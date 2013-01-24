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Bodygroom replacement foil

رقاقات معدنية بديلة

TT2000/43
  • رقاقة معدنية بديلة للتشذيب والحلاقة رقاقة معدنية بديلة للتشذيب والحلاقة رقاقة معدنية بديلة للتشذيب والحلاقة
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    Bodygroom replacement foil رقاقات معدنية بديلة

    TT2000/43

    رقاقة معدنية بديلة للتشذيب والحلاقة

    رأس الرقاقة المعدنية البديل للحلاقة TT2000/51 لآلة الحلاقة Bodygroom من Philips المجموعة 3000 و5000 و7000 إكتشف كلّ المميزات

    Bodygroom replacement foil رقاقات معدنية بديلة

    رقاقة معدنية بديلة للتشذيب والحلاقة

    رأس الرقاقة المعدنية البديل للحلاقة TT2000/51 لآلة الحلاقة Bodygroom من Philips المجموعة 3000 و5000 و7000 إكتشف كلّ المميزات

    رقاقة معدنية بديلة للتشذيب والحلاقة

    رأس الرقاقة المعدنية البديل للحلاقة TT2000/51 لآلة الحلاقة Bodygroom من Philips المجموعة 3000 و5000 و7000 إكتشف كلّ المميزات

    Bodygroom replacement foil رقاقات معدنية بديلة

    رقاقة معدنية بديلة للتشذيب والحلاقة

    رأس الرقاقة المعدنية البديل للحلاقة TT2000/51 لآلة الحلاقة Bodygroom من Philips المجموعة 3000 و5000 و7000 إكتشف كلّ المميزات

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    أين يمكنني العثور على رقم الطراز؟

    كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300

     

    يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):

    أنظر على العلبة
    أنظر داخل المنتج
    أنظر على المنتج
    أنظر على دليل الإستخدام

      رقاقة معدنية بديلة للتشذيب والحلاقة

      قم بتغيير الرأس القصديري كل 12 شهرًا للحصول على أفضل النتائج

      • يتلاءم مع BodyGroom S3000 Series
      • يتلاءم مع BodyGroom S5000 Series
      • يتلاءم مع BodyGroom S7000 Series
      • يتلاءم مع Click&Style ‏(S500/700)
      مقاومة للماء 100% للاستخدام أثناء الاستحمام والتنظيف بسهولة

      مقاومة للماء 100% للاستخدام أثناء الاستحمام والتنظيف بسهولة

      مقاومة للماء 100% لتسهيل الاستخدام والتنظيف.

      آمنة وحساسية أقل لحلاقة الجسم بمزيد من الراحة

      آمنة وحساسية أقل لحلاقة الجسم بمزيد من الراحة

      يتميّز رأس آلة الحلاقة برؤوس مستديرة حائزة براءة اختراع ورقاقة مضادة للحساسية لحماية بشرتك أثناء الحلاقة. وتقص أدوات التشذيب الثنائية الاتجاه الشعيرات الطويلة التي تتم حلاقتها بالرقاقة المعدنية، للاستمتاع بحلاقة أدق.

      المواصفات التقنية

      • تنظيف

        الاستخدام
        استخدام رذاذ تنظيف HQ110

      • المحتوى

        التّعبئة
        رأس حلاقة قصديري واحد

      • التوافق

        تتلاءم مع نوع المنتج
        • QG33XX وTT20XX وBG70XX وBG30XX
        • BG50XX وSBG315 وBG20XX
        • YS52X وYS53X

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