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Philips Avent

جهاز تسخين الرضّاعات السريع

SCF358/00
Avent
Avent
  • عملية تسخين سريعة وسهلة عملية تسخين سريعة وسهلة عملية تسخين سريعة وسهلة
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    Philips Avent جهاز تسخين الرضّاعات السريع

    SCF358/00

    عملية تسخين سريعة وسهلة

    يمكنك تحضير غذاء ساخن بشكل مثالي في غضون دقائق معدودة بفضل جهاز تسخين الرضّاعات الذي يتحكّم بدرجة الحرارة. إن ميزة التحكّم الذكي بدرجة الحرارة تمنع تسخين الحليب وطعام الأطفال بشكل مفرط وتضبط نمط التسخين لعملية سريعة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent جهاز تسخين الرضّاعات السريع

    عملية تسخين سريعة وسهلة

    يمكنك تحضير غذاء ساخن بشكل مثالي في غضون دقائق معدودة بفضل جهاز تسخين الرضّاعات الذي يتحكّم بدرجة الحرارة. إن ميزة التحكّم الذكي بدرجة الحرارة تمنع تسخين الحليب وطعام الأطفال بشكل مفرط وتضبط نمط التسخين لعملية سريعة. إكتشف كلّ المميزات

    عملية تسخين سريعة وسهلة

    يمكنك تحضير غذاء ساخن بشكل مثالي في غضون دقائق معدودة بفضل جهاز تسخين الرضّاعات الذي يتحكّم بدرجة الحرارة. إن ميزة التحكّم الذكي بدرجة الحرارة تمنع تسخين الحليب وطعام الأطفال بشكل مفرط وتضبط نمط التسخين لعملية سريعة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent جهاز تسخين الرضّاعات السريع

    عملية تسخين سريعة وسهلة

    يمكنك تحضير غذاء ساخن بشكل مثالي في غضون دقائق معدودة بفضل جهاز تسخين الرضّاعات الذي يتحكّم بدرجة الحرارة. إن ميزة التحكّم الذكي بدرجة الحرارة تمنع تسخين الحليب وطعام الأطفال بشكل مفرط وتضبط نمط التسخين لعملية سريعة. إكتشف كلّ المميزات

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      • تسخين متساوٍ، ما من بقع ساخنة
      • تسخين سريع
      • إذابة الجليد بسرعة
      • تسخين طعام الأطفال أيضًا
      تقوم ميزة التحكّم الذكي بدرجة الحرارة بتسخين الطعام على درجة الحرارة المثالية

      تقوم ميزة التحكّم الذكي بدرجة الحرارة بتسخين الطعام على درجة الحرارة المثالية

      ما عليك سوى تعيين مقدار الحليب، والضغط على بدء التشغيل، لتتكفّل ميزة التحكّم الذكي بدرجة الحرارة بالباقي، فهي تكشف عن درجة حرارة الحليب الأولية وتقوم بتسخينه بسرعة على درجة الحرارة المثالية وتحافظ عليها لمدة تصل إلى 60 دقيقة.

      وظيفة إذابة الجليد عن حاويات الحليب وطعام الأطفال المتجمّدة

      وظيفة إذابة الجليد عن حاويات الحليب وطعام الأطفال المتجمّدة

      هل ترغبين في حفظ أغذية إضافية في الثلاجة؟ يقوم جهاز تسخين الرضّاعات بإذابة الجليد بسرعة عن حاويات الحليب وطعام الأطفال أيضًا.

      تسخين حاويات طعام الأطفال والحليب أيضًا

      تسخين حاويات طعام الأطفال والحليب أيضًا

      عندما يصبح طفلك جاهزًا لبدء تناول المأكولات الصلبة، يتكفّل جهاز تسخين الرضّاعات بإذابة الجليد عن حاويات طعام الأطفال وبتسخينها.

      سهل التنظيف

      سهل التنظيف

      تصميم مؤلّف من قطعة واحدة لعملية تنظيف سهلة، ولقضاء المزيد من الوقت مع طفلك.

      يحافظ على درجة الحرارة المثالية لمدة تصل إلى 60 دقيقة

      يحافظ على درجة الحرارة المثالية لمدة تصل إلى 60 دقيقة

      يحافظ جهاز تسخين الرضّاعات الذي نقدّمه على درجة الحرارة المثالية لمدة تصل إلى 60 دقيقة، وذلك في حال كنت بحاجة إلى مزيد من المرونة عندما يحين وقت وجبة الطعام.

      يتوافق مع معظم العلامات التجارية الرائدة لحاويات طعام الأطفال والرضّاعات

      يتوافق مع معظم العلامات التجارية الرائدة لحاويات طعام الأطفال والرضّاعات

      تم تصميمه ليتلاءم مع رضّاعات Philips Avent المفضّلة لدى طفلك ومع معظم العلامات التجارية الرائدة لحاويات طعام الأطفال والرضّاعات.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        تم التصميم في
        أوروبا
        تم الإنتاج في
        الصين

      • المحتويات

        جهاز تسخين الرضّاعة
        1  قطعة

      • مواد المنتج

        ABS
        نعم
        PP
        نعم

      • الوزن والأبعاد

        مقاييس المنتج (عرض x أفقي x عمق)
        160,4 x‏ 139,9 x‏ 148,55  ملليمترًا
        أبعاد الحزمة الواحدة (عرض x ارتفاع x عمق)
        175 x‏ 185‏ x‏ 160  ملليمترًا

      • المواصفات التقنية

        استهلاك الطاقة
        400  واط
        تصنيف السلامة
        الفئة 1
        فولتية
        220-240 فولت، 50/60 هرتز

      • مراحل النمو

        المراحل
        الكل

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