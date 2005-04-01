الغلاية
غليان سريع وسهل
تتميّز الغلاية الكهربائية والمعدنية المتينة من Philips بأداة تسخين مسطحة لغلي المياه بسرعة، وهي سهلة التنظيف.
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غليان سريع وسهل غلاية قوية وأداة تسخين سهلة التنظيف قوة 2400 واط وسعة 1.7 لتر مؤشر مستوى الماء معدن مطلي بالفرشاة غطاء بمفصلة غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه
غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.
مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين
مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.
لفاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين
يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.
قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة
قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.
سهولة تركيب الغطاء والفتحة
يمكن ملء الغلاية عبر القمع أو عبر فتح الغطاء.
أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل
يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.
يشير الضوء الدليلي إلى تشغيل الغلاية
ضوء أنيق مضمّن في مفتاح التشغيل/الإيقاف يشير إلى تشغيل الغلاية.
فلتر مضاد للكلس لكوب من المياه النقية
فلتر مضاد للتكلس لكوب ماء نظيف وغلاية أنظف.
نظام أمان متعدد المستويات
نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة.
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مواصفات التصميم
اللون (الألوان)
معدن مطلي بالفرشاة لولب تسخين
فولاذ مقاوم للصدأ التبديل بين المكونات
بوليبروبيلين (PP)
الأبعاد
أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
16.7x24.2x22.8
cm أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
20.5x20.5x28
cm
المواصفات الفنية
السعة
1.7 لتر الطاقة
2400
W طول سلك الطاقة
0.75 متر الفولتية
220-240 فولت التردد
50/60
Hz
المواصفات العامة
قاعدة تدور 360 درجة
نعم استخدام لاسلكي
نعم تخزين السلك
نعم غطاء واسع مفتوح
نعم إيقاف التشغيل التلقائي
نعم أقدام مقاومة للانزلاق
نعم مقبض مريح
نعم ملء سهل عبر الفوهة
نعم حماية من الغليان إلى الجفاف
نعم أداة تسخين مسطّحة
نعم ملء عبر الغطاء والفوهة أيضًا
نعم
الخدمة
ضمان عالمي لمدة سنتين
نعم
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