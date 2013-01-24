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BASS+

سماعة رأس مزوّدة بتقنية Bluetooth

SHB3175WT/00
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    BASS+ سماعة رأس مزوّدة بتقنية Bluetooth

    SHB3175WT/00

    أطرب حواسك. BASS+‎

    توفر سماعات الرأس BASS+‎ من Philips جهيرًا ضخمًا ونابضًا بتصميم أنيق ومتين. فهي تتميّز بمظهر جميل وصوت مميّز وقيمة رائعة. سماعات رأس لاسلكية مثبّتة على الأذن بتقنية Bluetooth للأشخاص الذين يرغبون بالاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    BASS+ سماعة رأس مزوّدة بتقنية Bluetooth

    أطرب حواسك. BASS+‎

    توفر سماعات الرأس BASS+‎ من Philips جهيرًا ضخمًا ونابضًا بتصميم أنيق ومتين. فهي تتميّز بمظهر جميل وصوت مميّز وقيمة رائعة. سماعات رأس لاسلكية مثبّتة على الأذن بتقنية Bluetooth للأشخاص الذين يرغبون بالاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات

    أطرب حواسك. BASS+‎

    توفر سماعات الرأس BASS+‎ من Philips جهيرًا ضخمًا ونابضًا بتصميم أنيق ومتين. فهي تتميّز بمظهر جميل وصوت مميّز وقيمة رائعة. سماعات رأس لاسلكية مثبّتة على الأذن بتقنية Bluetooth للأشخاص الذين يرغبون بالاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    BASS+ سماعة رأس مزوّدة بتقنية Bluetooth

    أطرب حواسك. BASS+‎

    توفر سماعات الرأس BASS+‎ من Philips جهيرًا ضخمًا ونابضًا بتصميم أنيق ومتين. فهي تتميّز بمظهر جميل وصوت مميّز وقيمة رائعة. سماعات رأس لاسلكية مثبّتة على الأذن بتقنية Bluetooth للأشخاص الذين يرغبون بالاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات

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      أطرب حواسك. BASS+‎

      • جزء خلفي مغلق ووحدات تشغيل بقياس 40 مم
      • مثبتة فوق الأذن
      • بطانات أذن ناعمة
      • تصميم قابل للطي وصغير الحجم
      مكبرات صوت مصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم

      مكبرات صوت مصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم

      مكبرات صوت مصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم توفر جهيرًا قويًا صاخبًا

      مناسبة تمامًا للجميع

      مناسبة تمامًا للجميع

      يقدّم تصميم أغطية الأذن الدوارة وعصبة الرأس القابلة للضبط الراحة والملاءمة التامة للجميع.

      جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

      جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

      جهير قوي لترقية تجربة الاستماع الممتعة. لا تنخدع بتصميمها الأنيق، لأن فتحة الجهير المصممة بشكل خاص والمشغلات التي تم تعديلها خصيصًا تنتج ترددات منخفضة تؤمن لسماعات الرأس صوت Bass+‎ الفريد من نوعه والمميز. كذلك، يُستخدم مستوى صوتي منفصل لضمان أداء الجهير المتناسق والعالي في كل أغنية ومقطع.

      تقنية Bluetooth اللاسلكية

      تقنية Bluetooth اللاسلكية

      قم بإقران سماعاتك بسهولة بأي جهاز مزوّد بتقنية Bluetooth للاستماع إلى الموسيقى لاسلكيًا.

      يمكنك التحكّم بالمكالمات والموسيقى ومستوى الصوت بفضل المفاتيح المتوفرة في غطاء الأذن

      يمكنك التحكّم بالمكالمات والموسيقى ومستوى الصوت بفضل المفاتيح المتوفرة في غطاء الأذن

      أزرار التحكّم المتوفرة في غطاء الأذن جهة اليمين تسمح لك بالتحكّم بالموسيقى والمكالمات بكبسة واحدة.

