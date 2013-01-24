الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

SatinShave Essential

آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

HP6341/00
العثور على الدعم لهذا المنتج
1 الجوائز
  • عملية حلاقة آمنة وسهلة عملية حلاقة آمنة وسهلة عملية حلاقة آمنة وسهلة
    -{discount-value}

    SatinShave Essential آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    HP6341/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    عملية حلاقة آمنة وسهلة

    بفضل آلة الحلاقة المستديرة بالكامل هذه، يمكنك حلاقة جسمك بالكامل بسرعة وسهولة وأمان. ويكمن السر في رأس الحلاقة الصغير الذي يقص الشعر بسرعة ويحمي بشرتك في الوقت نفسه. شعور بالنعومة بعد كل استخدام! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    SatinShave Essential آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    عملية حلاقة آمنة وسهلة

    بفضل آلة الحلاقة المستديرة بالكامل هذه، يمكنك حلاقة جسمك بالكامل بسرعة وسهولة وأمان. ويكمن السر في رأس الحلاقة الصغير الذي يقص الشعر بسرعة ويحمي بشرتك في الوقت نفسه. شعور بالنعومة بعد كل استخدام! إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل lady-shavers

      عملية حلاقة آمنة وسهلة

      • للساقَين
      • آلة حلاقة برقاقة معدنية واحدة
      • تعمل بالبطارية
      نظام حلاقة آمن لحماية قصوى للبشرة

      نظام حلاقة آمن لحماية قصوى للبشرة

      رأس الحلاقة اللطيف صغير الحجم يحمي بشرتكِ ويتركها ملساء وناعمة

      مقبض مريح

      مقبض مريح

      لسهولة في الاستخدام

      للاستخدام الجاف والرطب، في حوض الاستحمام أو تحت الدش

      للاستخدام الجاف والرطب، في حوض الاستحمام أو تحت الدش

      يوفّر الجهاز طريقة استخدام لطيفة ومريحة تحت الدش أو في حوض الاستحمام مع تصميم مقاوم للانزلاق للاستخدام الرطب أو الجاف بطريقة مثالية.

      تعمل بالبطارية

      تعمل بالبطارية

      قومي بحلاقة أي منطقة بفضل آلة الحلاقة النسائية اللاسلكية هذه.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        بطاريتان AA
        نعم
        فرشاة التنظيف
        نعم
        غطاء أثناء السفر
        نعم

      • سهولة الاستعمال

        لاسلكي
        نعم
        مقبض
        Ergo
        الاستخدام الجافّ والرطب
        نعم

      • Performance

        رأس الحلاقة
        آلة حلاقة برقاقة معدنية واحدة

      • المواصفات التقنية

        عدد رقاقات الحلاقة المعدنية
        1
        فولتية
        2 x‏ 1,5  فولت

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز