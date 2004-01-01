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    i9000 Prestige XP9202/10 Wet&Dry Electric Shaver with SkinIQ

    XP9202/10

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    i9000 Prestige XP9202/10 Wet&Dry Electric Shaver with SkinIQ

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    مراجعة كل آلات حلاقة المجموعة

    حلاقة دقيقة على مستوى البشرة ونتائج تدوم طويلاً

    حلاقة دقيقة على مستوى البشرة ونتائج تدوم طويلاً

    يعمل نظام الرفع والقص بحركة ثلاثية الحاصل على براءة الاختراع على رفع الشعر عن جذوره برفق لحلقه بدقة تصل إلى 0,00 مم على مستوى البشرة من دون إيذائها والحصول على نتائج حلاقة تدوم طويلاً.

    دقة تامة حتى في المناطق التي تصعب حلاقتها

    دقة تامة حتى في المناطق التي تصعب حلاقتها

    رؤوس مدمجة مرنة بالكامل وأصغر حجمًا تناسب أنماط تمدد البشرة لتتكيف ديناميكيًا مع كل منحنيات الوجه لضمان ملامسة البشرة باستمرار بدقة أكبر بنسبة 20%* لالتقاط الشعيرات التي يصعب الوصول إليها في منطقة الرقبة وتحت الأنف. دقة تامة في كل محيط الوجه.

    فعالية تامة مع كل تمريرة، حتى مع اللحى التي عمرها يوم واحد أو 3 أو 7 أيام

    فعالية تامة مع كل تمريرة، حتى مع اللحى التي عمرها يوم واحد أو 3 أو 7 أيام

    إنَّ شفرات Dual SteelPrecision التي تدور بزاوية 360 درجة تلتقط الشعر الذي ينمو في اتجاهات مختلفة، مع 7 ملايين حركة قص في الدقيقة، لتوفير حلاقة فعالة حتى مع اللحى التي عمرها يوم واحد أو 3 أو 7 أيام.

    تتكيف مع كثافة اللحية لسهولة الحلاقة

    تتكيف مع كثافة اللحية لسهولة الحلاقة

    يقرأ المستشعر الذكي كثافة الشعر 500 مرة في الثانية ويتكيف تلقائيًا مع قوة القص لتوفير حلاقة سهلة ولطيفة، حتى مع اللحية الكثيفة.

    تتبُّع فعالية الحلاقة في الوقت الحقيقي

    تتبُّع فعالية الحلاقة في الوقت الحقيقي

    يمكنك إقران آلة الحلاقة بتطبيقنا لتعديل روتين الحلاقة وطريقتها إلى أفضل ما يمكن. واستمتع بإرشادات في الوقت الحقيقي ونصائح الحلاقة المخصصة التي تساعدك على الحصول على أفضل إطلالة والشعور بأفضل حالاتك كل يوم.

    شذّب الشارب والسوالف

    شذّب الشارب والسوالف

    آلة تشذيب دقيقة مضمَّنة لطيفة على البشرة وسهلة الاستخدام تحدد الشارب والسوالف بشكل أفضل.

    حلاقة بالطريقة التي تفضلها: رطبة منعشة أو جافة أو باستخدام الرغوة

    حلاقة بالطريقة التي تفضلها: رطبة منعشة أو جافة أو باستخدام الرغوة

    عدّل روتين الحلاقة وفقًا لاحتياجاتك. تتميز آلة الحلاقة هذه بأنها مقاومة للماء بنسبة 100% لتسمح لك بالحلاقة الجافة أو الرطبة المنعشة حسب راحتك. يمكنك الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة حتى في أثناء الاستحمام.

    فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

    فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

    نظّف آلة الحلاقة الكهربائية بلمسة زر. ما عليك سوى فتح رأس آلة الحلاقة وغسله بالمياه.

    شحن مريح

    شحن مريح

    نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنتاج المنتج. ونحن نطمح إلى الحد من النفايات وخفض عدد محولات USB التي نوفرها في السوق. إذا كنت بحاجة إلى محول، تتوفر وحدة إمداد مناسبة عبر: www.philips.com/support

    صُمِّمت بأحدث التقنيات لتدوم طويلاً

    صُمِّمت بأحدث التقنيات لتدوم طويلاً

    جميع آلات الحلاقة i9000 لدينا مصنوعة من مكونات عالية الجودة تدوم طويلاً وتأتي مغلفة بمواد قابلة لإعادة التدوير، كما يتم إنتاج شفراتنا في مصنع يستخدم الطاقة المتجددة بنسبة 100%.

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