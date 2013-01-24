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Philips Avent

لهّايات Classic

SCF169/35
Avent
Avent
  • صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك
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    Philips Avent لهّايات Classic

    SCF169/35

    صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك

    يمكنك المساعدة في تلبية احتياجات طفلك الأساسية على مدار الساعة بفضل لهّاية Classic من Philips Avent. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر الحلمة القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان بمجموعة متنوعة من الألوان، وهي لا تعيق النمو الطبيعي لفم طفلك. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent لهّايات Classic

    صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك

    يمكنك المساعدة في تلبية احتياجات طفلك الأساسية على مدار الساعة بفضل لهّاية Classic من Philips Avent. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر الحلمة القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان بمجموعة متنوعة من الألوان، وهي لا تعيق النمو الطبيعي لفم طفلك. إكتشف كلّ المميزات

    صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك

    يمكنك المساعدة في تلبية احتياجات طفلك الأساسية على مدار الساعة بفضل لهّاية Classic من Philips Avent. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر الحلمة القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان بمجموعة متنوعة من الألوان، وهي لا تعيق النمو الطبيعي لفم طفلك. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent لهّايات Classic

    صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك

    يمكنك المساعدة في تلبية احتياجات طفلك الأساسية على مدار الساعة بفضل لهّاية Classic من Philips Avent. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر الحلمة القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان بمجموعة متنوعة من الألوان، وهي لا تعيق النمو الطبيعي لفم طفلك. إكتشف كلّ المميزات

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      صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك

      لهّاية بتصاميم زاهية وملونة

      • لراحة أساسية
      • للأطفال بين 0 و6 أشهر
      • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
      • 2 قمع وصمام
      9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون اللهّايات التي نقدمّها*

      9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون اللهّايات التي نقدمّها*

      يدرك الأطفال ما يناسبهم! لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات Philips Avent وتبيّن أن 9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون اللهّايات التي نقدمها.*

      مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

      مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

      تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بتصميم متناسق يحترم حلق طفلك وأسنانه ولثّته أثناء نموه.

      مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

      مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

      انعمي براحة البال وأنت متأكدة من أن راحة طفلك في أيدٍ أمينة. تم صنع هذه اللّهاية في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة.*

      مقبض أمان لإزالة سهلة

      مقبض أمان لإزالة سهلة

      يسمح لك مقبض الأمان بإزالة لهّاية طفلك في أي وقت. سيتمكّن طفلك حتى بيديه الصغيرتَين من الإمساك به!

      يساعد الغطاء السهل التركيب في الحفاظ على لهّاية طفلك نظيفة

      يساعد الغطاء السهل التركيب في الحفاظ على لهّاية طفلك نظيفة

      في حال عدم استخدام اللهّاية، ما عليك سوى تركيب الغطاء قبل تخزينها لإبقاء الحلمة آمنة ونظيفة.

      سهلة التعقيم لمستوى أفضل من النظافة

      سهلة التعقيم لمستوى أفضل من النظافة

      بات من السهل الحفاظ على نظافة لهّايات طفلك: فما عليك سوى وضعها في جهاز التعقيم أو في المياه المغلية.

      المواصفات التقنية

      • المحتويات

        لهّايات Classic
        2  قطعة

      • أمان

        مقبض أمان دائري
        نعم
        خالٍ من BPA
        نعم

      • صحي

        سهل التنظيف
        نعم
        يمكن تعقيمها
        نعم
        قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        نعم

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