الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Philips Avent

كوب التدريب على الشرب Natural

SCF262/06
Avent
Avent
  • تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب
    -{discount-value}

    Philips Avent كوب التدريب على الشرب Natural

    SCF262/06

    تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب

    يساعد كوب التدريب على الشرب Natural الجديد طفلك في الانتقال بسهولة من الشرب من الرضّاعة إلى الشرب من كوبه الأول. سيتمكن طفلك من إمساك الرضّاعة بمفرده بفضل المقبضَين الناعمَي الملمس، والشرب من الحلمة التي اعتاد عليها. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كوب التدريب على الشرب Natural

    تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب

    يساعد كوب التدريب على الشرب Natural الجديد طفلك في الانتقال بسهولة من الشرب من الرضّاعة إلى الشرب من كوبه الأول. سيتمكن طفلك من إمساك الرضّاعة بمفرده بفضل المقبضَين الناعمَي الملمس، والشرب من الحلمة التي اعتاد عليها. إكتشف كلّ المميزات

    تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب

    يساعد كوب التدريب على الشرب Natural الجديد طفلك في الانتقال بسهولة من الشرب من الرضّاعة إلى الشرب من كوبه الأول. سيتمكن طفلك من إمساك الرضّاعة بمفرده بفضل المقبضَين الناعمَي الملمس، والشرب من الحلمة التي اعتاد عليها. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كوب التدريب على الشرب Natural

    تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب

    يساعد كوب التدريب على الشرب Natural الجديد طفلك في الانتقال بسهولة من الشرب من الرضّاعة إلى الشرب من كوبه الأول. سيتمكن طفلك من إمساك الرضّاعة بمفرده بفضل المقبضَين الناعمَي الملمس، والشرب من الحلمة التي اعتاد عليها. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل trainer-cups

      تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب

      • Natural
      • 150 مل / 5 أونصات
      • حلمة تدفق متوسط
      • 4 أشهر أو أكثر
      مقابض كوب التدريب ذات ملمس ناعم لليدَين الصغيرتَين

      مقابض كوب التدريب ذات ملمس ناعم لليدَين الصغيرتَين

      تساعد مقابض كوب التدريب طفلك على إمساك الكوب والشرب منه بمفرده. فهي مصمّمة ليتمكّن الطفل من إمساكها بسهولة بيدَيه الصغيرتَين وهي مصنوعة من المطاط لمقاومة الانزلاق.

      صمام مضاد للمغص ومصمم لتخفيف المغص والانزعاج

      صمام مضاد للمغص ومصمم لتخفيف المغص والانزعاج

      صمام مضاد للمغص ومصمم لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك، وللمساعدة في تخفيف المغص والانزعاج.

      يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

      يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

      إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

      تصميم مرن ولولبي مع بتلات مريحة

      تصميم مرن ولولبي مع بتلات مريحة

      تصميم مرن ولولبي، مع البتلات المريحة والفريدة التي نقدّمها، للحصول على حلمة مرنة، تسمح برضاعة طبيعية أكثر من دون الانقباض.

      هذا الكوب خالٍ من مادة BPA*

      هذا الكوب خالٍ من مادة BPA*

      تم تصنيع كوب Natural من Philips Avent من مواد خالية من مادة BPA* (بوليبروبيلين).

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إندونيسيا
        نعم

      • المواد

        الرضّاعة
        • البوليبروبيلين
        • خالية من مادة BPA*
        حلمة
        • سيليكون
        • خالية من مادة BPA*

      • المحتويات

        كوب التدريب على الشرب
        1  قطعة
        غطاء صحي
        1  قطعة
        حلمة طرية تتيح التدفق المتوسط
        1  قطعة

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الأطفال بعمر 4 أشهر أو أكثر

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
          • ما هو المغص وكيف يؤثر في الأطفال؟ ينتج المغص جزئيًا من ابتلاع الهواء أثناء الرضاعة، مما يسبب انزعاجاً في جهاز الهضم لدى الطفل. وتشمل الأعراض البكاء والانزعاج والغازات والبصق.