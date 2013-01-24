فلنرسم ابتسامة على وجهك ووجه طفلك
يشكّل ميزان الحرارة الرقمي من Philips Avent رفيقك المثالي في الغرفة وعندما يحين وقت الاستحمام. فهو يساعدك على مراقبة درجة حرارة المياه أو في الغرفة بسهولة تامة بينما يتفقّد طفلك الصغير بتلاته المرحة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فلنرسم ابتسامة على وجهك ووجه طفلك
يشكّل ميزان الحرارة الرقمي من Philips Avent رفيقك المثالي في الغرفة وعندما يحين وقت الاستحمام. فهو يساعدك على مراقبة درجة حرارة المياه أو في الغرفة بسهولة تامة بينما يتفقّد طفلك الصغير بتلاته المرحة. إكتشف كلّ المميزات
فلنرسم ابتسامة على وجهك ووجه طفلك
يشكّل ميزان الحرارة الرقمي من Philips Avent رفيقك المثالي في الغرفة وعندما يحين وقت الاستحمام. فهو يساعدك على مراقبة درجة حرارة المياه أو في الغرفة بسهولة تامة بينما يتفقّد طفلك الصغير بتلاته المرحة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فلنرسم ابتسامة على وجهك ووجه طفلك
يشكّل ميزان الحرارة الرقمي من Philips Avent رفيقك المثالي في الغرفة وعندما يحين وقت الاستحمام. فهو يساعدك على مراقبة درجة حرارة المياه أو في الغرفة بسهولة تامة بينما يتفقّد طفلك الصغير بتلاته المرحة. إكتشف كلّ المميزات
كوني على ثقة تامة براحة طفلك أثناء وقت استحمامه. استخدمي ميزان الحرارة لتتأكدي من أن درجة حرارة المياه تتراوح دائمًا ما بين 36,5 درجات مئوية و38 درجة مئوية. يجب أن تبقى الحرارة أقل من 39 درجة مئوية حفاظًا على سلامة طفلك.
نعلم أنك تحملين على عاتقك مسؤوليات شتّى، لذا صممنا الشاشة الرقمية الدقيقة لإمكانية تثبيتها في وضعية أفقية ولإمكانية قراءة المعلومات بشكل واضح وسهل، حتى عند إلقاء نظرة خاطفة.
ساعدي طفلك في الاستمتاع بنوم هنيء ومريح من خلال الحفاظ على حرارة غرفته على 18 درجة مئوية تقريبًا، فلا تكون شديدة البرودة ولا حارة جدًا، بل مثالية!
يجب أن يكون ميزان الحرارة المخصص للحمام وغرفة النوم ممتعًا لطفلك بقدر ما هو مطمئن لك. لذا حرصنا على أن يتوافق مع كل معايير السلامة التي تتوقعين الحصول عليها، بغض النظر عن عمر طفلك.
يتميّز ميزان الحرارة المخصص للحمام وغرفة النوم بأنه مقاوم للمياه بالكامل وقابل للطفو، ليكون بالتالي رفيقًا عمليًا عندما يحين وقت الاستحمام. بهذه الطريقة، يمكنك مشاركة المزيد من اللحظات السعيدة مع طفلك.
المواصفات التقنية
مراحل النمو