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  • آمنة للغاية وممتعة للغاية! آمنة للغاية وممتعة للغاية! آمنة للغاية وممتعة للغاية!

    2000 series سماعات رأس توضع على الأذن للأطفال

    TAK2000MP/00

    آمنة للغاية وممتعة للغاية!

    دع الأطفال يستمتعون بهذه السماعات السلكية الملونة! فهي خفيفة الوزن ومتينة ومستوى الصوت فيها محدود للاستماع الآمن. هل أتى أصدقاءك للزيارة؟ تتيح ميزة مشاركة الصوت للأطفال ربط سماعات الرأس الخاصة بهم بسماعات أحد أصدقائهم بحيث يتمكنون من الاستماع معًا.

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    2000 series سماعات رأس توضع على الأذن للأطفال

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    مراجعة كل الأطفال

    آمنة للغاية وممتعة للغاية!

    • سماعات رأس سلكية توضع على الأذن
    • تحديد مستوى الصوت على 85 ديسبيل
    • قابلة للتخصيص. ميزة مشاركة الصوت
    • متينة وقابلة للطي

    آمنة وممتعة دائمًا، مع تحديد مستوى الصوت على 85 ديسيبل*

    صُمِّمت هذه السماعات خصوصًا لتكون آمنة على آذان الأطفال، حيث تم تحديد مستوى الصوت على 85 ديسيبل*. سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون الرسوم المتحركة أو الأفلام أو مقاطع الفيديو التعليمية، يمكنك الاطمئنان إلى أن مستوى الصوت سيظل ضمن الحدود الآمنة.

    مريحة للأطفال وسهلة الاستخدام

    إنَّ أغطية الأذن الصغيرة المبطنة وناعمة الملمس تجعل سماعات الرأس خفيفة الوزن هذه مريحة للأطفال عند ارتدائها. ويمكن ضبط طوق الرأس المبطن بسهولة لتناسب حجم الرأس بشكل مثالي، وتوجد نقاط على الجزء الخلفي منه لمساعدة الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء سماعات الرأس.

    ميزة مشاركة الصوت لزيادة المتعة

    يتيح لك منفذ مشاركة الصوت المضمّن إمكانية ربط سماعات الرأس هذه ببعضها ليتمكن الأطفال من الاستماع معًا إلى الصوت نفسه من جهاز واحد. ما عليهم سوى توصيل كابل سماعة الرأس القياسي بحجم 3,5 مم بمنفذ مشاركة الصوت الموجود بهذه السماعات، ثم توصيل الطرف الآخر بمقبس السماعة الثانية.

    تصميم بألوان متعددة مع غطاءَي أذن قابلَين للتخصيص

    تأتي سماعات الرأس بتصميم متعدد الألوان يمنحها مظهرًا جذابًا على أي حال، ويمكن للأطفال تخصيص شكل سماعات الرأس باستخدام رسوماتهم! ما عليهم سوى رفع إطار غطاء الأذن الشفاف، وإضافة رسوماتهم أو لوحاتهم ثم الضغط على الإطار لإغلاقه مرة أخرى.

    قوية ومتينة وقابلة للطي

    صُنِّعت سماعات الرأس هذه من مواد متينة وغير سامة، ما يجعلها تتحمل استخدامات الأطفال اليومية المكثفة. وعند عدم استخدامها، يمكن طيّها بشكل مسطح لتخزينها بسهولة في الدرج، أو طيّها بشكل مسطح وللداخل إلى حجم مدمج بحيث يمكن وضعها بسهولة في الجيوب والحقائب.

    متوافقة مع معظم الأجهزة. وتتضمن العلبة كابل 3,5 مم للتحويل إلى USB-C

    تتصل سماعات الرأس السلكية هذه بالأجهزة عبر كابل USB-C، ما يجعلها متوافقة مع معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف والأجهزة اللوحية. تتضمن العلبة محوّل مقبس سماعة الرأس USB-C القابل للفصل مع كابل 3,5 مم.

    مكالمات واضحة مع الأصدقاء والعائلة

    يتيح الميكروفون المضمّن للأطفال إجراء المكالمات مع العائلة والأصدقاء، حيث يلتقط الميكروفون المخصص الصوتَ، بينما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على عزل بعض ضوضاء الخلفية من حولهم.

    صوت طبيعي دافئ. الصوت المميز من Philips

    سيستمتعون بما يسمعونه، من الأفلام إلى الموسيقى! تتميز سماعات الرأس هذه التي توضع على الأذن والمصممة للأطفال بمشغلات صوت كبيرة بحجم 32 مم ومضبوطة وفق الصوت المميز من Philips. بغض النظر عما يستمعون إليه، سيستمتعون بصوت دافئ وطبيعي مع جهير عميق.

    تصميم مدروس وعبوات من مواد مستدامة

    تتميز سماعات الرأس هذه بمواد معاد تدويرها، بينما يُستخدم الورق المقوى المُعاد تدويره والمعتمد من FSC والحبر القائم على زيت الصويا في صناعة العلب الخالية من البلاستيك. لتجنب شحن كابلات غير مرغوب فيها، لم يتم إرفاق كابل الصوت القياسي بحجم 3,5 مم في العلبة المطلوب لربط سماعات الرأس ببعضها.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      32 ملم
      المقاومة
      32 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      20 مللي واط
      الحساسية
      112 ديسيبل (1 كيلوهرتز، 179 مللي فولت)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      طول السلك
      1.2 م
      مقبس سماعة الرأس مقاس 3,5 مم
      نعم

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      20.30  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      15.00  سم
      الوزن الإجمالي
      0.910  كلغ
      الارتفاع
      21.70  سم
      GTIN
      1 48 95229 15895 2
      الوزن الصافي
      0.41  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.50  كلغ

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      21.7  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      18.8  سم
      العمق
      4.6  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 15895 5
      الوزن الإجمالي
      0.245  كلغ
      الوزن الصافي
      0.135  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.110  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      18.00  سم
      العرض
      16.00  سم
      العمق
      4.00  سم
      الوزن
      0.135  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      المحوّلات المضمّنة
      محوّل مقبس USB-C

    • تصميم

      اللون
      أرجواني ماجنيتا
      طريقة الارتداء
      سماعة مثبتة على الرأس
      تصميم قابل للطي
      قابلة للطي بشكل مسطح وللداخل
      مادة وصلة الأذن
      جلد صناعي
      الملاءمة على الأذن
      مثبتة على الأذن
      نوع غطاء الأذن
      جزء خلفي مغلق

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      1 mic

    • UPC

      UPC
      ‎8 40063 20593 2

    Badge-D2C

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    • *تم تحديد مستوى الصوت على 85 ديسيبل وفقًا لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.
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