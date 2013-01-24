تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
مجموعة وجبات الطعام SCF716/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
مجموعة وجبات الطعام SCF716/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات
تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
مجموعة وجبات الطعام SCF716/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
مجموعة وجبات الطعام SCF716/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات
بلد المنشأ
المحتويات
الوزن والأبعاد