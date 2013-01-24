تخطَّ إمكانياتك، لاسلكيًا
تمنحك سماعات الرأس الرياضية اللاسلكية Actionfit RunFree من Philips مستويات جديدة من الحرية والطاقة لتمارينك الرياضية. تم تصميمها لتحفيزك على الحركة الدائمة مع ملاءمة مُحكمة وتصميم متين ومقاوم للماء وجهير قوي. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تخطَّ إمكانياتك، لاسلكيًا
تمنحك سماعات الرأس الرياضية اللاسلكية Actionfit RunFree من Philips مستويات جديدة من الحرية والطاقة لتمارينك الرياضية. تم تصميمها لتحفيزك على الحركة الدائمة مع ملاءمة مُحكمة وتصميم متين ومقاوم للماء وجهير قوي. إكتشف كلّ المميزات
تخطَّ إمكانياتك، لاسلكيًا
تمنحك سماعات الرأس الرياضية اللاسلكية Actionfit RunFree من Philips مستويات جديدة من الحرية والطاقة لتمارينك الرياضية. تم تصميمها لتحفيزك على الحركة الدائمة مع ملاءمة مُحكمة وتصميم متين ومقاوم للماء وجهير قوي. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تخطَّ إمكانياتك، لاسلكيًا
تمنحك سماعات الرأس الرياضية اللاسلكية Actionfit RunFree من Philips مستويات جديدة من الحرية والطاقة لتمارينك الرياضية. تم تصميمها لتحفيزك على الحركة الدائمة مع ملاءمة مُحكمة وتصميم متين ومقاوم للماء وجهير قوي. إكتشف كلّ المميزات
استمتع بصوت عالي الجودة لا يحجب عنك العالم من حولك. فالتصميم الصوتي المفتوح يسمح بدخول الصوت المحيطي، لتبقى مدركًا لمحيطك وتمارس الرياضة بأمان أكبر في الخارج.
يحافظ رأسا أذنَين مطاطيان مقوّسان على ثبات سماعات الأذنَين Actionfit في أذنيك لتتمكن من التركيز على التمارين الرياضية وليس على تثبيتهما.
توفر لك تقنية Bluetooth موسيقى لاسلكية خالية من الفوضى والتشابك.
تم تصميم سمّاعات الرأس ActionFit خصيصًا بشكل متين وقوي. وتتم حماية الكبل المغطى بطبقة من Kevlar ضد التمزق والكسر، كما يمكنه أن يتحمل الظروف البيئية الشديدة القسوة والتمارين الرياضية المرهقة.
تقوم مشغلات حجم 13,6مم بإيصال صوت عالي الأداء، وتدفعك أكثر فأكثر لتقديم أفضل أداء.
لا تخشَ التعرّق. فمع تصنيف IPX2، يمكنك أن تتعرق وتمارس التمارين تحت المطر بدون أن تصل الرطوبة إلى السماعة.
ابق على اتصال. فالميكروفون المضمّن ووسائل التحكّم بالموسيقى والأغاني تسمح لك بتغيير الموسيقى أو تلقي المكالمات بسرعة وسهولة أثناء ممارسة التمارين.
إمكانية الاتصال
الطاقة
الصوت
الراحة
الملحقات
الكرتون الخارجي
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
التصميم
الكرتون الداخلي