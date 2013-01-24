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Daily Collection

خلاط صغير

HR2603/01
1 الجوائز
  • للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة
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    Daily Collection خلاط صغير

    HR2603/01
    1 الجوائز

    للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة

    حضّر المشروبات والمخفوقات والتغميسات ومشروبات الكوكتيل المثلجة والتوابل المطحونة لأطباقك المفضّلة بسرعة وسهولة. يعمل كل من المحرك بقوة 350 واط، والدورق بتصميم مريح وصغير والمزوّد بشفرة نجمية رباعية سويًا بسلاسة عالية لتزويدك بنتائج رائعة. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection خلاط صغير

    للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة

    حضّر المشروبات والمخفوقات والتغميسات ومشروبات الكوكتيل المثلجة والتوابل المطحونة لأطباقك المفضّلة بسرعة وسهولة. يعمل كل من المحرك بقوة 350 واط، والدورق بتصميم مريح وصغير والمزوّد بشفرة نجمية رباعية سويًا بسلاسة عالية لتزويدك بنتائج رائعة. إكتشف كلّ المميزات

    للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة

    حضّر المشروبات والمخفوقات والتغميسات ومشروبات الكوكتيل المثلجة والتوابل المطحونة لأطباقك المفضّلة بسرعة وسهولة. يعمل كل من المحرك بقوة 350 واط، والدورق بتصميم مريح وصغير والمزوّد بشفرة نجمية رباعية سويًا بسلاسة عالية لتزويدك بنتائج رائعة. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection خلاط صغير

    للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة

    حضّر المشروبات والمخفوقات والتغميسات ومشروبات الكوكتيل المثلجة والتوابل المطحونة لأطباقك المفضّلة بسرعة وسهولة. يعمل كل من المحرك بقوة 350 واط، والدورق بتصميم مريح وصغير والمزوّد بشفرة نجمية رباعية سويًا بسلاسة عالية لتزويدك بنتائج رائعة. إكتشف كلّ المميزات

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      للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة

      مع محرك بقوة 350 واط لنتائج سريعة

      • 350 واط
      • وعاء للاستخدام أثناء التنقل
      • مفرمة متعددة الاستعمالات
      محرك قوي بقوة 350 واط لنتائج خلط ناعمة

      محرك قوي بقوة 350 واط لنتائج خلط ناعمة

      جهاز سريع وسهل الاستخدام لنتائج خلط أنعم. قم بخلط مكوناتك المفضلة خلال حوالى 30 ثانية فقط بواسطة المحرك القوي بقوة 350 واط والشفرة النجمية الرباعية.

      اسحق الثلج والمكونات القاسية الأخرى

      اسحق الثلج والمكونات القاسية الأخرى

      يستطيع الخلاط الصغير تحضير كل شيء، سواء كان تغميسة بالخضار أو مشروب فاكهة صحي. اخلط واسحق المكونات، حتى القاسية منها، من الكيوي إلى مكعبات الثلج.

      تصميم صغير

      تصميم صغير

      بفضل التصميم الصغير والعصري، يمكنك وضع الخلاط الصغير على سطح عمل المطبخ وإبقاؤه في متناول يدك للأيام المليئة بالانشغالات عندما تكون على عجلة من أمرك.

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      استمتع براحة استخدام الملحقات القابلة للفك التي يمكنك تنظيفها في الجلاية.

      إعدادان للسرعة من أجل نتائج خلط أنعم

      تحكم بدرجة سرعة ونعومة خلط المكونات بفضل زرين لإعدادات السرعة من أجل تحضير مشروبات مثالية كل مرة.

      وعاء يتسع في حامل الأكواب

      مع أسلوب حياتك المزدحم، ستعشق سهولة تحضير مشروبات الفاكهة الصحية كل يوم وحملها معك. اخلط المكونات في الوعاء ثم احمله معك لتناول المشروبات الصحية أثناء التنقل.

      شفرة نجمية رباعية قابلة للفك لتنظيف سهل

      يسهل عليك إبقاء الخلاط عند أعلى مستوى من الأداء، إذ يمكنك فك الشفرة النجمية الرباعية من دورق الخلاط لتنظيفها بسرعة وبدون عناء بعد كل استخدام.

      مفرمة متعددة الاستعمالات لفرم الخضار بسهولة

      يمكنك فعل كل هذا بواسطة ملحق المفرمة متعددة الاستعمالات. حضّر مجموعة متنوعة من التغميسات واليخنات والصلصات بواسطة المفرمة متعددة الاستعمالات، فهي مثالية لفرم الخضار مثل البصل بالإضافة إلى الأعشاب والمكسرات واللحم.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        • الدورق
        • وعاء للاستخدام أثناء التنقل
        • مفرمة متعددة الاستعمالات

      • المواصفات العامّة

        عدد إعدادات السرعة
        2
        ميزات المنتج
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • أقدام مقاومة للانزلاق

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        350  واط
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        عدد دورات الخلاط بالدقيقة (العدد الأقصى)
        21080 - 28520  عدد الدورات بالدقيقة
        سعة الدورق
        1  لتر
        السعة التشغيلية للدورق
        0.6  لتر
        سعة الوعاء
        0.7  لتر
        السعة التشغيلية للوعاء
        0.6  لتر
        السعة التشغيلية للمفرمة متعددة الاستعمالات
        150  مل
        طول سلك الطاقة
        0.85  أمتار

      • التصميم

        اللون
        أبيض

      • اللون الخارجي

        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك
        دورق مواد
        SAN
        مادة الملحقات
        بلاستيك (الوعاء / المفرمة متعددة الاستعمالات)
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        التبديل بين المكونات
        بلاستيك

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        108 ‏x‏ 108‏ x‏ 334  ملليمترًا
        وزن المنتج
        1,14  كلغ

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها

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