      يمكن طيّ السماعات ليصبح حجمها صغيرًا من أجل تخزينها وحملها بسهولة

      يمكن طيّ السماعات ليصبح حجمها صغيرًا من أجل تخزينها وحملها بسهولة

      يقدّم لك التصميم القابل للطي والصغير الحجم الفريد من نوعه أفضل تجربة أثناء تنقلك، إذ يمكنك طي السماعات بشكل مسطح أو بحجم صغير لكي يسهل عليك حملها وتخزينها.

      كبل شحن USB

      كبل شحن USB

      يسهّل كبل شحن USB المضمّن تشغيل سماعاتك ومدّها بالطاقة لدى الحاجة إليها.

      توفر لك البطارية القابلة لإعادة الشحن وقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة

      توفر لك البطارية القابلة لإعادة الشحن وقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة

      بما أنها توفر مدة تشغيل تبلغ 12 ساعة، ستحظى بالطاقة الكافية للاستمرار بالاستماع إلى موسيقاك طوال اليوم.

      إجراء مكالمات ملائم بدون استخدام اليدين

      إجراء مكالمات ملائم بدون استخدام اليدين

      إجراء مكالمات ملائم بدون استخدام اليدين مع ميكروفون وتقنية Bluetooth® 4.1

      وسادات أذن ناعمة توفر راحة لدى وضعها لفترات طويلة

      وسادات أذن ناعمة توفر راحة لدى وضعها لفترات طويلة

      تضمن وسادات الأذن الناعمة والمسامية مستوى كبيرًا من الراحة أثناء جلسات الاستماع إلى الموسيقى والأغاني الطويلة.

      عزل صوت رائع

      تحجب الصوتيات المغلقة الضوضاء المحيطية وتؤمن صوتًا أفضل.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        باللون الأبيض

      • الملحقات

        دليل البدء السريع
        نعم
        كبل USB
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار
        إصدار Bluetooth
        4.1

      • الراحة

        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        إدارة المكالمات
        • الرد/إنهاء المكالمة
        • كتم الميكروفون
        • رفض المكالمة
        • التنقّل بين مكالمتين
        • التبديل بين المكالمات والموسيقى

      • الطاقة

        وقت تشغيل الموسيقى
        12*  س
        مدّة الانتظار
        166* ساعة
        مدّة التحدث
        12* ساعة
        نوع البطارية
        ليثيوم بوليمر
        قابلة للشحن
        نعم

      • الصوت

        نطاق التردد
        8 - 21 500 هرتز
        المقاومة
        32 أوم
        نوع المغناطيس
        النيوديميوم
        طاقة الإدخال القصوى
        40 مللي واط
        قطر السماعة
        40 ملم
        الحساسية
        104 ديسيبل
        نظام الصوت
        مغلق

      • أبعاد العلبة

        EAN
        69‎ 51613 99169 5
        العمق
        5.7  سم
        العمق
        2.2  بوصة
        الوزن الإجمالي
        0,335  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0,739  رطل
        الارتفاع
        8.9  بوصة
        الارتفاع
        22.5  سم
        الوزن الصافي
        0.224  كلغ
        الوزن الصافي
        0,494  رطل
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون
        وزن العلبة فارغة
        0.111  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,245  رطل
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        العرض
        19.5  سم
        العرض
        7.7  بوصة

      • الكرتون الخارجي

        الوزن الإجمالي
        2,681  رطل
        الوزن الإجمالي
        1,216  كلغ
        GTIN
        2 99169 51613 69 1
        الارتفاع
        24  سم
        الارتفاع
        9,4  بوصة
        الطول
        21.2  سم
        الطول
        8.3  بوصة
        الوزن الصافي
        1,481  رطل
        الوزن الصافي
        0.672  كلغ
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        وزن العلبة فارغة
        1,199  رطل
        وزن العلبة فارغة
        0.544  كلغ
        العرض
        19.1  سم
        العرض
        7.5  بوصة

      • أبعاد المنتج

        العمق
        4.6  سم
        العمق
        1.8  بوصة
        الارتفاع
        7.3  بوصة
        الارتفاع
        18.5  سم
        الوزن
        0,419  رطل
        الوزن
        0,19  كلغ
        العرض
        19  سم
        العرض
        7.5  بوصة

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