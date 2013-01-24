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سماعات رأس لاسلكية على الأذن مزوّدة بميكروفون

SHB3075RD/00
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    NULL سماعات رأس لاسلكية على الأذن مزوّدة بميكروفون

    SHB3075RD/00

    أطرب حواسك. BASS+‎

    توفر سماعات الرأس BASS+‎ من Philips جهيرًا ضخمًا ونابضًا بتصميم أنيق وصغير. فهي تتميّز بمظهر جميل وصوت مميّز وقيمة رائعة. سماعات رأس لاسلكية بتقنية Bluetooth للأشخاص الذي يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    NULL سماعات رأس لاسلكية على الأذن مزوّدة بميكروفون

    أطرب حواسك. BASS+‎

    توفر سماعات الرأس BASS+‎ من Philips جهيرًا ضخمًا ونابضًا بتصميم أنيق وصغير. فهي تتميّز بمظهر جميل وصوت مميّز وقيمة رائعة. سماعات رأس لاسلكية بتقنية Bluetooth للأشخاص الذي يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات

    أطرب حواسك. BASS+‎

    توفر سماعات الرأس BASS+‎ من Philips جهيرًا ضخمًا ونابضًا بتصميم أنيق وصغير. فهي تتميّز بمظهر جميل وصوت مميّز وقيمة رائعة. سماعات رأس لاسلكية بتقنية Bluetooth للأشخاص الذي يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    NULL سماعات رأس لاسلكية على الأذن مزوّدة بميكروفون

    أطرب حواسك. BASS+‎

    توفر سماعات الرأس BASS+‎ من Philips جهيرًا ضخمًا ونابضًا بتصميم أنيق وصغير. فهي تتميّز بمظهر جميل وصوت مميّز وقيمة رائعة. سماعات رأس لاسلكية بتقنية Bluetooth للأشخاص الذي يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات

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      أطرب حواسك. BASS+‎

      • مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق
      • مثبتة على الأذن
      • بطانات أذن ناعمة
      • إمكانية طيّ لتصبح السماعات مسطحة
      توفر لك البطارية القابلة لإعادة الشحن وقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة

      توفر لك البطارية القابلة لإعادة الشحن وقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة

      بما أنها توفر مدة تشغيل تبلغ 12 ساعة، ستحظى بالطاقة الكافية للاستمرار بالاستماع إلى موسيقاك طوال اليوم.

      مشغّلات مكبر الصوت حجم 32 مم

      مشغّلات مكبر الصوت حجم 32 مم

      تتميز سماعات الرأس BASS+‎ بمشغلات مكبر الصوت حجم 32 مم التي توفر صوت جهير قويًا ومدوّيًا.

      غطاءا أذنَين وعصبة رأس قابلة للضبط توفر راحة تامة

      غطاءا أذنَين وعصبة رأس قابلة للضبط توفر راحة تامة

      تتميّز سماعات الرأس BASS+‎ المصممة للراحة المثالية بغطائَي أذنَين دوّارَين وعصبة رأس قابلة للضبط لضمان الملاءمة والراحة لجميع مستخدميها.

      جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

      جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

      صوت جهير قوي ومدوٍّ يسمح لك بالغوص بعالم الموسيقى. لا تدع تصميمه الأنيق يخدعك، فالمشغلات المعدّلة بشكل خاص وفتحات صوت الجهير تنتج ترددات منخفضة لابتكار صوت BASS+‎ الفريد من نوعه والمتميّز.

      تقنية Bluetooth اللاسلكية

      تقنية Bluetooth اللاسلكية

      قم بإقران سماعاتك بسهولة بأي جهاز مزوّد بتقنية Bluetooth للاستماع إلى الموسيقى لاسلكيًا.

      يمكنك التحكّم بالمكالمات والموسيقى ومستوى الصوت بفضل المفاتيح المتوفرة في غطاء الأذن

      يمكنك التحكّم بالمكالمات والموسيقى ومستوى الصوت بفضل المفاتيح المتوفرة في غطاء الأذن

      أزرار التحكّم المتوفرة في غطاء الأذن جهة اليمين تسمح لك بالتحكّم بالموسيقى والمكالمات بكبسة واحدة.

