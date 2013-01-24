الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

ProTouch

جهاز بخاري عمودي

GC625/26
  • نتائج رائعة بتمريرة واحدة فقط، بدون ظهور بقع رطبة نتائج رائعة بتمريرة واحدة فقط، بدون ظهور بقع رطبة نتائج رائعة بتمريرة واحدة فقط، بدون ظهور بقع رطبة
    -{discount-value}

    ProTouch جهاز بخاري عمودي

    GC625/26

    نتائج رائعة بتمريرة واحدة فقط، بدون ظهور بقع رطبة

    بفضل تقنية التسخين المزدوج المبتكرة، يضمن الجهاز البخاري للملابس PerfectCare الجديد أداء بخار قويًا بدون ظهور بقع رطبة، للحصول على نتائج رائعة بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات

    ProTouch جهاز بخاري عمودي

    نتائج رائعة بتمريرة واحدة فقط، بدون ظهور بقع رطبة

    بفضل تقنية التسخين المزدوج المبتكرة، يضمن الجهاز البخاري للملابس PerfectCare الجديد أداء بخار قويًا بدون ظهور بقع رطبة، للحصول على نتائج رائعة بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات

    نتائج رائعة بتمريرة واحدة فقط، بدون ظهور بقع رطبة

    بفضل تقنية التسخين المزدوج المبتكرة، يضمن الجهاز البخاري للملابس PerfectCare الجديد أداء بخار قويًا بدون ظهور بقع رطبة، للحصول على نتائج رائعة بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات

    ProTouch جهاز بخاري عمودي

    نتائج رائعة بتمريرة واحدة فقط، بدون ظهور بقع رطبة

    بفضل تقنية التسخين المزدوج المبتكرة، يضمن الجهاز البخاري للملابس PerfectCare الجديد أداء بخار قويًا بدون ظهور بقع رطبة، للحصول على نتائج رائعة بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل garment-steamer

      نتائج رائعة بتمريرة واحدة فقط، بدون ظهور بقع رطبة

      مع تقنية التسخين المزدوج المبتكرة

      • ضغط مضخّة يبلغ 6 بارات كحد أقصى
      • تعزيز بخار يصل إلى 90 غ
      • لا حاجة إلى إزالة الترسبات
      • لوح مسخّن بتقنية OptimalTEMP
      تقنية التسخين المزدوج

      تقنية التسخين المزدوج

      تولّد تقنية التسخين المزدوج المبتكرة البخار من القاعدة مباشرة وتعيد تسخينه عندما يصل إلى رأس الجهاز البخاري، ليتغلغل بقوة ولتزويدك بنتائج رائعة بدون ظهور بقع رطبة

      لوح مسخّن بتقنية OptimalTEMP، ضمان عدم حرق الملابس*

      لوح مسخّن بتقنية OptimalTEMP، ضمان عدم حرق الملابس*

      يتم تسخين لوح الجهاز البخاري بشكل نشط لتوفير نتائج أفضل في إزالة التجاعيد بدون ظهور بقع رطبة. كذلك، تضمن تقنية OptimalTEMP عدم حرق أي أقمشة قابلة للكيّ.

      بخار قوي ومستمر

      بخار قوي ومستمر

      يبلغ تعزيز البخار 90 غ، وهو يتغلغل بعمق في الملابس، فيما يسمح البخار المستمر الذي يبلغ 35 غ/الدقيقة بإزالة التجاعيد من دون مجهود، للحصول على نتائج رائعة في إزالة التجاعيد.

      ثلاثة أطراف دقيقة على لوح البخار للوصل إلى المناطق الصعبة

      ثلاثة أطراف دقيقة على لوح البخار للوصل إلى المناطق الصعبة

      تمكّنك الأطراف الثلاثة الدقيقة على رأس الجهاز البخاري من الوصول إلى المناطق الصعبة، مثل الياقة والكتف والمناطق بين الأزرار، للحصول على نتائج دقيقة.

      لوح ثابت قابل للإمالة مع غطاء يجف بسرعة

      لوح ثابت قابل للإمالة مع غطاء يجف بسرعة

      يمكن إمالة اللوح بزاوية 30 درجة، ليكون بمثابة دعامة ثابتة ومريحة وللحصول على طيّات ونتائج مثالية. ويُعَدّ اللوح المصمم على شكل الكتفَين أكثر ملاءمة للملابس. وهو يأتي مزودًا بغطاء يجف بسرعة مع مستوى محسّن من نفاذ البخار والتهوية. كذلك، يتميّز اللوح بمتانته وقدرته على مقاومة الحرارة العالية.

      محرك لا يحتاج إلى صيانة، لا حاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية*

      محرك لا يحتاج إلى صيانة، لا حاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية*

      يجب إزالة الترسبات الكلسية من الأجهزة البخارية بشكل منتظم لضمان أداء البخار المرتفع. يمنع المحرك المبتكر الجديد الذي نقدّمه تراكم الترسبات الكلسية، لأداء يدوم لفترة طويلة.

