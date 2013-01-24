إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إن تقنية NanoCloud من Philips معتمدة على أنها آمنة صحيًا. تم إثبات قدرتها على إطلاق كمية بكتيريا أقل في الهواء بنسبة 99% مقارنة بأجهزة ترطيب الهواء التي تعمل بالموجات فوق الصوتية.
يسمح التصميم الذكي بتنظيف فتيل الترطيب وصيانته بسهولة. ما عليك سوى سحب الفتيل مع عجلة الفتيل من دعامة العجلة، واغسل فتيل الترطيب تحت مياه جارية.
يعلمك تنبيه حماية الهواء الصحّي على الفور عندما يحين وقت استبدال الفتيل. في حال لم يتم استبدال الفتيل على الفور، سيتوقّف الجهاز عن العمل لتفادي التشغيل بدون أي جدوى. لا يتوقّف الفتيل الدوار عن الحركة في المياه، بل يتوقف عن الدوران عن إخراجه من المياه أو عند بلوغ مستوى رطوبة محدد مسبقًا، فيما تبقى المروحة قيد التشغيل في وضع التنقية وتجفف الفتيل. بالتالي، نضمن لك الحصول على هواء صحي دائمًا.
لا يؤدّي ضباب المياه الناتج من تقنية NanoCloud من Philips إلى إنشاء غبار أبيض أو بقع رطبة في غرفتك.