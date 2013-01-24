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BASS+

سماعات رأس مع ميكروفون

SHE4305BK/00
  • أطرب حواسك. BASS+‎ أطرب حواسك. BASS+‎ أطرب حواسك. BASS+‎
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    BASS+ سماعات رأس مع ميكروفون

    SHE4305BK/00

    أطرب حواسك. BASS+‎

    اختبر صوتًا قويًا بشكل مذهل وينبض من هيكل صغير ومتين. توفر سماعات الأذن BASS+‎ من Philips عزلاً رائعًا للصوت وثباتًا أثناء ارتدائها، بفضل مشغّلات مكبر صوت تم ضبطها خصيصًا للجهير العالي، للاستمتاع بنبضات الموسيقى إلى أقصى حد. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    BASS+ سماعات رأس مع ميكروفون

    أطرب حواسك. BASS+‎

    اختبر صوتًا قويًا بشكل مذهل وينبض من هيكل صغير ومتين. توفر سماعات الأذن BASS+‎ من Philips عزلاً رائعًا للصوت وثباتًا أثناء ارتدائها، بفضل مشغّلات مكبر صوت تم ضبطها خصيصًا للجهير العالي، للاستمتاع بنبضات الموسيقى إلى أقصى حد. إكتشف كلّ المميزات

    أطرب حواسك. BASS+‎

    اختبر صوتًا قويًا بشكل مذهل وينبض من هيكل صغير ومتين. توفر سماعات الأذن BASS+‎ من Philips عزلاً رائعًا للصوت وثباتًا أثناء ارتدائها، بفضل مشغّلات مكبر صوت تم ضبطها خصيصًا للجهير العالي، للاستمتاع بنبضات الموسيقى إلى أقصى حد. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    BASS+ سماعات رأس مع ميكروفون

    أطرب حواسك. BASS+‎

    اختبر صوتًا قويًا بشكل مذهل وينبض من هيكل صغير ومتين. توفر سماعات الأذن BASS+‎ من Philips عزلاً رائعًا للصوت وثباتًا أثناء ارتدائها، بفضل مشغّلات مكبر صوت تم ضبطها خصيصًا للجهير العالي، للاستمتاع بنبضات الموسيقى إلى أقصى حد. إكتشف كلّ المميزات

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      أطرب حواسك. BASS+‎

      • مشغلات حجم 12,2 مم/جزء خلفي مقفل
      • سماعة مثبتة في الأذن
      مشغّلات مكبر الصوت قوية حجم 12,2 مم

      مشغّلات مكبر الصوت قوية حجم 12,2 مم

      صوت جهير قوي ومدوٍّ يسمح لك بالغوص في عالم الموسيقى. توفر لك مشغّلات مكبر الصوت القوية حجم 12,2 مم صوت جهير قويًا ومدوّيًا في حزمة أنيقة وصغيرة الحجم.

      تصميم عملي مريح لراحة قصوى

      تصميم عملي مريح لراحة قصوى

      صممت هذه السماعة بشكل مريح وعملي مع أنابيب بيضاوية ومتزاوية لتأمين الراحة والملاءمة الطبيعية. لذا، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى والأغاني طوال ساعات براحة تامة.

      جهاز تحكم عن بعد لتلقي المكالمات وإجرائها والاستماع إلى الموسيقى

      جهاز تحكم عن بعد لتلقي المكالمات وإجرائها والاستماع إلى الموسيقى

      يسمح لك جهاز تحكم عن بعد سهل الاستخدام بتشغيل الأغاني والموسيقى أو إيقاف تشغيلها مؤقتًا والرد على المكالمات بمجرد كبسة زر.

      يمكن تثبيتها في أذنك بشكل ملائم ورفيع وثابت

      يمكن تثبيتها في أذنك بشكل ملائم ورفيع وثابت

      بفضل تصميمها الرفيع الذي يثبُت في الأذن بشكل مثالي، تستقر كل سماعة في إذنك بشكل ثابت ولا تسقط منها.

      عزل صوت رائع

      عزل صوت رائع

      هذه السماعة المثبتة في الأذن المصممة لعزل الضوضاء الهامدة بشكل مثالي، ملائمة تمامًا لكي تضمن ألا تفوّت أي نغمة.

      جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

      جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

      صوت جهير قوي ومدوٍّ يسمح لك بالغوص بعالم الموسيقى. لا تدع تصميمه الأنيق يخدعك، فالمشغلات المعدّلة بشكل خاص وفتحات صوت الجهير تنتج ترددات منخفضة لابتكار صوت BASS+‎ الفريد من نوعه والمتميّز.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات
        نوع المغناطيس
        النيوديميوم
        ملف صوتي
        سلك ألومنيوم مغطى بالنحاس
        الحساسية
        107  ديسيبل
        قطر السماعة
        12.2  ملليمترًا
        طاقة الإدخال القصوى
        30  ملي واط
        المقاومة
        32  أوم
        الاستجابة للتردد
        9‎ - 23 000  هرتز

      • إمكانية الاتصال

        توصيل الكبل
        تناظري
        طول السلك
        1.2  أمتار
        موصل
        3.5  ملليمترًا
        طبقة الموصل
        مطلية بالنيكل

      • الكرتون الداخلي

        الوزن الإجمالي
        0,182  كلغ
        GTIN
        ‎2 69 25970 71337 9
        الارتفاع
        10.5  سم
        الطول
        18  سم
        الوزن الصافي
        0.039  كلغ
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        وزن العلبة فارغة
        0.143  كلغ
        العرض
        8.2  سم

      • الكرتون الخارجي

        الوزن الإجمالي
        1,76  كلغ
        GTIN
        ‎1 69 25970 71337 2
        الارتفاع
        24.8  سم
        الطول
        38  سم
        الوزن الصافي
        0.312  كلغ
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24
        وزن العلبة فارغة
        1,448  كلغ
        العرض
        18.1  سم

      • أبعاد العلبة

        نوع العلبة
        تغليف بلاستيكي
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        العمق
        2.5  سم
        EAN
        ‎69 25970 71337 5
        الوزن الإجمالي
        0,0496  كلغ
        الارتفاع
        17.5  سم
        الوزن الصافي
        0.013  كلغ
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        وزن العلبة فارغة
        0,0366  كلغ
        العرض
        9.5  سم

      • أبعاد المنتج

        العمق
        2.8  سم
        الارتفاع
        8,0  سم
        الوزن
        0,0117  كلغ
        العرض
        3  سم

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