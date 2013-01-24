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Philips Sonicare 3 Series gum health

فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

HX6611/27
Sonicare
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Sonicare
  • *تحسين صحة اللثة بنسبة تصل إلى 100%* *تحسين صحة اللثة بنسبة تصل إلى 100%* *تحسين صحة اللثة بنسبة تصل إلى 100%*
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    Philips Sonicare 3 Series gum health فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6611/27
    العثور على الدعم لهذا المنتج

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      *تحسين صحة اللثة بنسبة تصل إلى 100%*

      • إعداد واحد
      • 3 إعدادات للقوة
      • رأس فرشاة واحد
      مثبت بأنها تحسّن صحة اللثّة بثلاث طرق

      مثبت بأنها تحسّن صحة اللثّة بثلاث طرق

      مثبت سريريًا بأنها قادرة على تحسين صحة اللثّة بثلاث طرق: تخفيف الاحمرار والورم والنزيف (مواقع)

      أفضل من فرشاة الأسنان اليدوية لمعالجة التهابات اللثّة

      أفضل من فرشاة الأسنان اليدوية لمعالجة التهابات اللثّة

      تتميّز فرشاة الأسنان هذه بقدرتها الفائقة على إزالة البلاك على طول خط اللثّة، وهي تساعد في التخفيف من التهابات اللثّة بنسبة تصل إلى 100% أفضل من فرشاة الأسنان اليدوية في أسبوعين فقط.

      ثلاثة إعدادات قوة لتجربة تنظيف لطيفة

      ثلاثة إعدادات قوة لتجربة تنظيف لطيفة

      مع ثلاثة إعدادات قوة قابلة للتخصيص (منخفض ومتوسط ومرتفع) يمكنك تحديد مستوى القوة المناسبة للتأكد من أن التنظيف على طول خط اللثة باستخدام فرشاة عملية مريحة. بعد مرور 1,5 ثانية على بدء عملية التنظيف باستخدام فرشاة، يتعين عليك الضغط مرتين على الزر لتغيير الوضع: مرة واحدة لإيقاف تشغيل الفرشاة ومرتين لتغيير الوضع.

      إزالة ما يصل إلى 6 أضعاف كمية البلاك على طول خط اللثّة

      إزالة ما يصل إلى 6 أضعاف كمية البلاك على طول خط اللثّة

      إزالة ما يصل إلى 6 أضعاف كمية البلاك التي تزيلها فرشاة الأسنان اليدوية على طول خط اللثّة.

      إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

      إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

      تنشئ تقنية الاهتزازات الصوتية آلية تنظيف ديناميكية فريدة من نوعها تدفع بالسائل إلى التغلغل بعمق بين الأسنان وعلى طول خط اللثة، وذلك لتأمين عملية تنظيف دقيقة ولطيفة.

      يساعدك SmarTimer في الالتزام بوقت تنظيف الأسنان الموصى به

      يساعدك SmarTimer في الالتزام بوقت تنظيف الأسنان الموصى به

      تتميّز فرشاة Sonicare هذه القوية من Philips بـ SmarTimer خاص يساعدك في الالتزام بوقت الدقيقتين الذي يوصي به الأطباء لتنظيف الأسنان

      مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

      مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

      تتميّز بمؤقت Quadpacer مع فواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق. تُصدر فرشاة الأسنان إشارة صوتية كل 30 ثانية، للإشارة إلى أنه حان وقت الانتقال إلى منطقة أخرى من الفم.

      آمنة للاستخدام على تقويم الأسنان والأسنان مهما كانت حالتها والكسوات الخزفية

      آمنة للاستخدام على تقويم الأسنان والأسنان مهما كانت حالتها والكسوات الخزفية

      تتميّز فرشاة الأسنان القوية Sonicare هذه من Philips بحركة لطيفة، فلا تشكّل خطرًا أسنانك مهما كانت حالتها بما في ذلك تقويم الأسنان وزرع الأسنان والكسوات الخزفية، لذا يمكنك تنظيف الأسنان بدون قلق.

      المواصفات التقنية

      • الأوضاع

        التنظيف
        من أجل تنظيف يومي استثنائي
        3 مستويات من القوة
        • منخفض
        • متوسط
        • مرتفع

      • العناصر المرفقة

        المقابض
        1 3 سلسلات للعناية بصحة اللثة
        رؤوس الفرشاة
        1 صحة اللثة مع ProResults
        الشاحن
        1
        حقيبة سفر
        1

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        رمادي داكن

      • أداء التنظيف

        السرعة
        لغاية 31000 حركة فرشاة/الدقيقة
        Performance
        إزالة ما يصل إلى 6 أضعاف كمية البلاك*
        الفوائد الصحية
        تحسّن صحة اللثّة
        موقت
        SmarTimer وQuadpacer

      • سهولة الاستعمال

        نظام رؤوس الفرشاة
        رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
        وقت تنظيف الأسنان
        ما يصل إلى 3 أسابيع**
        مؤشر مستوى البطارية
        يشير الضوء إلى حالة البطارية
        مقبض
        تصميم مريح

      • المواصفات التقنية

        البطارية
        قابلة للشحن
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
        ما يصل إلى 3 أسابيع**

      • الطاقة

        فولتية
        110-220 فولت

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان محدود لمدة سنتين

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          الجوائز

          • فرشاة الأسنان اليدوية
          • *مستندة إلى فترتَي تنظيف لمدة دقيقتين يوميًا، في وضع التنظيف