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Philips Avent

أكواب مزوّدة بقشة

SCF762/00
Avent
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Avent
  • غطاء يفتح بالدوران يبقي القشة نظيفة أثناء التنقل غطاء يفتح بالدوران يبقي القشة نظيفة أثناء التنقل غطاء يفتح بالدوران يبقي القشة نظيفة أثناء التنقل
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    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة

    SCF762/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    غطاء يفتح بالدوران يبقي القشة نظيفة أثناء التنقل

    يُعدّ الكوب SCF762/00 من Philips Avent المزوّد بقشة الحل المثالي لانتقال طفلك إلى مرحلة الشرب بمفرده. فهو مانع للتسرب ويسهل على طفلك الصغير استخدامه بمفرده بفضل غطائه الفريد الذي يفتح بالدوران وإمكانية فكّه وتنظيفه بالكامل. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    غطاء يفتح بالدوران يبقي القشة نظيفة أثناء التنقل

    يُعدّ الكوب SCF762/00 من Philips Avent المزوّد بقشة الحل المثالي لانتقال طفلك إلى مرحلة الشرب بمفرده. فهو مانع للتسرب ويسهل على طفلك الصغير استخدامه بمفرده بفضل غطائه الفريد الذي يفتح بالدوران وإمكانية فكّه وتنظيفه بالكامل. إكتشف كلّ المميزات

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      غطاء يفتح بالدوران يبقي القشة نظيفة أثناء التنقل

      مانع للتسرب ويسهل على الطفل استخدامه بمفرده

      • 12 أونصة
      • قشة للأطفال بعمر 18 شهراً أو أكثر
      منتج خالٍ من مادة BPA بنسبة 0%

      منتج خالٍ من مادة BPA بنسبة 0%

      يحتوي هذا المنتج على 0% BPA

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

      إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        الصين
        نعم

      • المحتويات

        قشة مصنوعة من السيليكون
        1  قطعة
        غطاء يفتح بالدوران مزوّد بقشة
        1  قطعة
        كوب (340 مل/ 12 أونصة)
        1  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بعمر 18 شهراً أو أكثر

      • أبعاد المنتج ووزنه

        العمق
        80  ملليمترًا
        الارتفاع
        240  ملليمترًا
        الطول
        100  ملليمترًا
        الوزن
        112  غ

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