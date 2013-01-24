حلاقة منعشة، راحة أكبر
تقدّم لك آلة الحلاقة AquaTouch 3000 من Philips حلاقة ملائمة ومريحة سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة، بفضل رؤوس Pivot & Flex الخماسية الأبعاد، ونظام الشفرة ComfortCut وإمكانية الحلاقة لمدة 60 دقيقة إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة منعشة، راحة أكبر
تقدّم لك آلة الحلاقة AquaTouch 3000 من Philips حلاقة ملائمة ومريحة سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة، بفضل رؤوس Pivot & Flex الخماسية الأبعاد، ونظام الشفرة ComfortCut وإمكانية الحلاقة لمدة 60 دقيقة إكتشف كلّ المميزات
حلاقة منعشة، راحة أكبر
تقدّم لك آلة الحلاقة AquaTouch 3000 من Philips حلاقة ملائمة ومريحة سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة، بفضل رؤوس Pivot & Flex الخماسية الأبعاد، ونظام الشفرة ComfortCut وإمكانية الحلاقة لمدة 60 دقيقة إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة منعشة، راحة أكبر
تقدّم لك آلة الحلاقة AquaTouch 3000 من Philips حلاقة ملائمة ومريحة سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة، بفضل رؤوس Pivot & Flex الخماسية الأبعاد، ونظام الشفرة ComfortCut وإمكانية الحلاقة لمدة 60 دقيقة إكتشف كلّ المميزات
احصل على حلاقة نظيفة مع تتبع تقاسيم وجهك بفضل حركات محورية ومرنة في 5 اتجاهات. يلامس الرأس وجهك بزاوية مثالية ويتكيّف مع تقاسيم وجهك وعنقك، لملامسة لطيفة على البشرة.
احصل على حلاقة نظيفة ومريحة لبشرتك. تحمي أغطية الشفرات الدائرية 27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي، لقص الشعر فوق مستوى البشرة مباشرة، ومساعدة آلة الحلاقة على الانزلاق بسلاسة فوق البشرة.
احصل على حلاقة جافة ملائمة أو حلاقة رطبة مريحة أكثر باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.
نظّف آلة الحلاقة بسهولة تامة. افتح رأس آلة الحلاقة بكبسة زر واغسله بالمياه.
استخدم المؤشر السهل لمعرفة ما إذا كان مستوى شحن بطارية آلة الحلاقة منخفضًا أو فارغًا أو محشونًا بالكامل
احلق لغاية 60 دقيقة بعد شحن لساعة واحدة. لا تعمل آلة الحلاقة إذا كانت قيد الشحن.
هل أنت في عجلة من أمرك؟ قم بتوصيل آلة الحلاقة بالطاقة لمدة 5 دقائق واحصل على ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.
احصل على حلاقة نظيفة ومريحة في كل مرة مع 27 شفرة مصممة بدقة وبميزة الشحذ الذاتي.
ضَع اللمسات الأخيرة على مظهرك باستخدام أداة التشذيب المضمنة والمثالية للحفاظ على شاربك وتشذيب سوالفك.
تم تصميم نظام حماية البشرة لتفادي الشقوق والجروح بحيث تحصل على حلاقة نظيفة وآمنة، وهو ينزلق البشرة بسلاسة على بشرتك بفضل رؤوسه المستديرة، مع حماية بشرتك في الوقت نفسه.
أمسك آلة الحلاقة بشكل مريح ودقيق بفضل المطاط المريح والمقاوم للانزلاق الذي يُسهّل عليك إحكام قبضتك على الآلة حتى أثناء الحلاقة الرطبة.
أداء الحلاقة
الملحقات
سهولة الاستعمال
التصميم
الطاقة
الخدمة