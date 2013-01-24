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Philips Sonicare AirFloss

تنظيف بين الأسنان - الفوهات

HX8012/07
Sonicare
Sonicare
  • ألا تنظف أسنانك بالخيط؟ إذًا ابدأ بتنظيفها باستخدام AirFloss. ألا تنظف أسنانك بالخيط؟ إذًا ابدأ بتنظيفها باستخدام AirFloss. ألا تنظف أسنانك بالخيط؟ إذًا ابدأ بتنظيفها باستخدام AirFloss.
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    Philips Sonicare AirFloss تنظيف بين الأسنان - الفوهات

    HX8012/07

    ألا تنظف أسنانك بالخيط؟ إذًا ابدأ بتنظيفها باستخدام AirFloss.

    إن AirFloss هي طريقة سهلة للبدء بالتنظيف بين الأسنان للأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم باستخدام الخيط باستمرار. يمكن استخدام AirFloss مع غسول الفم أو المياه وتتميّز بتقنية فريدة تعتمد على القطيرات والهواء للمساعدة على إزالة اللُويحة السنية في المناطق التي يصعب الوصول إليها. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare AirFloss تنظيف بين الأسنان - الفوهات

    ألا تنظف أسنانك بالخيط؟ إذًا ابدأ بتنظيفها باستخدام AirFloss.

    إن AirFloss هي طريقة سهلة للبدء بالتنظيف بين الأسنان للأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم باستخدام الخيط باستمرار. يمكن استخدام AirFloss مع غسول الفم أو المياه وتتميّز بتقنية فريدة تعتمد على القطيرات والهواء للمساعدة على إزالة اللُويحة السنية في المناطق التي يصعب الوصول إليها. إكتشف كلّ المميزات

    ألا تنظف أسنانك بالخيط؟ إذًا ابدأ بتنظيفها باستخدام AirFloss.

    إن AirFloss هي طريقة سهلة للبدء بالتنظيف بين الأسنان للأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم باستخدام الخيط باستمرار. يمكن استخدام AirFloss مع غسول الفم أو المياه وتتميّز بتقنية فريدة تعتمد على القطيرات والهواء للمساعدة على إزالة اللُويحة السنية في المناطق التي يصعب الوصول إليها. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare AirFloss تنظيف بين الأسنان - الفوهات

    ألا تنظف أسنانك بالخيط؟ إذًا ابدأ بتنظيفها باستخدام AirFloss.

    إن AirFloss هي طريقة سهلة للبدء بالتنظيف بين الأسنان للأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم باستخدام الخيط باستمرار. يمكن استخدام AirFloss مع غسول الفم أو المياه وتتميّز بتقنية فريدة تعتمد على القطيرات والهواء للمساعدة على إزالة اللُويحة السنية في المناطق التي يصعب الوصول إليها. إكتشف كلّ المميزات

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    أين يمكنني العثور على رقم الطراز؟

    كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300

     

    يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):

    أنظر على العلبة
    أنظر داخل المنتج
    أنظر على المنتج
    أنظر على دليل الإستخدام

      ألا تنظف أسنانك بالخيط؟ إذًا ابدأ بتنظيفها باستخدام AirFloss.

      لإزالة اللُويحة السنية عندما تعجز فرشاة الأسنان عن ذلك

      • مع فوهتين
      طريقة سهلة لتحسين التنظيف بين الأسنان

      طريقة سهلة لتحسين التنظيف بين الأسنان

      إن التنظيف ما بين الأسنان مهم جدًا لصحة الفم بشكل عام. وتُعتبر AirFloss طريقة سهلة للتنظيف بعمق بين الأسنان، ممّا يساعد على تشكيل عادة صحية. بعد ثلاثة أشهر من استخدام AirFloss، يستمر 96% من منظفي الأسنان بالخيط باستخدام AirFloss أربع أيام أو أكثر في الأسبوع.

      يضمن الرأس التوجيهي الوضع في المكان المناسب

      يضمن الرأس التوجيهي الوضع في المكان المناسب

      من شأن الفتحة الضيقة ذات الزوايا ورأس التوجيه تسهيل العثور على الموضع المناسب. مرّر الفرشاة على طول سطح الأسنان بالقرب من خط اللثة فحسب، إلى أن يستقر الرأس في الأخدود الذي يفصل الأسنان عن بعضها.

      تقنية القطيرات والهواء

      تقنية القطيرات والهواء

      صُممت الفوهة لتسهيل الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      فوهة رفيعة وبتصميم مع زاوية لتسهيل الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستعمال

        ملحق الفوهة
        تثبيت سهل للتشغيل وإيقاف التشغيل

      • العناصر المرفقة

        فوهة AirFloss
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      • أداء التنظيف

        الفوهات
        من أجل أفضل النتائج يرجى الاستبدال كل 6 أشهر

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