع كيس

    أداء كامل وقوة شفط عالية.

    تقدّم المكنسة الكهربائية Performer Compact الجديدة من Philips أداء تنظيف استثنائيًا بأقل مجهود. وتحافظ تقنية AirflowMax على قوة الشفط مرتفعة لمدة أطول. أما فوهة ExtraClean فتزيل الغبار بفعالية عن كل الأرضيات. إكتشف كلّ المميزات

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      المواصفات التقنية

      • Performance

        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2000  واط
        طاقة الإدخال (IEC)
        1800  واط
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        375  واط
        مستوى قوة الصوت
        83  ديسيبل
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        23.5  كيلو باسكال

      • التصميم

        اللون
        أبيض

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        3  لتر
        نوع كيس الغبار
        كيس من نوع s-bag بأداء يدوم طويلاً
        مرشح لمخرج الهواء
        فلتر Super Clean Air
        مرشح المحرك
        فلتر للرغوة مؤلّف من طبقة واحدة

      • مدى الاستفادة

        دائرة العمل نصف القطرية
        9  أمتار
        طول سلك الطاقة
        6  أمتار
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        وصلات الأنبوب
        ActiveLock
        نوع العجلات
        مطاط
        مقبض الحمل
        الجهة الأمامية

      • الفوهات والملحقات

        فوهة عادية
        فوهة ExtraClean
        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فرشاة مضمّنة
        ملحقات إضافية
        • 5 أكياس s-bag وكيس واحد s-fresh
        • أداة للوصول إلى أبعد الأماكن

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        4.5  كلغ
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        400 x 282 x‏ 251  ملليمترًا

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