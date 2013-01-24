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Shaver series 5000

آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

S5370/25
1 الجوائز
  • حماية البشرة للحلاقة الرطبة أو الجافة حماية البشرة للحلاقة الرطبة أو الجافة حماية البشرة للحلاقة الرطبة أو الجافة
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    Shaver series 5000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    S5370/25
    1 الجوائز

    حماية البشرة للحلاقة الرطبة أو الجافة

    تحمي آلة الحلاقة Shaver Series 5000 بشرتك بينما تستمتع بحلاقة منعشة. يتميّز نظام الشفرات MultiPrecision برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، وهو مصمم لحماية البشرة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Shaver series 5000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    حماية البشرة للحلاقة الرطبة أو الجافة

    تحمي آلة الحلاقة Shaver Series 5000 بشرتك بينما تستمتع بحلاقة منعشة. يتميّز نظام الشفرات MultiPrecision برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، وهو مصمم لحماية البشرة. إكتشف كلّ المميزات

    حماية البشرة للحلاقة الرطبة أو الجافة

    تحمي آلة الحلاقة Shaver Series 5000 بشرتك بينما تستمتع بحلاقة منعشة. يتميّز نظام الشفرات MultiPrecision برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، وهو مصمم لحماية البشرة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Shaver series 5000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    حماية البشرة للحلاقة الرطبة أو الجافة

    تحمي آلة الحلاقة Shaver Series 5000 بشرتك بينما تستمتع بحلاقة منعشة. يتميّز نظام الشفرات MultiPrecision برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، وهو مصمم لحماية البشرة. إكتشف كلّ المميزات

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      حماية البشرة للحلاقة الرطبة أو الجافة

      تحمي البشرة أكثر بـ 10 أضعاف مقارنة بشفرة عادية*

      • نظام الشفرة ‏MultiPrecision
      • رؤوس ‏Flex تتحرك بخمسة اتجاهات
      • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
      • نظام SmartClean
      تتحرك الرؤوس بسهولة بخمسة اتجاهات لحلاقة سريعة ودقيقة

      تتحرك الرؤوس بسهولة بخمسة اتجاهات لحلاقة سريعة ودقيقة

      تضمن رؤوس ‏Flex التي تتحرك بخمسة اتجاهات مع خمس حركات مستقلة ملامسة دقيقة للبشرة لتحصل على حلاقة سريعة ودقيقة حتى على خط الفك والرقبة.

      تنزلق الرؤوس المستديرة بسلاسة لحماية بشرتك

      تنزلق الرؤوس المستديرة بسلاسة لحماية بشرتك

      استمتع بحلاقة دقيقة بدون شقوق وجروح. يتميّز نظام الشفرات MultiPrecision برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، مع حماية البشرة في الوقت نفسه.

      قم بحلاقة أماكن الشعر الكثيفة في اللحية بفضل الطاقة الإضافية بنسبة 10%

      قم بحلاقة أماكن الشعر الكثيفة في اللحية بفضل الطاقة الإضافية بنسبة 10%

      استمتع بحلاقة أسرع حتى في أماكن الشعر الكثيفة من اللحية بفضل تعزيز الطاقة الإضافي بنسبة 10% الذي يوفّره تنشيط وضع Turbo.

      ترفع الشفرات الشعر الطويل والقصير ثم تقصّه لحلاقة سريعة

      ترفع الشفرات الشعر الطويل والقصير ثم تقصّه لحلاقة سريعة

      احصل على حلاقة دقيقة وسريعة. يرفع نظام الشفرات MultiPrecision كل الشعيرات وشعيرات اللحية المتبقية ويقصها، كل ذلك بتمريرات قليلة.

      استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

      استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

      اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.

      50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

      50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

      ستتمكن من تشغيل الأداة لأكثر من 50 دقيقة، أي ما يوازي 17 عملية حلاقة بعد شحن لساعة واحدة. فلا تعمل آلة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.

      شحن لساعة واحدة

      شحن لساعة واحدة

      تمتع بالحلاقة لفترة أطول بعد كل عملية شحن، بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية التي تدوم طويلاً وتوفر استهلاك الطاقة. اشحن الجهاز بسرعة لمدة 5 دقائق لتحصل على طاقة كافية لحلاقة واحدة.

      أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

      أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

      اضغط على أداة التشذيب الدقيقة والناعمة على البشرة لوضع اللمسات الأخيرة على مظهرك. إنها مثالية للحفاظ على شاربك وتشذيب السوالف.

      حافظ على آلة الحلاقة وكأنها جديدة بفضل SmartClean

      حافظ على آلة الحلاقة وكأنها جديدة بفضل SmartClean

      يعمد نظام SmartClean إلى تنظيف آلة الحلاقة وتزييتها وشحنها بكبسة زر، للحفاظ عليها في أفضل حالة.

      3 مؤشرات لمستويات البطارية وقفل السفر

      3 مؤشرات لمستويات البطارية وقفل السفر

      تظهر الشاشة البسيطة معلومات ذات صلة لتحصل على أفضل أداء من آلة الحلاقة. - مؤشر لمستويات البطارية الثلاثة - مؤشر التنظيف - مؤشر مستوى البطارية المنخفض - مؤشر استبدال الرأس - مؤشر قفل السفر

      ترفع الشعر لقصّه بدقة تامة

      ترفع الشعر لقصّه بدقة تامة

      تمتع بحلاقة أكثر دقة بفضل آلية Lift & Cut الفعالة بشفرات مزدوجة. فترفع الشفرة الأولى كل شعرة بينما تقصها الشفرة الثانية بشكل مريح تحت مستوى البشرة، للحصول على نتائج فائقة النعومة.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        • نظام الشفرة ‏MultiPrecision
        • آلية رفع وقص فعالة
        تتبع دقيق
        رؤوس ‏Flex تتحرك بخمسة اتجاهات
        وضع ‏Turbo
        حلاقة مع طاقة إضافية بنسبة 10%
        SkinComfort
        • ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف
        • نظام SkinProtection

      • الملحقات

        SmartClean
        • تنظيف
        • شحن
        • تزييت
        • خرطوشة تنظيف (مضمنة)
        SmartClick
        أداة تشذيب دقيقة
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة للسفر

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        • مؤشر بطارية ذو 3 مستويات
        • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        • مؤشر الشحن
        • مؤشر التنظيف
        • مؤشر تبديل رؤوس الحلاقة
        • مؤشر قفل السفر
        تنظيف
        قابلة للغسل بالكامل
        تشغيل
        افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل استخدامه

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل
        اللون
        فضي سوبرنوفا - فضي سوبرنوفا

      • الطاقة

        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت التشغيل
        50 دقيقة / 17 عملية حلاقة
        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • شحن سريع لمدة 5 دقائق لحلاقة واحدة
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        9  واط
        طاقة الاستعداد
        0.1  واط

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ SH50

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
      • نظام SmartClean
      • خرطوشة التنظيف

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            الجوائز

            • تحمي البشرة أكثر بـ 10 أضعاف مقارنة بشفرة عادية- تم إجراء الاختبار في ألمانيا في العام 2015، بعد 21 يومًا من التأقلم