      تصميم قابل للطي بشكل مسطّح لحملها بسهولة

      تصميم قابل للطي بشكل مسطّح لحملها بسهولة

      بفضل تصميمها القابل للطي بشكل مسطّح، يسهل طيّ سماعات الرأس BASS+‎ وتخزينها، ما يجعلها الرفيق المثالي للسفر.

      إجراء مكالمات ملائم بدون استخدام اليدين

      إجراء مكالمات ملائم بدون استخدام اليدين

      إجراء مكالمات ملائم بدون استخدام اليدين مع ميكروفون وتقنية Bluetooth® 4.1

      وسادات أذن ناعمة توفر راحة لدى وضعها لفترات طويلة

      وسادات أذن ناعمة توفر راحة لدى وضعها لفترات طويلة

      تضمن وسادات الأذن الناعمة والمسامية مستوى كبيرًا من الراحة أثناء جلسات الاستماع إلى الموسيقى والأغاني الطويلة.

      عزل صوت رائع لتجربة استماع أفضل

      عزل صوت رائع لتجربة استماع أفضل

      بفضل تصميمها الصوتي المغلق، تحجب سماعات BASS+‎ الضوضاء المحيطة لابتكار عزل صوت محسّن وتقديم تجربة استماع أفضل.

      كبل شحن USB

      كبل شحن USB

      يسهّل كبل شحن USB المضمّن تشغيل سماعاتك ومدّها بالطاقة لدى الحاجة إليها.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        نوع المغناطيس
        NdFeB
        الاستجابة للتردد
        9 - 21000  هرتز
        المقاومة
        32 أوم
        قطر السماعة
        32 ملم
        طاقة الإدخال القصوى
        40 مللي واط
        الحساسية
        103 ديسيبل
        نوع
        ديناميكي

      • إمكانية الاتصال

        الميكروفون
        ميكروفون مضمن
        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        إصدار Bluetooth
        4.1
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار

      • الراحة

        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        إدارة المكالمات
        • مكالمة قيد الانتظار
        • التنقّل بين مكالمتين
        • الرد/إنهاء المكالمة
        • كتم الميكروفون
        • رفض المكالمة
        • التبديل بين المكالمات والموسيقى

      • الملحقات

        دليل البدء السريع
        نعم
        كبل USB
        نعم

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم بوليمر
        مدّة الانتظار
        166* ساعة
        مدّة التحدث
        12* ساعة
        وقت تشغيل الموسيقى
        12*  س

      • التصميم

        اللون
        حمراء

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        18.5  سم
        العرض
        13.5  سم
        العمق
        4  سم
        الارتفاع
        7.3  بوصة
        العرض
        5.3  بوصة
        العمق
        1.6  بوصة
        الوزن
        0.132  كلغ
        الوزن
        0,291  رطل

      • أبعاد العلبة

        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        الارتفاع
        22.5  سم
        العرض
        19.5  سم
        العمق
        4.8  سم
        الارتفاع
        8.9  بوصة
        العرض
        7.7  بوصة
        العمق
        1.9  بوصة
        الوزن الإجمالي
        0.264  كلغ
        الوزن الصافي
        0,153  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.111  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0.582  رطل
        الوزن الصافي
        0,337  رطل
        وزن العلبة فارغة
        0,245  رطل
        EAN
        ‎69 51613 99166 4
        نوع العلبة
        الكرتون
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الطول
        21.2  سم
        العرض
        16.5  سم
        الارتفاع
        24  سم
        الطول
        8.3  بوصة
        العرض
        6.5  بوصة
        الارتفاع
        9,4  بوصة
        الوزن الإجمالي
        0,98  كلغ
        الوزن الصافي
        0,459  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,521  كلغ
        الوزن الإجمالي
        2,161  رطل
        الوزن الصافي
        1,012  رطل
        وزن العلبة فارغة
        1,149  رطل
        GTIN
        ‎1 69 51613 99166 1

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