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Philips Avent

جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 2 في 1

SCF922/01
Avent
Avent
  • جهاز تعقيم صغير وفعال جهاز تعقيم صغير وفعال جهاز تعقيم صغير وفعال
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Philips Avent جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 2 في 1

    SCF922/01

    جهاز تعقيم صغير وفعال

    يتميّز جهاز التعقيم الكهربائي بالبخار 2 في 1 من Philips Avent بحجم صغير وسهولة الاستخدام، مما يمكّنك من تعقيم الرضّاعات القياسية وذات العنق العرض بخطوة واحدة وسهلة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 2 في 1

    جهاز تعقيم صغير وفعال

    يتميّز جهاز التعقيم الكهربائي بالبخار 2 في 1 من Philips Avent بحجم صغير وسهولة الاستخدام، مما يمكّنك من تعقيم الرضّاعات القياسية وذات العنق العرض بخطوة واحدة وسهلة. إكتشف كلّ المميزات

    جهاز تعقيم صغير وفعال

    يتميّز جهاز التعقيم الكهربائي بالبخار 2 في 1 من Philips Avent بحجم صغير وسهولة الاستخدام، مما يمكّنك من تعقيم الرضّاعات القياسية وذات العنق العرض بخطوة واحدة وسهلة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 2 في 1

    جهاز تعقيم صغير وفعال

    يتميّز جهاز التعقيم الكهربائي بالبخار 2 في 1 من Philips Avent بحجم صغير وسهولة الاستخدام، مما يمكّنك من تعقيم الرضّاعات القياسية وذات العنق العرض بخطوة واحدة وسهلة. إكتشف كلّ المميزات

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      جهاز تعقيم صغير وفعال

      تصميم لا يشغل مساحة كبيرة

      • يقضي على 99.9% من الجراثيم الضارة
      • تعقيم في غضون 10 دقائق
      • يستوعب 5 رضّاعات Avent من Philips
      • تصميم 2 في 1 لا يشغل مساحة كبيرة
      تصميم جهاز تعقيم 2 في 1

      تصميم جهاز تعقيم 2 في 1

      يمكنك تعقيم الرضّاعات والملحقات بفعالية من خلال وضع الحلمات والأغطية واللهّايات في السلة الصغيرة المضمنة. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز جهاز التعقيم بتصميم رفيع بحيث لا يشغل مساحة كبيرة.

      يقضي التعقيم الطبيعي بالبخار على ‎99,9% من الجراثيم الضارة

      يقضي التعقيم الطبيعي بالبخار على ‎99,9% من الجراثيم الضارة

      يستخدم جهاز التعقيم البخار الطبيعي لتعقيم رضّاعات الأطفال والمنتجات الأخرى ويقضي على ‎99,9% من الجراثيم الضارة بدون استخدام أي مواد كيميائية. جهاز مثالي لتوفير راحة البال لجهة ضمان تعقيم رضّاعات الأطفال والمنتجات الأخرى.

      يبقى معقّمًا لفترة 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً

      يبقى معقّمًا لفترة 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً

      يُبقي جهاز التعقيم محتوياته معقّمة لفترة 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقًا، مثل رضّاعات الأطفال وشافطات حليب الأم، وغيرها.

      دورة سريعة ووظيفة إيقاف تشغيل تلقائي

      دورة سريعة ووظيفة إيقاف تشغيل تلقائي

      تدوم دورة التعقيم لمدة 10 دقائق تقريبًا، يتم بعدها إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا.

      تصميم واسع

      تصميم واسع

      يتميّز جهاز التعقيم بتصميم صغير إلا أنه يستوعب ما يصل إلى 5 رضّاعات Avent من Philips سويًا.

      سهل التنظيف ويوفر عملية تعقيم آمنة

      سهل التنظيف ويوفر عملية تعقيم آمنة

      بفضل التصميم المفتوح الذي يتميّز به منتجنا، يمكنك الحفاظ على لوح التسخين نظيفًا بسهولة تامة، مما يسمح لك بالتعقيم باستخدام بخار نظيف في كل مرة.

      تصميم غطاء متعدد الوظائف وذكي

      تصميم غطاء متعدد الوظائف وذكي

      تم تصميم عطاء جهاز التعقيم بطريقة ذكية بحيث يمكنك تعليقه على جانب جهاز التعقيم بعد استخدامه، أو استخدامه لإخراج رضّاعات الأطفال وغيرها من المنتجات وترتيبها.

      يعقّم رضّاعات مختلفة وشافطات حليب الأم والملحقات

      يمكن استخدام جهاز التعقيم لرضّاعات الأطفال ذات حجم العنق القياسي والحجم العريض. ويستوعب أيضًا منتجات أطفال أخرى مثل شافطات الحليب والملحقات.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        مدة التعقيم
        10 دقائق
        استهلاك الطاقة
        550  واط
        تصنيف السلامة
        الفئة 1
        فولتية
        50-‏60 هرتز

      • الوزن والأبعاد

        الأبعاد
        260‏x‏308‏x‏180  ملليمترًا
        الوزن
        1.5  كلغ

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • الطاقة

        فولتية
        220-240  فولت

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • التوافق

        يتوافق مع مجموعة Avent من Philips
        نعم

      • المواد

        البوليبروبيلين
        نعم

      • المحتويات

        معقّم بخاري كهربائي
        قطعة واحدة

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