ألا تنظف أسنانك بالخيط؟ إذًا ابدأ بتنظيفها باستخدام AirFloss.

إن AirFloss هي طريقة سهلة للبدء بالتنظيف بين الأسنان للأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم باستخدام الخيط باستمرار. يمكن استخدام AirFloss مع غسول الفم أو المياه وتتميّز بتقنية فريدة تعتمد على القطيرات والهواء للمساعدة على إزالة اللُويحة السنية في المناطق التي يصعب الوصول إليها. إكتشف كلّ المميزات