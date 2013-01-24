ليشرب بمفرده
يمكن تركيب مقابض التدريب مع أكواب SCF242/00 من Philips Avent لمساعدة الأطفال في الشرب بمفردهم في كل مراحل نموهم. يتم تحديد وضعيتها تلقائيًا لتكون دائمًا بمحاذاة مع القمع. وهي سهلة التركيب والفك، بحيث يمكن استخدام الأكواب معها أو بدونها.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ليشرب بمفرده
يمكن تركيب مقابض التدريب مع أكواب SCF242/00 من Philips Avent لمساعدة الأطفال في الشرب بمفردهم في كل مراحل نموهم. يتم تحديد وضعيتها تلقائيًا لتكون دائمًا بمحاذاة مع القمع. وهي سهلة التركيب والفك، بحيث يمكن استخدام الأكواب معها أو بدونها.
ليشرب بمفرده
يمكن تركيب مقابض التدريب مع أكواب SCF242/00 من Philips Avent لمساعدة الأطفال في الشرب بمفردهم في كل مراحل نموهم. يتم تحديد وضعيتها تلقائيًا لتكون دائمًا بمحاذاة مع القمع. وهي سهلة التركيب والفك، بحيث يمكن استخدام الأكواب معها أو بدونها.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ليشرب بمفرده
يمكن تركيب مقابض التدريب مع أكواب SCF242/00 من Philips Avent لمساعدة الأطفال في الشرب بمفردهم في كل مراحل نموهم. يتم تحديد وضعيتها تلقائيًا لتكون دائمًا بمحاذاة مع القمع. وهي سهلة التركيب والفك، بحيث يمكن استخدام الأكواب معها أو بدونها.
إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.
يمكن استخدام الأكواب مع المقابض أو بدونها
بلد المنشأ
المحتويات
مراحل النمو
الوزن والأبعاد