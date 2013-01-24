لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة

تتطلّب المنتجات الإلكترونية اليوم، مثل الألعاب الإلكترونية وأجهزة الصوت المحمولة، كمية من الطاقة أكثر من أي وقت مضى. فلا تبخل عليها واستمر في تشغيلها لفترة أطول مع بطاريات Power Alkaline من Philips. إكتشف كلّ المميزات