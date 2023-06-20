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Genuine replacement filter

فلتر ترطيب بتقنية NanoCloud

FY4355/00
  • هواء صحي، على الدوام هواء صحي، على الدوام هواء صحي، على الدوام
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    Genuine replacement filter فلتر ترطيب بتقنية NanoCloud

    FY4355/00

    هواء صحي، على الدوام

    تُعد نواة المرطّب مثالية لمعداتك، ما يضمن أداء عاليًا ثابتًا. وهو يتميز بتقنية NanoCloud، التي تولّد جزيئات صغيرة جدًا من بخار الماء النقي وترطّب الهواء مع كمية بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99%. إكتشف كلّ المميزات

    Genuine replacement filter فلتر ترطيب بتقنية NanoCloud

    هواء صحي، على الدوام

    تُعد نواة المرطّب مثالية لمعداتك، ما يضمن أداء عاليًا ثابتًا. وهو يتميز بتقنية NanoCloud، التي تولّد جزيئات صغيرة جدًا من بخار الماء النقي وترطّب الهواء مع كمية بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99%. إكتشف كلّ المميزات

    هواء صحي، على الدوام

    تُعد نواة المرطّب مثالية لمعداتك، ما يضمن أداء عاليًا ثابتًا. وهو يتميز بتقنية NanoCloud، التي تولّد جزيئات صغيرة جدًا من بخار الماء النقي وترطّب الهواء مع كمية بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99%. إكتشف كلّ المميزات

    Genuine replacement filter فلتر ترطيب بتقنية NanoCloud

    هواء صحي، على الدوام

    تُعد نواة المرطّب مثالية لمعداتك، ما يضمن أداء عاليًا ثابتًا. وهو يتميز بتقنية NanoCloud، التي تولّد جزيئات صغيرة جدًا من بخار الماء النقي وترطّب الهواء مع كمية بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99%. إكتشف كلّ المميزات

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      هواء صحي، على الدوام

      • تقنية NanoCloud
      ترطيب خالٍ من الضباب ومضاد للميكروبات

      ترطيب خالٍ من الضباب ومضاد للميكروبات

      تعمل تقنية الترطيب NanoCloud على الحد من انتشار البكتيريا بنسبة 99%*، الأمر الذي يسمح للمنزل بأكمله بشرب المياه بجزيئات صغيرة جدًا. لا يترك أي بقع بيضاء أو بقع مياه رطبة*، نظيف وصحي

      فلتر ترطيب أصلي من Philips

      فلتر ترطيب أصلي من Philips

      إن استبدال الملحق بفلتر الترطيب الأصلي من Philips يضمن الحصول على أداء عالٍ وفعال على الدوام من جهاز ترطيب الهواء. فهو مصمم خصيصًا للجهاز المحدد للحرص على أن يتلاءم بطريقة مثالية وللسماح للجهاز بالعمل بطريقة سلسة

      تضمن فلاتر Philips عمل جهازك بطريقة فعالة

      تضمن فلاتر Philips عمل جهازك بطريقة فعالة

      تخضع فلاتر الهواء التي نقدّمها لمجمعة من الاختبارات الإلزامية والصارمة قبل إطلاقها من المصنع. وهي تخضع لاختبارات صارمة متعلّقة بفترة الاستخدام والمتانة، لتشغيل متواصل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع لتزويد جهاز ترطيب الهواء من Philips بأفضل أداء حتى آخر يوم من فترة استهلاكه.

      المواصفات التقنية

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        0,18 كجم  كلغ
        أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
        W225*D225*H188  ملليمترًا
        أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
        W213.4*D213.4*H163
        الوزن مع التغليف
        0,57 كجم  كلغ
        اللون (الألوان)
        أزرق

      • الأداء

        تنقية البكتيريا
        بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99%
        الفلتر
        فلتر ترطيب بتقنية NanoCloud

      • التوافق

        مناسب لهذه الطرازات
        AC3737

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