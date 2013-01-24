تمتلك Philips نظامًا قويًا لإدارة الجودة وقد اتبعت عمليات المراجعة والتحليل للمساعدة على تحديد هذه المشكلة ومعالجتها.

تم تصميم المنتجات وفقًا للمعايير المناسبة وبالامتثال لها عند طرحها. ومع تطوير معايير جديدة، فإنها تتطلب تقييم خصائص المنتج وفقًا للجودة والعمليات التنظيمية. تم تحديث نظام إدارة الجودة في Philips لتلبية هذه المتطلبات الجديدة.

ومع ذلك، في حين تم تحديث المعايير، لا تزال المنتجات التي تم تطويرها وفقًا للمعيار السابق متوافقة مع لوائح الأجهزة الطبية. تم اكتشاف مشكلات تحلل الفوم والانبعاثات الكيميائية كجزء من عمليات نظام إدارة الجودة لدينا، ويتم تصحيحها وفقًا للمتطلبات التنظيمية المناسبة.

وقد كانت شركة Philips ممتثلة تمامًا للمعايير ذات الصلة وفقًا للتسويق التجاري للمنتجات.