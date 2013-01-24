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Signage Solutions شاشة Q-Line

32BDL3510Q/00
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    Signage Solutions شاشة Q-Line

    32BDL3510Q/00

    استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Fulll HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن.

    Signage Solutions شاشة Q-Line

    استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Fulll HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن.

    استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Fulll HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن.

    Signage Solutions شاشة Q-Line

    استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Fulll HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن.

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      شاشة 18/7 سهلة الإعداد

      • 32 بوصة
      • إضاءة LED الخلفية المباشرة
      • تقنية Full HD
      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.

      اعمد إلى جدولة المحتوى الذي تريده وفي الوقت الذي تريده بفضل SmartPlayer

      اعمد إلى جدولة المحتوى الذي تريده وفي الوقت الذي تريده بفضل SmartPlayer

      حوّل جهاز USB إلى جهاز رقمي للافتات الإعلانية فعال من حيث التكلفة. ما عليك سوى حفظ المحتوى (الفيديو والصوت والصور) على جهاز USB وتوصيله بشاشتك. يمكنك أيضًا إنشاء قائمة تشغيل وجدولة المحتويات عبر القائمة التي تظهر على الشاشة والاستمتاع بالقائمة التي أنشأتها في أي وقت ومن أي مكان.

      مشغّل وسائط مضمّن. جدولة سهلة لمحتوى USB

      يمكنك جدولة المحتوى الذي يجب تشغيله من جهاز USB بسهولة تامة. يتم تنشيط شاشة Philips الاحترافية من وضع الاستعداد لتشغيل المحتوى الذي تريده، ومن ثم تعود إلى وضع الاستعداد بعد الانتهاء.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        80  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        31.5  بوصة
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل
        الدقة المثلى
        1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
        السطوع
        350  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        4000:1
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        6.5  ملي ث
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        دقة البكسل
        0,36375 x‏ 0,36375 ملم
        ألوان الشاشة
        16,7 ملايين
        تقنية اللوحة
        VA
        تحسين الصورة
        • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
        • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
        • إلغاء التشابك بين 3D MA
        • تحسين التباين الديناميكي
        • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
        • مسح تدريجي
        صورة سريرية
        إعداد D-Image مسبقًا (توافق مع القسم 14 من التصوير الرقمي والاتصالات في الطب)

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1680‏ × 1050، 60 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1440‏ × 900، 60 هرتز
        • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60 هرتز
        • 1280‏ × 720، 60 هرتز
        • 1152‏ × 870، ‏75 هرتز
        • 1024 ‏× 768،‏ 60‏، 70، 75 هرتز
        • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
        • 720 x ‏400، 70 هرتز
        • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
        • 1152‏ × 864، ‏75 هرتز
        • 832‏ × 624، ‏75 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 720p، ‏60 هرتز
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
        • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • DVI-I (عدد 1)
        • HDMI 2.0 ‏(عدد 2)
        • USB 2.0 ‏(عدد 2)
        إدخال الصوت
        مقبس مقاس 3,5 مم
        إخراج الصوت
        وصلة مقاس 3.5 ملم
        تحكم خارجي
        • RJ45
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم

      • الراحة

        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        مصفوفة متجانبة
        لغاية 15‏ × 15
        بدء التشغيل
        • تأخير التشغيل
        • حالة التشغيل
        • التشغيل على مصدر الطاقة المحدد
        نافذة بدء التشغيل
        تمكين / تعطيل شعار Philips
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • قابلة للإقفال
        • مخفية
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RS232
        • RJ45
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • RS232
        • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        الوضعية
        • أفقي
        • عمودي
        إشارة التحكم عن بعد
        قابلة للإقفال

      • الأبعاد

        عرض الإطار الخارجي
        11,9 (TLR) / ‏17,2 (B) مم
        تعيين العرض
        726,5  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        425,4  ملليمترًا
        تعيين العمق
        69,1 (العمق على المقبض) / 65,1 (العمق عند التركيب على الحائط)  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        28,6  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        16,75  بوصة
        تعيين العمق (بوصة)
        2,72 (العمق على المقبض) / 2,56 (العمق عند التركيب على الحائط)  بوصة
        دعامة التثبيت VESA
        100 مم x 100 مم، 200 مم x 200 مم، M4
        وزن المنتج
        5,31  كلغ
        وزن المنتج (لِبرة)
        11,71  رطل

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)
        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
        20 ~ 80% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)
        نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
        5 ~ 95% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 ‏- ‏240 فولت تقريبًا، 50 - 60 هرتز، 1,5 أمبير
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,5 واط
        الاستهلاك (الحد الأقصى)
        65 واط
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        40  واط
        ميزات توفير الطاقة
        الطاقة الذكية

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 × 10 واط (RMS)

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل فيديو USB
        • MPEG
        • H.264
        • JPEG
        • WMV3
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • WMA
        • HEAAC
        • MPEG

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • كبل RS232
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • دليل البدء السريع
        الملحقات المضمّنة
        • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
        • كبل سلسلة تعاقبية RS232
        • غطاء USB
        • غطاء USB وبرغي (عدد 2)
        الحامل
        BM02541‏/BM05911 (اختياري)

      • متفرقات

        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات
        لغات العرض على الشاشة
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • البولندية
        • التركية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • الصينية التقليدية
        • العربية
        • اليابانية
        الموافقات التنظيمية
        • CB
        • CE
        • BSMI
        • وحدة الاتصال
        • EPA
        • ETL
        • FCC، الفئة أ
        • VCCI

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل RS232
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع

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