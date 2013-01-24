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BASS+

سماعات رأس لاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء

TABH305BK/00
  • جهير قوي صاخب، بدون ضوضاء وإلهاء. جهير قوي صاخب، بدون ضوضاء وإلهاء. جهير قوي صاخب، بدون ضوضاء وإلهاء.
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    BASS+ سماعات رأس لاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء

    TABH305BK/00

    جهير قوي صاخب، بدون ضوضاء وإلهاء.

    قم بتشغيل الموسيقى المفضلة لديك بصوت جهير قوي وصاخب. ابتعد عن مصادر تشتيت الانتباه بفضل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. تهدف سماعات الرأس المثبّتة على الأذن واللاسلكية هذه إلى تزويدك بالإيقاعات التي تحبّها. وتكفي عملية شحن واحدة لتشغيلها لغاية 15 ساعة، حتى عند تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. إكتشف كلّ المميزات

    BASS+ سماعات رأس لاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء

    جهير قوي صاخب، بدون ضوضاء وإلهاء.

    قم بتشغيل الموسيقى المفضلة لديك بصوت جهير قوي وصاخب. ابتعد عن مصادر تشتيت الانتباه بفضل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. تهدف سماعات الرأس المثبّتة على الأذن واللاسلكية هذه إلى تزويدك بالإيقاعات التي تحبّها. وتكفي عملية شحن واحدة لتشغيلها لغاية 15 ساعة، حتى عند تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. إكتشف كلّ المميزات

    جهير قوي صاخب، بدون ضوضاء وإلهاء.

    قم بتشغيل الموسيقى المفضلة لديك بصوت جهير قوي وصاخب. ابتعد عن مصادر تشتيت الانتباه بفضل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. تهدف سماعات الرأس المثبّتة على الأذن واللاسلكية هذه إلى تزويدك بالإيقاعات التي تحبّها. وتكفي عملية شحن واحدة لتشغيلها لغاية 15 ساعة، حتى عند تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. إكتشف كلّ المميزات

    BASS+ سماعات رأس لاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء

    جهير قوي صاخب، بدون ضوضاء وإلهاء.

    قم بتشغيل الموسيقى المفضلة لديك بصوت جهير قوي وصاخب. ابتعد عن مصادر تشتيت الانتباه بفضل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. تهدف سماعات الرأس المثبّتة على الأذن واللاسلكية هذه إلى تزويدك بالإيقاعات التي تحبّها. وتكفي عملية شحن واحدة لتشغيلها لغاية 15 ساعة، حتى عند تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل over-ear-on-ear-headphones

      جهير قوي صاخب، بدون ضوضاء وإلهاء.

      • مشغلات حجم 32 مم/ جزء خلفي مغلق
      • مثبتة على الأذن
      • بطانات أذن ناعمة
      • يمكن طيّها بالكامل

      مدة تشغيل تبلغ 15 ساعة مع تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة

      تضمن تقنية إلغاء الضوضاء النشطة ألّا يتداخل هدير القطار مع صوت الموسيقى. ومتى أردت الاستمتاع بالصمت، ما عليك سوى تفعيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة من دون تشغيل أي موسيقى. ويمكنك تشغيل الموسيقى لغاية 15 ساعة عند تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة ولغاية 18 ساعة عند إيقاف تشغيلها. وتستغرق عملية الشحن ساعتين فقط عبر USB.

      جهير قوي. مشغلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 32 مم

      انقل حلبة الرقص معك أينما ذهبت. فالمشغلات الصوتية المصنوعة من النيوديميوم حجم 32 مم تحافظ على الصوت النقي والجهير القوي.

      يبلغ الوزن 145,5 غ فقط. استمتع بالوزن الخفيف والموسيقى المكثّفة

      تتميّز سماعات الرأس المثبّتة على الأذن واللاسلكية هذه، بوزن يبلغ 145,5 غ فقط، للاستمتاع بصوت جهير مدوٍّ براحة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ضبط عصبة الرأس بسهولة، وهي خفيفة الوزن بحيث أنك بالكاد ستشعر بوجودها. أما أغطية الأذن، فهي ناعمة ويمكن وضعها بأي زاوية لضمان ملاءمة مناسبة.

      يضمن لك التصميم القابل للطي بشكل مسطح سهولة التخزين في جيبك أو حقيبتك

      يمكن طي غطائَي الأذنَين بشكل مسطح نحو الداخل لتتمكن من تخزينها بسهولة في جيبك أو حقيبتك، إذ يكفي أن تقوم بطيها لتتمكن من نقلها معك.

      زر متعدد الوظائف. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

      يمكنك التحكّم بسهولة بالموسيقى والمكالمات من خلال الزر المتعدد الوظائف. إذا لم تكن الأغنية الحالية تعجبك، فيمكنك تخطيها من خلال الضغط المستمر على الزر. وإذا أردت رفض تلقي مكالمة ما والاستمرار بالاستماع إلى الموسيقى، يكفي أن تضغط على الزر مرة واحدة فقط.

      يؤدّي الضغط المزدوج على الزر إلى تنشيط المساعد الصوتي في هاتفك

      قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك من خلال الضغط المزدوج على الزر. اطلب من مساعد Google أو Siri إعداد قائمة التشغيل التالية أو الاتصال بالأصدقاء أو إرسال الرسائل لهم أو التحقق من حالة الطقس والمزيد غير ذلك.

      مدة تشغيل تبلغ 18 ساعة مع إلغاء تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة

      مدة تشغيل تبلغ 18 ساعة مع إلغاء تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. تستغرق عملية الشحن ساعتين فقط عبر USB.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        نوع المغناطيس
        NdFeB
        الاستجابة للتردد
        9 - 21000  هرتز
        المقاومة
        32 أوم
        قطر السماعة
        32 ملم
        طاقة الإدخال القصوى
        30 ملي واط
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات
        الحساسية
        92 ديسيبل
        نوع
        ديناميكي

      • إمكانية الاتصال

        الميكروفون
        ميكروفون مضمن
        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        إصدار Bluetooth
        4.2
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار

      • الراحة

        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        إدارة المكالمات
        • مكالمة قيد الانتظار
        • التنقّل بين مكالمتين
        • الرد/إنهاء المكالمة
        • رفض المكالمة
        • التبديل بين المكالمات والموسيقى

      • الملحقات

        دليل البدء السريع
        نعم
        كبل USB
        نعم

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم بوليمر
        مدّة الانتظار
        200 ساعة
        مدّة التحدث
        33* ساعة
        تفعيل تقنية Bluetooth وإلغاء الضوضاء النشطة
        وقت تشغيل الموسيقى
        15*  س
        تفعيل تقنية Bluetooth وإلغاء الضوضاء النشطة

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        18.5  سم
        العرض
        16.5  سم
        العمق
        4  سم
        الوزن
        0,1625  كلغ

      • أبعاد العلبة

        نوع العلبة
        الكرتون
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        الارتفاع
        22.5  سم
        العرض
        19.5  سم
        العمق
        4.8  سم
        الوزن الإجمالي
        0,292  كلغ
        الوزن الصافي
        0.188  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.104  كلغ
        EAN
        ‎48 95229 10059 6

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الطول
        21.2  سم
        العرض
        16.5  سم
        الارتفاع
        24  سم
        الوزن الإجمالي
        1,091  كلغ
        الوزن الصافي
        0.564  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,527  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95229 10059 3

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