تنقية هواء ذكية
يلتقط فلتر NanoProtect من السلسلة 2 نسبة 99,5% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرومتر، بما في ذلك المواد الشائعة المسببة للحساسية والغبار والتلوث والبكتيريا. كذلك، تدوم فترة استهلاكه 12 شهرًا لأداء يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنقية هواء ذكية
يلتقط فلتر NanoProtect من السلسلة 2 نسبة 99,5% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرومتر، بما في ذلك المواد الشائعة المسببة للحساسية والغبار والتلوث والبكتيريا. كذلك، تدوم فترة استهلاكه 12 شهرًا لأداء يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات
تنقية هواء ذكية
يلتقط فلتر NanoProtect من السلسلة 2 نسبة 99,5% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرومتر، بما في ذلك المواد الشائعة المسببة للحساسية والغبار والتلوث والبكتيريا. كذلك، تدوم فترة استهلاكه 12 شهرًا لأداء يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنقية هواء ذكية
يلتقط فلتر NanoProtect من السلسلة 2 نسبة 99,5% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرومتر، بما في ذلك المواد الشائعة المسببة للحساسية والغبار والتلوث والبكتيريا. كذلك، تدوم فترة استهلاكه 12 شهرًا لأداء يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات
يغطي فلتر NanoProtect السلسلة 2 من Philips مساحة منبسطة بحجم 1,26 مترًا مربعًا لضمان فترة استهلاك طويلة لغاية 12 شهرًا.
تمت صناعة فلتر NanoProtect HEPA السلسلة 3 من Philips من مواد عالية الجودة. يمكن لهذا الفلتر التقاط نسبة تصل إلى 99,5% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون، أي حجم معظم مسببات الحساسية الشائعة المنقولة في الهواء والجسيمات المضرة والبكتيريا*. يضمن الفلتر العالي الجودة ببنيته الصلبة والثابتة تدفق كل كمية الهواء من خلاله لتوفير تنقية عالية الفعالية.