      تحديد البخار بسهولة (3 إعدادات+ وضع ECO) على المقبض

      تحديد البخار بسهولة (3 إعدادات+ وضع ECO) على المقبض

      يمكنك تغيير مستوى البخار بسهولة لمختلف الأقمشة من خلال الضغط على زر تحديد البخار على المقبض، بدون الحاجة إلى الانحناء! يمكنك تعيين مستوى البخار المفضّل لديك للحصول على نتائج مثالية على أنواع الأقمشة المختلفة. استخدم مستوى البخار المنخفض للأقمشة الأرقّ وإعدادًا أقوى للأقمشة الأسمك والمعاطف. استخدم وضع ECO لتوفير استهلاك الطاقة.

      عجلات لعملية نقل سهلة

      عجلات لعملية نقل سهلة

      تسمح العجلات للمستخدم بإمالة الجهاز البخاري العمودي وسحبه من مكان إلى آخر بسهولة.

      تبديل تلقائي إلى وضع الاستعداد لضمان راحة البال

      تبديل تلقائي إلى وضع الاستعداد لضمان راحة البال

      ينتقل القدر البخاري تلقائيًا إلى وضع الاستعداد عندما يصبح خزان المياه فارغًا لضمان راحة البال حتى عند نسيان إيقاف تشغيله.

      يُعيد البخار الرونق إلى الملابس ويقضي على 99,9% من البكتيريا*

      يُعيد البخار الرونق إلى الملابس ويقضي على 99,9% من البكتيريا*

      يُعيد البخار الساخن الرونق إلى الملابس ويقضي على البكتيريا بنسبة تصل إلى 99,9%*. يمكنك توفير الوقت والمال والحفاظ على الثياب لمدة أطول من خلال غسلها وتنظيفها على الجاف بوتيرة أقل.

      خرطوم خالٍ من مادة PVC

      خرطوم خالٍ من مادة PVC

      يشكّل خرطوم البخار خيارًا آمنًا وصحيًا للاستخدام مع البخار. ونظرًا إلى أن سلامة عائلتك وصحتها مهمة، لم يتم استخدام مادة PVC في خرطوم البخار.

      المواصفات التقنية

      • التقنية

        لكل الأقمشة القابلة للكيّ
        نعم
        لا تتسبب بالحروق
        نعم
        تقنية OptimalTEMP
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        35  غ/د
        الطاقة
        2200  واط
        جاهز للاستخدام
        2  دقيقة
        تعزيز البخار
        لغاية 90  غ
        بخار عند الطلب
        نعم
        بخار متغير
        3  مستويات
        بخار عمودي
        نعم
        فولتية
        220-240  فولت
        ضغط بوحدة البار
        مضخّة بقوة 6 بارات كحد أقصى

      • سهولة الاستخدام

        سعة خزان الماء
        2000  مل
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        رأس بخاري خاص للدقة
        نعم
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم
        تحديد مستويات البخار من المقبض
        نعم
        مدخل مياه خاص
        لنظافة صحية أكبر
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم
        لكل أنواع الأقمشة
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        خرطوم خالٍ من مادة PVC
        نعم

      • حقيبة

        عجلات مضمنة
        لعملية نقل سهلة

      • الملحقات المضمّنة

        عمود قابل للضبط
        نعم
        قفاز لحماية إضافية
        نعم

      • الحجم والوزن

        حجم اللوح (العرض x الارتفاع x الطول)
        41 × 74,5 × 5,1  سم
        حجم الغطاء (العرض x الارتفاع x الطول)
        42.2 × 75,7 × 6,3  سم
        سماكة طبقة الإسفنج
        سماكة الغطاء: 6 مم  ملليمترًا
        سطح الكيّ
        56,4  سم
        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        46,5 × 51 × 61,5  سم
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        أبعاد القاعدة: 32 x ‏45,2 x ‏34  سم
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        11.5  كلغ
        وزن اللوح
        1.7  كلغ
        وزن المكواة
        0.69  كلغ
        وزن المكواة + القاعدة
        6,78  كلغ
        أبعاد العمود عند تمديده
        الارتفاع من الأرض إلى أعلى كتف العلّاقة: 155  سم

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • فعالية صديقة للبيئة

        وضع توفير الطاقة
        نعم
        غلاف المنتج
        قابل للتدوير 100%
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          • على كل الأقمشة القابلة للكيّ
          • تم الاختبار بالاستناد إلى بروتوكول IEC مع مياه عسرة لمدة 500 ساعة لمحاكاة 5 سنوات من الاستخدام.
          • تم الاختبار من قِبل معهد تابع لجهة خارجية لأنواع بكتيريا الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة دقيقة واحدة (المعيار الفني للتعقيم ‎2002-2.1.5)