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PerfectCare Compact

مكواة مولدة للبخار

GC7842/46
1 جائزة
  • كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين* كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين* كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*
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    PerfectCare Compact مكواة مولدة للبخار

    GC7842/46
    1 جائزة

    كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

    بخار قوي ومستمر لعملية كيّ سريعة، بدون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة بفضل تقنية OptimalTEMP. جهاز صغير وخفيف الوزن لاستخدام وتخزين بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

    PerfectCare Compact مكواة مولدة للبخار

    كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

    بخار قوي ومستمر لعملية كيّ سريعة، بدون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة بفضل تقنية OptimalTEMP. جهاز صغير وخفيف الوزن لاستخدام وتخزين بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

    كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

    بخار قوي ومستمر لعملية كيّ سريعة، بدون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة بفضل تقنية OptimalTEMP. جهاز صغير وخفيف الوزن لاستخدام وتخزين بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

    PerfectCare Compact مكواة مولدة للبخار

    كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

    بخار قوي ومستمر لعملية كيّ سريعة، بدون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة بفضل تقنية OptimalTEMP. جهاز صغير وخفيف الوزن لاستخدام وتخزين بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

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      كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

      المكواة المولّدة للبخار الأصغر حجمًا لدينا

      • ضغط مضخّة يبلغ 6,5 بارات كحد أقصى
      • تعزيز بخار يصل إلى 400 غ
      • خزان مياه بسعة تبلغ 1,5 لترات
      • قفل للحمل الآمن
      خزان كبير لاستخدام يدوم لفترة طويلة

      خزان كبير لاستخدام يدوم لفترة طويلة

      يتميّز الخزان الشفاف بسعة 1,5 لترات، وهو يمنحك ساعةونصف من الاستخدام المتواصل. يمكنك رؤية كمية المياه المتبقية بوضوح وإعادة تعبئة الخزان بسهولة تحت الحنفية، عبر باب التعبئة الكبير.

      إيقاف تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      إيقاف تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      تقوم وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي بإيقاف المكواة المولّدة للبخار في حال عدم استخدامها لبضع دقائق. يوفر ذلك استهلاك الطاقة ويمنحك راحة البال.

      تصميم خفيف الوزن وصغير لسهولة الاستخدام والتخزين

      تصميم خفيف الوزن وصغير لسهولة الاستخدام والتخزين

      يعتبر تصميم المكواة الخفيف الوزن والصغير الحجم مثاليًا لتخزينها، ولتتّسع بسهولة على لوح الكيّ. تتميّز المكاوي المولّدة للبخار التي نقدّمها بتقنية ProVelocity الحصرية، مما يجعلها أصغر حجمًا من أي وقت مضى.

      توفير استهلاك الطاقة بفضل وضع ECO

      توفير استهلاك الطاقة بفضل وضع ECO

      لتوفير استهلاك الطاقة وعدم المساومة على النتائج الممتازة نفسها. يخفّف وضع ECO استهلاك الطاقة، لكيّ الملابس التي تتطلّب كمية بخار أقل.

      تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة

      تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة

      يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الحرير ووصولاً إلى الجينز من دون تعديل درجة الحرارة. فبفضل تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى مفتاح أو إعدادات. وداعًا لفرز الملابس مسبقًا أو الانتظار حتى تحمى المكواة أو تبرد. أصبح من الممكن كيّ كل أنواع الأقمشة في أي وقت.

      قفل التثبيت لنقل المكواة بسهولة وأمان

      قفل التثبيت لنقل المكواة بسهولة وأمان

      يمكنك تثبيت المكواة بشكل آمن فوق القاعدة لحملها بسهولة في أرجاء المنزل وللحدّ من خطر لمس قاعدة المكواة الساخنة عن طريق الخطأ.

