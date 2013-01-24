الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

فلتر NanoProtect السلسلة 2

FY0194/30
  • تنقية هواء ذكية تنقية هواء ذكية تنقية هواء ذكية
    -{discount-value}

    فلتر NanoProtect السلسلة 2

    FY0194/30

    تنقية هواء ذكية

    يلتقط فلتر NanoProtect من السلسلة 2 نسبة 99,5% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرومتر، بما في ذلك المواد الشائعة المسببة للحساسية والغبار والتلوث والبكتيريا. كذلك، تدوم فترة استهلاكه 12 شهرًا لأداء يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    فلتر NanoProtect السلسلة 2

    تنقية هواء ذكية

    يلتقط فلتر NanoProtect من السلسلة 2 نسبة 99,5% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرومتر، بما في ذلك المواد الشائعة المسببة للحساسية والغبار والتلوث والبكتيريا. كذلك، تدوم فترة استهلاكه 12 شهرًا لأداء يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    تنقية هواء ذكية

    يلتقط فلتر NanoProtect من السلسلة 2 نسبة 99,5% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرومتر، بما في ذلك المواد الشائعة المسببة للحساسية والغبار والتلوث والبكتيريا. كذلك، تدوم فترة استهلاكه 12 شهرًا لأداء يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    فلتر NanoProtect السلسلة 2

    تنقية هواء ذكية

    يلتقط فلتر NanoProtect من السلسلة 2 نسبة 99,5% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرومتر، بما في ذلك المواد الشائعة المسببة للحساسية والغبار والتلوث والبكتيريا. كذلك، تدوم فترة استهلاكه 12 شهرًا لأداء يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل filters-and-accessories

      تنقية هواء ذكية

      يلتقط 99,5% من الجسيمات

      • يلتقط 99,5% من الجسيمات
      فترة استهلاك لغاية 12 شهرًا

      فترة استهلاك لغاية 12 شهرًا

      يغطي فلتر NanoProtect السلسلة 2 من Philips مساحة منبسطة بحجم 1,26 مترًا مربعًا لضمان فترة استهلاك طويلة لغاية 12 شهرًا.

      يلتقط 99,5% من الجسيمات

      تمت صناعة فلتر NanoProtect HEPA السلسلة 3 من Philips من مواد عالية الجودة. يمكن لهذا الفلتر التقاط نسبة تصل إلى 99,5% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون، أي حجم معظم مسببات الحساسية الشائعة المنقولة في الهواء والجسيمات المضرة والبكتيريا*. يضمن الفلتر العالي الجودة ببنيته الصلبة والثابتة تدفق كل كمية الهواء من خلاله لتوفير تنقية عالية الفعالية.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          • تم الاختبار مع العنقودية البيضاء والإنفلونزا أ ‏(H1N1).
          • يلتقط جهاز تنقية الهواء من Philips نسبة 99,5% من الجسيمات الصغيرة التي تمرّ عبر الفلتر، بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون. تم اختباره على وسط الفلتر من خلال تمريرة واحدة بتدفق هواء يبلغ 5,33 سم في الثانية في العام 2015 من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية.