تنبيه حماية الهواء الصحّي لاستبدال الفتيل

يعلمك تنبيه حماية الهواء الصحّي على الفور عندما يحين وقت استبدال الفتيل. في حال لم يتم استبدال الفتيل على الفور، سيتوقّف الجهاز عن العمل لتفادي التشغيل بدون أي جدوى. لا يتوقّف الفتيل الدوار عن الحركة في المياه، بل يتوقف عن الدوران عن إخراجه من المياه أو عند بلوغ مستوى رطوبة محدد مسبقًا، فيما تبقى المروحة قيد التشغيل في وضع التنقية وتجفف الفتيل. بالتالي، نضمن لك الحصول على هواء صحي دائمًا.