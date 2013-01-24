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Philips Avent

حلمة Natural

SCF043/27
Avent
Avent
  • سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية
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    Philips Avent حلمة Natural

    SCF043/27

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تشبه الحلمة الطرية للغاية بتصميمها اللولبي المرن الثدي إلى حدٍ كبير. هذا وتسمح البتلات المريحة وشكل الحلمة الطبيعي بالالتقام بشكل طبيعي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent حلمة Natural

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تشبه الحلمة الطرية للغاية بتصميمها اللولبي المرن الثدي إلى حدٍ كبير. هذا وتسمح البتلات المريحة وشكل الحلمة الطبيعي بالالتقام بشكل طبيعي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تشبه الحلمة الطرية للغاية بتصميمها اللولبي المرن الثدي إلى حدٍ كبير. هذا وتسمح البتلات المريحة وشكل الحلمة الطبيعي بالالتقام بشكل طبيعي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent حلمة Natural

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تشبه الحلمة الطرية للغاية بتصميمها اللولبي المرن الثدي إلى حدٍ كبير. هذا وتسمح البتلات المريحة وشكل الحلمة الطبيعي بالالتقام بشكل طبيعي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

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      سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

      حلمة فائقة الطراوة والمرونة

      • قطعتان
      • تدفق متوسط
      • الأطفال بعمر ثلاثة أشهر أو أكثر
      التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

      حلمة طرية جدًا ومصممة لتشبه ملمس الثدي

      حلمة طرية جدًا ومصممة لتشبه ملمس الثدي

      تتميّز الحلمة بملمسها الطري جدًا، وهي مصممة لتشبه ملمس الثدي.

      تصميم مرن ولولبي مع بتلات مريحة

      تصميم مرن ولولبي مع بتلات مريحة

      تصميم مرن ولولبي، مع البتلات المريحة والفريدة التي نقدّمها، للحصول على حلمة مرنة، تسمح برضاعة طبيعية أكثر من دون الانقباض.

      صمام مضاد للمغص ومصمم لتخفيف المغص والانزعاج

      صمام مضاد للمغص ومصمم لتخفيف المغص والانزعاج

      صمام مضاد للمغص ومصمم لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك، وللمساعدة في تخفيف المغص والانزعاج.

      تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

      تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

      تقدّم مجموعة Natural من Philips Avent مستويات مرونة مختلفة للحلمة ومعدلات تدفق متزايدة لكل مرحلة من مراحل نمو طفلك.

      المواصفات التقنية

      • المواد

        حلمة
        • سيليكون
        • خالية من مادة BPA*

      • المحتويات

        حلمة طرية جدًا بتدفق متوسط
        2  قطعة

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الأطفال بعمر ثلاثة أشهر أو أكثر

      • الوظائف

        رضاعة
        • التقام الحلمة بطريقة طبيعية
        • الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
        حلمة
        بتلات فريدة ومريحة، حلمة طرية ومرنة جدًا
        7صمام مضاد للمغص
        نعم

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          • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011