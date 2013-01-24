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Essential

مسرّح الشعر بالهواء

HP8663/03
1 الجوائز
  • تسريحات شعر متعددة مع العناية الأيونية تسريحات شعر متعددة مع العناية الأيونية تسريحات شعر متعددة مع العناية الأيونية
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    Essential مسرّح الشعر بالهواء

    HP8663/03
    1 الجوائز

    تسريحات شعر متعددة مع العناية الأيونية

    تجفيف وتسريح في آن - يسمح لك Air Styler Essential من Philips بابتكار تسريحات طبيعية ورائعة مع توفير لمعان إضافي بفضل العناية الأيونية. تتوافق الملحقات الأربعة مع الشعر الطويل والقصير، لتسريح شعرك بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    Essential مسرّح الشعر بالهواء

    تسريحات شعر متعددة مع العناية الأيونية

    تجفيف وتسريح في آن - يسمح لك Air Styler Essential من Philips بابتكار تسريحات طبيعية ورائعة مع توفير لمعان إضافي بفضل العناية الأيونية. تتوافق الملحقات الأربعة مع الشعر الطويل والقصير، لتسريح شعرك بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    تسريحات شعر متعددة مع العناية الأيونية

    تجفيف وتسريح في آن - يسمح لك Air Styler Essential من Philips بابتكار تسريحات طبيعية ورائعة مع توفير لمعان إضافي بفضل العناية الأيونية. تتوافق الملحقات الأربعة مع الشعر الطويل والقصير، لتسريح شعرك بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    Essential مسرّح الشعر بالهواء

    تسريحات شعر متعددة مع العناية الأيونية

    تجفيف وتسريح في آن - يسمح لك Air Styler Essential من Philips بابتكار تسريحات طبيعية ورائعة مع توفير لمعان إضافي بفضل العناية الأيونية. تتوافق الملحقات الأربعة مع الشعر الطويل والقصير، لتسريح شعرك بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

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      تسريحات شعر متعددة مع العناية الأيونية

      • 4 ملحقات
      • عناية أيونية
      • نظام الحماية من الحرارة ThermoProtect
      قوة تسريح تبلغ 800 واط للحصول على نتائج مذهلة

      قوة تسريح تبلغ 800 واط للحصول على نتائج مذهلة

      جهاز Air Styler مع تدفق هواء بقوة 800 واط، لعملية تجفيف وتسريح لطيفة. احصلي على نتائج مذهلة كل يوم.

      عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

      عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

      يتيح الترطيب الأيوني إمكانية التجفيف المقاوم للتطاير بفعل الشحنات الكهربائية. إذ يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى إزالة الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر ناعم وخالٍ من التجعّد يشع لمعانًا وتألقًا.

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      يوفر إعداد الحرارة ThermoProtect درجة حرارة مثالية للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الإحماء المفرط. ومن خلال تدفق الهواء القوي نفسه، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية بشعرك.

      فرشاة تمليس مسطحة لمظهر أملس طبيعي

      فرشاة تمليس مسطحة لمظهر أملس طبيعي

      باستخدام فرشاة التمليس المسطحة المبتكرة والموصولة بالمقبض، يمكنك الحصول على شعر منسدل طبيعي من دون أي تلف.

      ThermoBrush حجم 38 مم لتموجات وتسريحات سلسة

      تتميّز فرشاة ThermoBrush بقطر عريض جدًا يبلغ 38 مم. وبفضل الجزء الأسطواني العريض، تُعدّ أداة تسريح الشعر هذه مثالية للحصول على تسريحات وتموجات ناعمة.

      فرشاة بشعيرات قابلة للسحب حجم 30 مم لتموجات محددة

      تم تصميم الفرشاة بشعيرات قابلة للحسب حجم 30 مم لعملية تسريح سهلة. قومي بتدوير رأس الفرشاة واسحبيه إلى الخارج للحصول على تموجات محددة.

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      استخدمي المكثّف الضيق المخصص لتوفير تدفق هواء مركّز للتسريح الدقيق أو اللمسات النهائية.

      3 إعدادات مرنة لدرجة الحرارة والسرعة لمزيد من التحكم

      يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على نتائج نهائية مثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة تصفيفًا دقيقًا ومخصصًا.

      إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف

      يستخدم إعداد الهواء البارد حرارة منخفضة لتجفيف شعرك بلطف. وهو يناسب الشعر الناعم أو الجاف أو التالف بشكل خاص.

      المواصفات التقنية

      • تقنيات العناية

        تقنية أيونية
        نعم
        ThermoProtect
        نعم

      • ملحقات

        فرشاة تمليس مسطحة
        لمظهر أملس طبيعي
        ThermoBrush حجم 38 مم
        لتموجات وتسريحات سلسة
        فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع
        لتموجات وتجعدات خالية من التشابك
        فوهة
        لتيار هواء مركز

      • الطاقة

        القدرة الكهربائية بالواط
        800 واط
        فولتية
        بقدرة 220-240 فولت

      • المواصفات التقنية

        عدد إعدادات الحرارة
        3
        طول سلك الطاقة
        1.8 متر

      • سهولة الاستعمال

        حلقة تعليق للتخزين
        نعم
        سلك دوّار
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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