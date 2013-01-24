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سماعات رأس مع ميكروفون

SHL3075RD/00
  • أطرب حواسك. BASS+‎ أطرب حواسك. BASS+‎ أطرب حواسك. BASS+‎
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    سماعات رأس مع ميكروفون

    SHL3075RD/00

    أطرب حواسك. BASS+‎

    أعِد الجهير القوي والصاخب إلى الموسيقى بفضل سماعات الرأس BASS+‎ من Philips. توفر سماعات الرأس هذه جهيرًا قويًا ونابضًا بتصميم أنيق وصغير، وهي مخصصة للأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    سماعات رأس مع ميكروفون

    أطرب حواسك. BASS+‎

    أعِد الجهير القوي والصاخب إلى الموسيقى بفضل سماعات الرأس BASS+‎ من Philips. توفر سماعات الرأس هذه جهيرًا قويًا ونابضًا بتصميم أنيق وصغير، وهي مخصصة للأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات

    أطرب حواسك. BASS+‎

    أعِد الجهير القوي والصاخب إلى الموسيقى بفضل سماعات الرأس BASS+‎ من Philips. توفر سماعات الرأس هذه جهيرًا قويًا ونابضًا بتصميم أنيق وصغير، وهي مخصصة للأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    سماعات رأس مع ميكروفون

    أطرب حواسك. BASS+‎

    أعِد الجهير القوي والصاخب إلى الموسيقى بفضل سماعات الرأس BASS+‎ من Philips. توفر سماعات الرأس هذه جهيرًا قويًا ونابضًا بتصميم أنيق وصغير، وهي مخصصة للأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات

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      أطرب حواسك. BASS+‎

      • مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق
      • مثبتة على الأذن
      • بطانات أذن ناعمة
      • إمكانية طيّ لتصبح السماعات مسطحة
      مشغّلات مكبر الصوت حجم 32 مم

      مشغّلات مكبر الصوت حجم 32 مم

      تتميز سماعات الرأس BASS+‎ بمشغلات مكبر الصوت حجم 32 مم التي توفر صوت جهير قويًا ومدوّيًا.

      مصممة لملاءمة مثالية

      مصممة لملاءمة مثالية

      تتميّز سماعات الرأس BASS+‎ المصممة للراحة المثالية بغطائَي أذنَين دوّارَين وعصبة رأس قابلة للضبط لضمان الملاءمة والراحة لجميع مستخدميها.

      جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

      جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

      صوت جهير قوي ومدوٍّ يسمح لك بالغوص بعالم الموسيقى. لا تدع تصميمه الأنيق يخدعك، فالمشغلات المعدّلة بشكل خاص وفتحات صوت الجهير تنتج ترددات منخفضة لابتكار صوت BASS+‎ الفريد من نوعه والمتميّز.

      تصميم قابل للطي بشكل مسطّح لحملها بسهولة

      تصميم قابل للطي بشكل مسطّح لحملها بسهولة

      بفضل تصميمها القابل للطي بشكل مسطّح، يسهل طيّ سماعات الرأس BASS+‎ وتخزينها، ما يجعلها الرفيق المثالي للسفر.

      جهاز تحكم عن بعد سهل الاستخدام

      جهاز تحكم عن بعد سهل الاستخدام

      يسمح لك جهاز تحكم عن بعد سهل الاستخدام بتشغيل الأغاني والموسيقى أو إيقاف تشغيلها مؤقتًا والرد على المكالمات بمجرد كبسة زر.

      وسادات أذن ناعمة توفر راحة لدى وضعها لفترات طويلة

      وسادات أذن ناعمة توفر راحة لدى وضعها لفترات طويلة

      تضمن وسادات الأذن الناعمة والمسامية مستوى كبيرًا من الراحة أثناء جلسات الاستماع إلى الموسيقى والأغاني الطويلة.

      عزل صوت رائع لتجربة استماع أفضل

      عزل صوت رائع لتجربة استماع أفضل

      بفضل تصميمها الصوتي المغلق، تحجب سماعات BASS+‎ الضوضاء المحيطة لابتكار عزل صوت محسّن وتقديم تجربة استماع أفضل.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        نوع المغناطيس
        NdFeB
        الاستجابة للتردد
        9‎ - 23 000  هرتز
        المقاومة
        32 أوم
        قطر السماعة
        32 ملم
        طاقة الإدخال القصوى
        40 مللي واط
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات
        الحساسية
        103 ديسيبل
        نوع
        ديناميكي

      • إمكانية الاتصال

        الميكروفون
        ميكروفون مضمن
        موصل
        3.5  ملليمترًا
        طول السلك
        1.2  أمتار

      • التصميم

        اللون
        حمراء

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        18.5  سم
        العرض
        13.5  سم
        العمق
        4  سم
        الارتفاع
        7.3  بوصة
        العرض
        5.3  بوصة
        العمق
        1.6  بوصة
        الوزن
        0.132  كلغ
        الوزن
        0,291  رطل

      • أبعاد العلبة

        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        الارتفاع
        22.5  سم
        العرض
        19.5  سم
        العمق
        4.8  سم
        الارتفاع
        8.9  بوصة
        العرض
        7.7  بوصة
        العمق
        1.9  بوصة
        الوزن الإجمالي
        0,241  كلغ
        الوزن الصافي
        0.132  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.109  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0,531  رطل
        الوزن الصافي
        0,291  رطل
        وزن العلبة فارغة
        0,240  رطل
        EAN
        ‎69 51613 99162 6
        نوع العلبة
        الكرتون
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الطول
        21.2  سم
        العرض
        16.5  سم
        الارتفاع
        24  سم
        الطول
        8.3  بوصة
        العرض
        6.5  بوصة
        الارتفاع
        9,4  بوصة
        الوزن الإجمالي
        0,913  كلغ
        الوزن الصافي
        0,396  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,517  كلغ
        الوزن الإجمالي
        2,013  رطل
        الوزن الصافي
        0,873  رطل
        وزن العلبة فارغة
        1,140  رطل
        GTIN
        ‎1 69 51613 99162 3

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