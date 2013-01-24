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سماعة رأس للكمبيوتر الشخصي

SHM2100U/10
  • مكالمات بصوت نقي وملاءمة محكمة مكالمات بصوت نقي وملاءمة محكمة مكالمات بصوت نقي وملاءمة محكمة
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    سماعة رأس للكمبيوتر الشخصي

    SHM2100U/10

    مكالمات بصوت نقي وملاءمة محكمة

    تتميّز سماعات الرأس SHM2100U من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بمشبك أحادي للأذن قابل للفك وخفيف الوزن وميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء لكل مكالماتك اليومية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعة رأس للكمبيوتر الشخصي

    مكالمات بصوت نقي وملاءمة محكمة

    تتميّز سماعات الرأس SHM2100U من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بمشبك أحادي للأذن قابل للفك وخفيف الوزن وميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء لكل مكالماتك اليومية. إكتشف كلّ المميزات

    مكالمات بصوت نقي وملاءمة محكمة

    تتميّز سماعات الرأس SHM2100U من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بمشبك أحادي للأذن قابل للفك وخفيف الوزن وميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء لكل مكالماتك اليومية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعة رأس للكمبيوتر الشخصي

    مكالمات بصوت نقي وملاءمة محكمة

    تتميّز سماعات الرأس SHM2100U من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بمشبك أحادي للأذن قابل للفك وخفيف الوزن وميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء لكل مكالماتك اليومية. إكتشف كلّ المميزات

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      مكالمات بصوت نقي وملاءمة محكمة

      • سماعة أذن خطافية

      مكالمات واضحة بفضل الميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء

      يعمل الميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء على تنقية الضوضاء في الخلفية لإجراء مكالمات بصوت نقي.

      تصميم مع مشبك للأذن لملاءمة آمنة ومريحة

      تصميم خفيف الوزن لمشبك الأذن لملاءمة آمنة ومريحة.

      متوافقة مع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي وأجهزة الكمبيوتر المحمول

      متوافقة مع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي وأجهزة الكمبيوتر المحمول.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        المقاومة
        32 أوم
        طاقة الإدخال القصوى
        30 ملي واط
        الحساسية
        102 ديسيبل
        حساسية الميكروفون
        50‏-10000 هرتز، 42 ديسيبل
        نوع المغناطيس
        النيوديميوم
        قطر السماعة
        مشغّل بحجم 14 مم
        نظام الصوت
        مفتوح
        الميكروفون وعناصر التحكم
        ميكروفون ذو ميزة إلغاء الضجيج

      • إمكانية الاتصال

        طول السلك
        2 م
        موصل
        2 x‏ 3.5 ملم
        نوع الكبل
        نحاسي

      • أبعاد العلبة

        الارتفاع
        19.9  سم
        العرض
        9.7  سم
        العمق
        3  سم
        الوزن الصافي
        0.02  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0.041  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.021  كلغ
        EAN
        ‎87 12581 49988 4
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        تغليف بلاستيكي
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما

      • الكرتون الداخلي

        الارتفاع
        10.5  سم
        الطول
        20.5  سم
        العرض
        15.8  سم
        الوزن الإجمالي
        0.33  كلغ
        الوزن الصافي
        0.12  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.21  كلغ
        EAN
        ‎87 12581 49990 7
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        6

      • الكرتون الخارجي

        الارتفاع
        24.5  سم
        الطول
        34,1  سم
        العرض
        22.2  سم
        الوزن الإجمالي
        1,68  كلغ
        الوزن الصافي
        0.48  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        1.2  كلغ
        EAN
        ‎87 12581 49989 1
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24

      • التصميم

        طريقة الارتداء
        • سماعة مثبتة في الأذن
        • سماعة بخطاف أذن

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