      حاوية مضمّنة لتنظيف الكلس. لا حاجة إلى الخراطيش ومن دون كلفة إضافية

      حاوية مضمّنة لتنظيف الكلس. لا حاجة إلى الخراطيش ومن دون كلفة إضافية

      يذكّرك نظام إزالة الترسبات المضمّن Smart Calc Clean الذي نقدّمه عندما يحين الوقت لإزالة الترسبات. وهو يتضمّن حاوبة لتسهيل عملية إزالة الترسبات. فما من حاجة إلى الخراطيش وما من تكاليف إضافية.

      تتميّز قاعدة المكواة SteamGlide المقاومة للخدوش بانزلاق جيد

      تتميّز قاعدة المكواة SteamGlide المقاومة للخدوش بانزلاق جيد

      تنزلق قاعدة المكواة SteamGlide الخاصة التي نقدّمها بسلاسة على كل الأقمشة. وهي غير لاصقة ومقاومة للخدوش وسهلة التنظيف.

      بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

      بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

      يمكّنك البخار القوي والمتواصل من كيّ أسمك الأقمشة بسهولة تامة. يمكنك مشاهدة التجاعيد الصعبة وهي تختفي مع تعزيز بخار إضافي في المكان المناسب تمامًا. يعتبر هذا البخار الإضافي مثاليًا للكيّ بالبخار بطريقة عمودية، وذلك لإعادة الرونق إلى الثياب والستائر أيضًا.

      آمنة على كل الملابس القابلة للكي مع ضمان عدم التسبب بحرقها

      بفضل تقنية OptimalTEMP، نحن نضمن لك أن هذه المكواة لن تتسبب بحرق أي نوع من الأقمشة القابلة للكيّ. يمكنك أيضًا تركها ترتاح مع وضع واجهتها نحو الأسفل على الملابس أو لوح الكي، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.

      المواصفات التقنية

      • التخزين

        قفل للحمل الآمن
        للحمل والسلامة
        تخزين السلك
        مثبت فيلكرو
        مخزن لحفظ سلك الطاقة
        مخزن لحفظ سلك الطاقة

      • سهل الاستخدام

        آمن على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        سعة خزان الماء
        1500  ml
        أداء انزلاق قاعدة المكواة
        3  stars
        اسم قاعدة المكواة
        SteamGlide
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.8  m
        طول الخرطوم
        1.6  m
        مأخذ طاقة مضمن
        نعم
        رأس بخاري خاص للدقة
        نعم
        جاهز للاستخدام
        • مؤشر الضوء
        • مؤشر صوتي
        مقاومة الخدوش على قاعدة المكواة
        4  stars

      • الإكسسوارات المضمنة

        حاوية لتنظيف الكلس
        نعم

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • تكنولوجيا

        تقنية OptimalTEMP
        نعم
        لكل الأقمشة القابلة للكيّ
        نعم
        لا تتسبب بالحروق
        نعم
        ما من حاجة إلى إعدادات لدرجة الحرارة
        نعم
        محرك بخار بتقنية ProVelocity
        نعم
        معالج التحكم الذكي
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        الضغط
        مضخّة بقوة 6,5 بارات كحد أقصى
        الطاقة
        2400  W
        تعزيز البخار
        ما يصل إلى 400  g
        بخار مستمر
        لغاية 120  g/min
        بخار عمودي
        نعم
        الفولتية
        220-240  V
        مستويات بخار متغيرة
        نعم
        جاهز للاستخدام
        2  minute(s)
        بخار عند الطلب
        نعم

      • الفعالية الصديقة للبيئة

        وضع توفير الطاقة
        نعم
        توفير استهلاك الطاقة*
        30  %
        تم استخدام البلاستيك المعاد تدويره
        30  %
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        تنظيف الكلس الذكي Smart Calc Clean
        تذكير بإزالة الترسبات
        • الضوء
        • الصوت
        • ما من حاجة إلى خراطيش إضافية

      • الحجم والوزن

        وزن المكواة
        1.2  kg
        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        23 × 27,5 × 39,3  cm
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        19,3×22,3×37,3  cm
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        3.85  kg
        وزن المكواة + القاعدة
        2,95  kg

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