الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Viva Collection

سلة Airfryer لطهو أنواع متنوعة من الطعام

HD9980/20
  • سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer
    -{discount-value}

    Viva Collection سلة Airfryer لطهو أنواع متنوعة من الطعام

    HD9980/20

    سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer

    يأتي Airfryer مزوّدًا بسلة فريدة لطهو أنواع متعددة من الطعام، وهي تتميّز بجهة سفلية شبكية مغلفة بطلاء غير لاصق ويسهل فكها لتنظيفها بسهولة. تأتي السلة أيضًا مزوّدة بغطاء مقاوم للطرطشة ومتعدد الوظائف لتحضير حتى عدد أكبر من الوصفات! إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection سلة Airfryer لطهو أنواع متنوعة من الطعام

    سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer

    يأتي Airfryer مزوّدًا بسلة فريدة لطهو أنواع متعددة من الطعام، وهي تتميّز بجهة سفلية شبكية مغلفة بطلاء غير لاصق ويسهل فكها لتنظيفها بسهولة. تأتي السلة أيضًا مزوّدة بغطاء مقاوم للطرطشة ومتعدد الوظائف لتحضير حتى عدد أكبر من الوصفات! إكتشف كلّ المميزات

    سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer

    يأتي Airfryer مزوّدًا بسلة فريدة لطهو أنواع متعددة من الطعام، وهي تتميّز بجهة سفلية شبكية مغلفة بطلاء غير لاصق ويسهل فكها لتنظيفها بسهولة. تأتي السلة أيضًا مزوّدة بغطاء مقاوم للطرطشة ومتعدد الوظائف لتحضير حتى عدد أكبر من الوصفات! إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection سلة Airfryer لطهو أنواع متنوعة من الطعام

    سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer

    يأتي Airfryer مزوّدًا بسلة فريدة لطهو أنواع متعددة من الطعام، وهي تتميّز بجهة سفلية شبكية مغلفة بطلاء غير لاصق ويسهل فكها لتنظيفها بسهولة. تأتي السلة أيضًا مزوّدة بغطاء مقاوم للطرطشة ومتعدد الوظائف لتحضير حتى عدد أكبر من الوصفات! إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل airfryer

      سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer

      جهة سفلية وغطاء بتقنية QuickClean لتنظيف سهل

      • مصفاة شبكية غير لاصقة/قابلة للفك
      • غطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
      جهة سفلية شبكية غير لاصقة مغلّفة بطلاء غير لاصق متميّز

      جهة سفلية شبكية غير لاصقة مغلّفة بطلاء غير لاصق متميّز

      يأتي جهاز Airfryer من Philips مزوّدًا بسلة لطهو أنواع متعددة من الطعام مع جهة سفلية فريدة بتقنية QuickClean مطلية بطلاء غير لاصق يسمح بتنظيفها في غضون ثوانٍ ويمنع التصاق عدة أنواع من الطعام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن فك الجهة السفلية بسهولة لتتمكن من تنظيف الأطراف والزوايا بدقة. ويمكن تنظيف الجهة السفلية بغسلها تحت مياه الحنفية أو بوضعها بأمان في الجلاية!

      مصفاة شبكية قابلة للفك بتقنية QuickClean

      مصفاة شبكية قابلة للفك بتقنية QuickClean

      تتميز سلة Airfryer من Philips المبتكرة لطهو أنواع متنوعة من الطعام بتصميم فريد. فقد أثبتت في الاختبارات بأنها تقدّم أعلى أداء تنظيف مقارنة بالجهة السفلية الشبكية القياسية لسلة Airfryer من Philips.

      يمكن وضع كل قطع السلة المخصصة لطهو أنواع متنوعة من الطعام في الجلاية بأمان

      يمكن وضع كل قطع السلة المخصصة لطهو أنواع متنوعة من الطعام في الجلاية بأمان

      يمكن وضع كل قطع السلة المخصصة لطهو أنواع متنوعة من الطعام في الجلاية بأمان.

      غطاء متعدد الاستعمالات لوصفات أكثر تنوعًا

      يمكن استخدام هذا الغطاء المانع للطرطشة لطهو عدد أكبر من الأطباق اللذيذة مثل الفاكهة والخضار المجففة وتحميص حبوب القهوة، إلخ...وهي مكونات لن تتطاير من السلة بفضل وجود الغطاء، ويعود السبب إلى تدفق الهواء الفائق السرعة في جهاز Airfryer من Philips المزوّد بتقنية Rapid Air.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        ميزات المنتج
        قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • اللون الخارجي

        مادة الملحقات
        طلاء مانع للالتصاق
        مواد الهيكل الرئيسي
        فولاذ مقاوم للصدأ

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا